焦點人物／一舉成名天下知－中村匠吾

中村匠吾在 MGC 中力壓群雄，以黑馬之姿奪冠 （擷圖：Sport Elite運動王者）

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如無意外東京奧運男子馬拉松還有大概三個月的時間就會舉行，而參考 2019 年多哈世錦賽馬拉松因為炎熱天氣導致多名選手未能完賽的經驗，國際奧委會表示為了運動員的健康著想，決定把比賽地點從炎熱的東京遷到較涼爽的札幌。這意味着原本為了炎熱天氣而在 2019/9/15 舉行的 MGC 選拔賽（全名：MGC 東京奧運馬拉松選拔賽）失去它的意義，但無論如何，三個月後的奧運馬拉松還是會沿用 MGC 前兩名的選手再加上打破兩次日本馬拉松紀錄的大迫傑作為日本代表。而其中的服部勇馬跟大迫傑相信大家也很熟悉，而不論是人氣還是全馬最佳都不及他們的另外一名選手，卻在 MGC 中力壓群雄，以黑馬之姿奪冠，而今天要為大家介紹這匹一鳴驚人的黑馬－中村匠吾。

中村匠吾是在 1992 年 9 月 16 日出生在日本的三重縣，在小學五年級開始田徑運動，在小學的運動會的長距離比賽常常都是名列前茅，但短距離總是不太行，加上日本強大的驛傳氛圍，所以在國中時就成為一名長跑運動員，並且在國中驛傳拿過區間賞。在高三時的五千公尺最佳已經達到了 13 分 50 秒，是當時的日本高中歷代第七位。他之後升讀駒澤大學，由於大一時受傷的關係，再加上隊上有一位明星跑者－－村山謙太 坐陣，所以光芒一直都被他掩蓋着，而且未能獲得參加箱根驛傳的機會。

駒澤大學，由於大一時中村匠吾（左）受傷，加上隊上有明星跑者－－村山謙太（右）坐陣，其光芒未顯露（擷圖：Sport Elite運動王者）

走出傷患後大二在箱根驛傳獲得第三名的佳績。在大三時的他可說是大豐收，贏得了關東學生田徑錦標賽 10000 公尺冠軍、在日本三大驛傳取得兩冠一亞的成績、半馬提升到 1 小時 2 分 41 秒。成績亮眼的他參加了 2013 年俄羅斯喀山的世大運半馬賽，以 1 小時 4 分 21 秒獲得一面銅牌，為當屆半馬成績最好的日本選手。在 2014 年更與隊友村山謙太一同參加了世界半馬錦標賽，以 1 小時 1 分 57 秒打破了當時的個人最佳，並擊敗了村山謙太。在日本國內賽事方面，在大學最後一年參加了全日本大學驛傳和箱根驛傳，而且都拿下了冠軍，在大學四年的三大驛傳拿下 4 冠 1 亞 2 季，可以說是追上了村山謙太的成就。

中村匠吾在大學四年的三大驛傳拿下 4 冠 1 亞 2 季的好成績，可以說追上了村山謙太的成就（擷圖：Sport Elite運動王者）

中村匠吾在大學畢業後加入了富士通的田徑部，在入社的第一年就以 13 分 43 秒打破了高中時代所立下的五千公尺最佳，隔年的他更進一步以 13 分 38 秒再次打破五千的個人最佳，並以 1 小時 1 分 53 秒打破半馬最佳。由於在較短途的比賽中頻頻刷新個人最佳，在有一定速度的加持下使他萌生了轉往馬拉松發展的念頭。在 2018 年 3 月他參加了琵琶湖馬拉松作為他的初馬，雖然當天有將近「二十度」的高温，但他仍然以 2 小時 10 分 51 秒完成，成功獲得 MGC 的參賽資格。

