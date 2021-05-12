精華影輯／鋼鐵夫妻為漸凍人祈福募款環台

這週參加了梅龍小鎮魯冰花之戀路跑嘉年華 14k。如同上禮拜的比賽，這場的前段都是上坡。 上禮拜跑完坡度高達300m的上坡後，我的腳非常的痠...為什麼我要連續報名有滿滿山路的比賽？！希望起跑前我吃的

2021-05-12 09:24