Wings For Life 創歷屆新高 台灣熱情組跑團人數翻倍！

Wings For Life App Run台灣跑者熱情組App Run跑團自主相約零時差起跑 圖/Red Bull

5 月 9 日 Wings For Life 全球路跑以 App Run 的形式，成功號召了來自 151 個國家的 184,236 人自由選擇自己的賽道，不僅實現了全球目前形勢下幾乎難以實現的目標，更創下歷屆以來最多人參賽的全球零時差連線路跑。台灣也成功吸引了相較去年兩倍的報名人次：689 人參賽。而今年多位 Wings for Life 大使擔任隊長號召 App Run 跑團互相 PK，以蘇志濱號召的跑團最為盛大、募款金額最高，141 位跑者都將獲得額外驚喜限量禮盒；Wings for Life 歷屆台灣冠軍的跑團更自主相約於河濱公園，一同享受這場全球連線的路跑。即使全球跑者們相距遙遠，但團結一致，所有跑者共同為投入脊髓損傷研究籌集了 410 萬歐元。

在世界標準時間上午 11 點（台灣時間為晚間 7 點），來自 151 個國家的參與者開始跑步，各地的天氣條件差異很大，從愛爾蘭和西班牙的冷雨到挪威的降雪和台灣的濕熱夜晚，每個人都按照當地的規定起跑，全球跑者的總行駛里程為 1,656,840.79 公里。多虧了 Wings For Life App Run，讓每個人都可以按照自己的方式，在自己的賽道獨自起跑，每個參與者都盡可能地向前奔跑，直到被移動終點線的終結者號（Catcher Car）抓住。今年更創歷屆紀錄，共計超過 18 萬人參賽，相較去年多了 10 萬人，更成功募集 410 萬歐元，將投入作為脊髓損傷研究用途，幫助脊髓損傷患者重拾生活。

歷屆 Wings for Life 台灣冠軍李智群、陳雅芬、蘇志濱、李易勳開設 App Run 跑團相約起跑 圖/Red Bull

來自瑞典的 Aron Anderson 在 2017 年和 2018 年後，今年以 66.8 公里第三度奪得全球男子冠軍，而俄羅斯的 Nina Zarina 則以 60.2 公里成績連續三年蟬聯冠軍。台灣則由李智群拿下第一，這次歷屆台灣冠軍李智群和陳雅芬在事前也作為大使號召 App Run 跑團，可以跟朋友同好一起開跑，都表示抱持著平常心，對於成績沒有要求，僅希望為脊髓損傷研究共同盡一分心力。智群在完賽後驚喜分享：「自己跑的超乎意料，畢竟今天的天氣很潮濕炎熱、賽道條件也不是很好，原本只打算跑一個全馬的距離，但看到 App 上顯示全球和台灣都還有跑者在努力前進，而且現場有很多朋友和學生都前來一起組團參賽，讓我更有動力前進，希望跟大家一起努力。」雅芬則表示：「跟去年一樣是 App Run，但今年因為有跑團一起跑，不想放棄，想要更努力的跑下去，整體對這次的成績還算滿意。」

Wings For Life全球路跑App Run，台灣由李智群奪下第一 圖/Red Bull此外，Red Bull

剛簽下的格鬥電競選手石油王也在本次首度參賽 Wings For Life App Run，對於自己初次體驗被虛擬終結者號追上覺得很有趣，也忍不住想竭盡全力不被追上，分享：「非常期待有一天可以被真正的終結者號追著跑。」下屆 Wings For Life 全球路跑預定於 2022 年 5 月 8 日舉辦，請持續鎖定開放報名時間，邀請更多人一起為了不能跑的人而跑。

【關於Wings For Life 脊髓損傷研究基金會】

全球數百萬人在脊髓損傷後都要依靠輪椅生活，這通常是由於交通事故或摔倒造成的。 Wings For Life 是非盈利的脊髓損傷研究基金會，它的使命是找到脊髓損傷的治癒辦法。從 2004 年起，Wings For Life 資助了改變人生的全世界研究項目和臨床試驗。雖然治癒辦法還未找到，但已取得了穩固進步。在第一次的 Wings For Life World Run 中募集到了 3 百萬歐元，而這項全球路跑活動未來的報名費和贊助費將幫助達成他們的終極目標。在 Wings For Life World Run和Wings For Life World Run Selfie Run 邁出的每一步都是在向正確的方向邁進。

【關於Wings For Life World Run 全球路跑】

Wings For Life 全球路跑是由非營利機構Wings For Life脊髓研究基金會所支持的運動賽事，以無償援助和捐款來資助全球知名的學術單位所進行的國家級研究計畫和臨床實驗，並確保捐款100%被用於針對脊髓損傷的專業研究項目，包含全球路跑報名費用亦將全額捐給脊髓損傷研究。Wings For Life脊髓研究基金會CEO Anita Gerhardter表示：「Wings For Life 全球路跑完成了全球運動賽事的創舉，我們期望有更多的跑者一同加入，為脊髓損傷研究增加全球關注，並突破往年的捐款。」全球路跑的運動總監、奧運獎牌得主英國的Colin Jackson說：「脊髓損傷因意外而有可能發生在每個人身上， 而研究經費的不足，我們需要募款來支援贊助全球最頂尖的科學家持續實驗和鑽研治療方法，讓更多生命有所轉機。」

責任編輯：Ian

新聞來源：Red Bull

圖片來源：Red Bull

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