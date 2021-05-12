日本人跑遍台灣／魯冰花之戀路跑嘉年華 下坡狂追總一高中生！

這週參加了梅龍小鎮魯冰花之戀路跑嘉年華 14k。如同上禮拜的比賽，這場的前段都是上坡。 上禮拜跑完坡度高達300m的上坡後，我的腳非常的痠...為什麼我要連續報名有滿滿山路的比賽？！希望起跑前我吃的 #紅牛聰勁 的BCAA和聰勁Energy Gel能量膠，能夠補充我比賽後面所需要的體力。今天我穿#AquaFeb 贊助的alphafly。

14k起跑後，有一個高中生衝出去。我看過他，他是厲害的高手。沒多久就開始上坡，讓我的速度變慢，導致我馬上就被刷卡了。前面的2公里上坡很硬，雖然很辛苦。但是，當我跑到2公里的山頂，我可以一覽附近的街道和茶園，此時的風景超漂亮。下次我想開車再來一次這裡。哈哈哈折返後，上坡變下坡。我拼命加速，開始追總一！我能不能追上他？詳情請看影片~ https://youtu.be/T5856njPtyU

頒獎時，這場的獎杯超級大！是我拿過最大的獎杯，居然是四腳獎盃。我整個超開心的～謝謝大家幫我加油。謝謝大會，志工的朋友們！這場很好玩！謝謝紅牛贊助BCAA，然後，#AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看連結 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd...#梅龍小鎮魯冰花之戀路跑嘉年華#buff #可捲收跑帽 #跑帽 #紅牛聰勁 #AKIWEI #FOOTLAND