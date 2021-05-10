跑步小品／長距離30k 挑戰自我
繼昨天跑完中長距離20k，身體多處僵硬，心想今天可以跑嗎？跑友的邀約都不敢+1，就這樣猶豫著，早上還是3、4點起床，乾脆去試試....跑鳳山園藝試驗所路線比較簡單，還有跑班的跑友，應該不會孤單寂寞吧。
起跑後開始有些不適，但每圈距離不大(3.3K)，很快地就可以完成，這次補給要更注意，因天氣熱啊！小圈可以快點補給，不然覺得都要融化了...
就這樣一路10k...20k..直到最後的兩圈，跑完就挑戰30k成功，中途雖有些反胃想吐，但趕緊補給運動飲料，情況有好轉，還有跑友的加油也是不錯的........
不過跑完居然一個人都沒有留下，因為全部都去吃早餐了......留下孤獨的跑者─我....
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