中村匠吾在 2018 年琵琶湖馬拉松的初馬，以 2:10:51 完成，成功獲得 MGC 的參賽資格（擷圖：Sport Elite運動王者）

而後他選擇乘勝追擊，在同年九月參加了柏林馬拉松，在這個「地表最速賽道」以 2 小時 8 分 16 秒大幅更新了自己的全馬最佳，而他完成了柏林馬拉松後就為隔年的 MGC 備戰，參考柏林馬拉松成功的經驗，選擇夏季在特別熱的高原集訓，而且因為高原上有不少上下坡，這對於 MGC 最後的上下坡有很大幫助。雖然具備了科學完善的訓練計劃，但他在 2019 年 5 月及 7 月分別因右腓骨以及左膝蓋受傷而各停訓兩週，尤其是 7 月尾有十天完全沒有跑步。所以令他心中相當不安，在柏林馬拉松前跑過 6 到 7 次的 40 公里耐力課，而今年備戰這麼重要的比賽卻只跑到 2 到 3 次。

在準備 2019 年 MGC選拔賽時，中村匠吾卻因受傷而停訓兩週（擷圖：Sport Elite運動王者）

在 2019 年 9 月 15 日是 MGC 的舉行日子，早上起跑温度大約 25 度，温度雖然沒有雅加達亞運那麼誇張，但對選手來說也是相當大的考驗，前三十多公里都是由設樂悠太領跑，而中村匠吾在最後三公里處突然加速，在扔掉帽子後彷彿進入了狂暴模式，也開始展現他訓練成果，因為比賽最後三公里是不斷的上下坡，雖然大迫傑曾經在 41 公里左右追上他，但在下一個上坡處中村匠吾又再次加速，過了這個斜坡後大迫傑已經明顯爆掉，而只有中村匠吾幾乎面不改容地奮力前進。最後以黑馬姿態奪魁，最後服部勇馬第二，大迫傑第三，而這一場也是目前我看過最好看的馬拉松比賽，沒有之一。而錦上添花的是 MGC 比賽後的隔天是他二十七歲生日，所以這個可說是他二十七歲最大的生日禮物。

中村匠吾（右）在最後三公里處突然加速，最終以黑馬之姿獲得勝利！（擷圖：Sport Elite運動王者）

MGC 賽後很多跑者都被這匹黑馬震驚，但其實總觀中村匠吾的長跑生涯，世大運銅牌、箱根驛傳區間賞、全馬 2 小時 8 分、五千公尺 13 分等等，絕對是奪冠人選之一，只不過在人才濟濟的日本來說實在不算是甚麼，就以 2021 年至今（4/17）的馬拉松為例，世界排名第一的是鈴木健吾，而且前十名最快的跑者有三位日本人，當然也因疫情的關係而令到非洲跑者不能出國參賽導致的，但無論如何，相比起最快的歐洲跑者，僅僅是排在第四十七位，日本跑者的整體水平實在是難以觸碰。

其實總觀中村匠吾的長跑生涯，他絕對是奪冠人選之一（擷圖：Sport Elite運動王者）

總結今年八月的東京奧運馬拉松雖然有眾多明星級的跑手參賽，例如馬拉松歷史上唯二跑進 2 小時 1 分台的 Eliud Kipchoge 跟 Kenenisa Bekele 等等，但查看八月份的札幌也算是「高温」，而且八月是札幌降雨量最多的一個月，所以有可能是一場天氣惡劣的馬拉松，不過這反而為日本選手增大勝算，因為亞裔選手一直都是擅長在惡劣天氣下作賽，再加上有主場之利，不用像歐美及非洲跑者來到日本要面臨時差及飲食上的問題，所以說不定東奧馬拉松跟 MGC 一樣會有「黑馬」跑出。

大家可以期待，或許這次東奧馬拉松跟 MGC 一樣會有「黑馬」跑出（擷圖：Sport Elite運動王者）

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（影片出處：Sport Elite運動王者）

責任編輯：Joanna

【本篇授權轉載自 Sport Elite運動王者，

原影片出處：《【人物介紹】一舉成名天下知 中村匠吾|Sport Elite 運動王者》】

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