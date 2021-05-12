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精華影輯／鋼鐵夫妻為漸凍人祈福募款環台
鋼鐵老爸周俊宏
這次與老婆一同為漸凍人祈福募款環台
4/28從蘆洲出發開始環台
5/8回到起點
總共11天,距離長達約1100k
出發前就有不少得知消息的善心人士
前往鋼鐵老爸的斯巴達鹹酥雞店捐款
出發後沿途更有各個社團,企業
以及不認識的但知道消息後的朋友
一起響應祈福募款的活動
小編從最後2天大甲到後龍開始記錄
5/7到達後龍李榮富的住處休息補給之後
5/8凌晨12點半就開始跑最後一段115k
經過10天的環島
身心都已經非常疲憊
加上天氣悶熱
移動起來更加困難
沿途的休息和補給都很重要
最後回到八里左岸回到成蘆橋終點
完成為漸凍人祈福募款環台的活動
感謝一起響應募款活動的所有人
漸凍人協會官網線上捐款連結https://pse.is/ul3qs
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