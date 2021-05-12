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精華影輯／鋼鐵夫妻為漸凍人祈福募款環台

運動筆記 / Jack Kox

鋼鐵老爸周俊宏

這次與老婆一同為漸凍人祈福募款環台

4/28從蘆洲出發開始環台

5/8回到起點

總共11天,距離長達約1100k

出發前就有不少得知消息的善心人士

前往鋼鐵老爸的斯巴達鹹酥雞店捐款

出發後沿途更有各個社團,企業

以及不認識的但知道消息後的朋友

一起響應祈福募款的活動

小編從最後2天大甲到後龍開始記錄

5/7到達後龍李榮富的住處休息補給之後

5/8凌晨12點半就開始跑最後一段115k

經過10天的環島

身心都已經非常疲憊

加上天氣悶熱

移動起來更加困難

沿途的休息和補給都很重要

最後回到八里左岸回到成蘆橋終點

完成為漸凍人祈福募款環台的活動

感謝一起響應募款活動的所有人

漸凍人協會官網線上捐款連結https://pse.is/ul3qs

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

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