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陽明山十連峰 「越野一哥」周青再創最速完成紀錄！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

（圖片來源：周青 FB 粉絲專頁）

台灣「越野一哥」周青上週六（8日）正式展開「TaiwanFKT中央山脈縱走－前哨戰系列FKT」挑戰，首站為陽明山十連峰，挑戰前的大雨雖導致路況不佳，但周青最終仍以 2 小時 48 分 12 秒刷新自己於 2018 年創下的紀錄（2 小時 49 分 27 秒）陽明山十連峰全程約 23 公里，周青分析，過了向天山之後的全程下坡是這次挑戰的關鍵。然而，當天早上的大雨讓地面變得溼滑，周青改變策略，在路況較好的路段盡可能加速爭取時間，下坡則謹慎前進，以確保安全但不影響整體速度。

第一站就成功破自己的紀錄，周青坦言當下心情放鬆不少，「要刷自己的紀錄本來就很辛苦，畢竟是自己的，難免有些壓力；相較之下其他站壓力就不會這麼大，因為紀錄是別人的。」有了好的開始，對於接下來的挑戰，周青表示不會給自己設限，就是盡全力挑戰。接下來第二站將前進奇萊南華，總路程 38.7 公里，目前紀錄為 4 小時 24 分 03 秒，時程將於近期公佈。周青也於粉絲專頁預告，下次挑戰將會有「大神級」跑者一起加入，敬請大家期待。

（出處：周青 FB 粉絲專頁）

【關於TaiwanFKT中央山脈縱走－前哨戰系列FKT】

前哨戰系列FKT 為明年「中央山脈縱走FKT」的暖身計畫，周青將把挑戰過程透過文章、照片、影片及數據紀錄下來，透過多媒體素材推廣自然環境保育及山林安全知識；更希望透過自己的雙腳，為近年國內相當熱門的戶外活動帶來全新刺激與挑戰。歡迎一起奔馳山林，感受臺灣之美！

（出處：FKT Taiwan 粉絲專頁）

  • 目前紀錄

項次路線目前紀錄距離 / 爬升新紀錄
1陽明山十連峰02:49:27”23km / 1900m02:48:12”
2奇萊南華04:24:03”38.7km / 1925m
3奇萊主北04:31:47”22km / 2046m
4嘉明湖03:57:00”26km / 1950m
5屏風山無正式紀錄16km / 2000m
6畢羊縱走05:12:47”19km / 1600m
7白姑大山無正式紀錄18km / 2145m
8玉山03:20:53”23km / 1750m
9雪山03:27:50”20km / 1686m
10南湖大山8-8.5hr40km / 3200m
11秀姑巒山無正式紀錄55km
12北大武山無正式紀錄22km / 2100m

責任編輯：Joanna

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