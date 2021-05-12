陽明山十連峰 「越野一哥」周青再創最速完成紀錄！
（圖片來源：周青 FB 粉絲專頁）
台灣「越野一哥」周青上週六（8日）正式展開「TaiwanFKT中央山脈縱走－前哨戰系列FKT」挑戰，首站為陽明山十連峰，挑戰前的大雨雖導致路況不佳，但周青最終仍以 2 小時 48 分 12 秒刷新自己於 2018 年創下的紀錄（2 小時 49 分 27 秒）陽明山十連峰全程約 23 公里，周青分析，過了向天山之後的全程下坡是這次挑戰的關鍵。然而，當天早上的大雨讓地面變得溼滑，周青改變策略，在路況較好的路段盡可能加速爭取時間，下坡則謹慎前進，以確保安全但不影響整體速度。
第一站就成功破自己的紀錄，周青坦言當下心情放鬆不少，「要刷自己的紀錄本來就很辛苦，畢竟是自己的，難免有些壓力；相較之下其他站壓力就不會這麼大，因為紀錄是別人的。」有了好的開始，對於接下來的挑戰，周青表示不會給自己設限，就是盡全力挑戰。接下來第二站將前進奇萊南華，總路程 38.7 公里，目前紀錄為 4 小時 24 分 03 秒，時程將於近期公佈。周青也於粉絲專頁預告，下次挑戰將會有「大神級」跑者一起加入，敬請大家期待。
（出處：周青 FB 粉絲專頁）
【關於TaiwanFKT中央山脈縱走－前哨戰系列FKT】
前哨戰系列FKT 為明年「中央山脈縱走FKT」的暖身計畫，周青將把挑戰過程透過文章、照片、影片及數據紀錄下來，透過多媒體素材推廣自然環境保育及山林安全知識；更希望透過自己的雙腳，為近年國內相當熱門的戶外活動帶來全新刺激與挑戰。歡迎一起奔馳山林，感受臺灣之美！
（出處：FKT Taiwan 粉絲專頁）
- 目前紀錄
|項次
|路線
|目前紀錄
|距離 / 爬升
|新紀錄
|1
|陽明山十連峰
|02:49:27”
|23km / 1900m
|02:48:12”
|2
|奇萊南華
|04:24:03”
|38.7km / 1925m
|3
|奇萊主北
|04:31:47”
|22km / 2046m
|4
|嘉明湖
|03:57:00”
|26km / 1950m
|5
|屏風山
|無正式紀錄
|16km / 2000m
|6
|畢羊縱走
|05:12:47”
|19km / 1600m
|7
|白姑大山
|無正式紀錄
|18km / 2145m
|8
|玉山
|03:20:53”
|23km / 1750m
|9
|雪山
|03:27:50”
|20km / 1686m
|10
|南湖大山
|8-8.5hr
|40km / 3200m
|11
|秀姑巒山
|無正式紀錄
|55km
|12
|北大武山
|無正式紀錄
|22km / 2100m
責任編輯：Joanna
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