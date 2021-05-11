賽事心得／阿里山雲端路跑 真的有跑在阿里山的山上

跑過兩場名字有阿里山的馬拉松：2016與山水共舞-阿里山馬拉松2020阿里山下馬拉松，但都沒有上到阿里山上。

在阿里山森林遊樂區前1公里多的台灣中油新站下方有點隱密的起跑點。

聽到有跑友說有這麼一場可以真正跑在阿里山上的馬拉松，但是限時是5小時30分，為什麼跟台北馬一樣這麼硬？老公說我很難完賽啦，我也心知肚明，但是想跑在真正的阿里山上啊，說服老公讓我參加，理由就是剛好我的農曆生日，這樣就讓他無法拒絕了，但實在不是我的能力所及，只好認真準備，只求可以平安回來。

老公說既然是生日馬，就一定要陪跑，沿途揹水袋拍照加補給，只求我能順利完成就好。

起跑後，海拔2000多加爬坡，前3公里除了喘還是喘～還好3公里後就慢慢適應高海拔了。

看到美麗的風景，一整個舒心。

跑步時，遠方的雲彩，伴著舒服的涼風，實在是一大享受，不管能否完賽，只求盡力而為。

全馬只有3百多位，人少車也少。

謝謝張廖君旭攝影師拍照，這場要上高山，攝影師真的辛苦了。

途經特富野古道入口處，再來都是緩上坡到塔塔加。

大部份都是在樹蔭下，有時還會覺得好像冷氣開太強了。

跑在嘉義縣跨界到南投縣玉山國家公園。

去年登玉山住宿的東埔山莊。

塔塔加要登玉山的停車場。

碰到要登玉山的年輕山友。

終於到了折返點，再來就是下坡了。

回程只剩20公里，要加油囉。

有跑友說這是彌猴的天空步道，路上偶見幾隻猴子，但都是單獨一隻，年初武陵賞櫻被猴群追逐後，覺得猴子不是那麼可愛了～

回程太陽大了，但是山上吹來還是涼風，只是太陽下還是熱了一些，換我幫攝影師拍照一下，其實也是藉機休息喘口氣。

特富野古道對面，小小尖尖的玉山主峰

沿途視野風景一級棒，山下跟雲端不一樣。

回到阿里山森林遊樂區入口處，距離終點就剩一公里多的下坡，只是超過時間了，不知有沒有成績？

原來大會很佛心的，還是有一些彈性時間，所以超過大會時間，還是有一搏的機會。給有在折返點關門前回來的跑友，沒有排名的成績單。在途中聽到跑友說她之前報了名不敢跑，但去年大會有通融一下，所以今年才敢來跑，結果是真的。

老公在下坡時看到跑友腳不舒服，拿出備用止痛藥問他要不要，因為他自己南橫百Ｋ腳痛時也沿途問跑友有沒有多的止痛藥，看到他跑回終點時，趨前問有沒有好一點，他說還好有止痛才能順利完賽，拆下背包上有過火的白沙屯媽祖信物送給老公，趕緊拍照記錄，這個信物剛好可以掛在車上。

因為都沒有進到森林遊樂區，所以回程就在隙頂二延平步道稍做休息。

老公身上的賽服被半馬跑友認出來，笑說跑完還能來走步道，實在有厲害。

分享步道旁的茶園風景，也結束了阿里上的行程，晚上10點多從嘉義開夜車上山，1點多停在加油站旁睡車上3小時，5點再下到嘉義上高速公路，就為了一圓跑在阿里山上的心願。原來在高山上，不只乖乖會澎脹，第一次發現手指頭也變胖了，每根指尖都圓圓，下山就恢復正常。