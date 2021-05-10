賽事心得／楊梅魯冰花之戀路跑 祝媽媽們母親節快樂

去年（2020）11月29日，有幸受邀參與了湖口愛跑團跟楊梅樂跑的仙草花海大團練，路線雖只有15K，但卻逛遍了楊梅富岡大白鷺鷥、水漾飛機、椰林大道等周邊好多超美的景點。

因為實在太歡樂了，中途有吃有喝所以不小心也順便破了15K跑最久的紀錄⋯

這一次的歡樂大團練「超馬上校」鄒雙喜大哥也特別南下一同與會，也帶來了兩場優質賽事的推薦與介紹，楊梅魯冰花路跑是第一屆，又是離家算近的賽事，在鄒大哥的詳細介紹下，加上本次浪漫的仙草花海跟每年四月的戀戀桐花都看過了，就決定一定要來楊梅來場魯冰花之戀路跑。

奈何疫情之下，2/28的賽事延期了，延到5月9號剛好是母親節的這一天，魯冰花具客家女性傳統特質，被傳頌為「客家母親花」，而這場路跑活動也就是為了千千萬萬客家母親的大愛而跑，剛好在母親節意義十分重大，唯一的遺憾是二月開的魯冰花到五月已經消失了，不過母親對我們無私奉獻犧牲的愛卻一直都在。

桃園地區最近千人大型活動都必須要取消，好險魯冰花之戀路跑剛好千人以下，因能如期舉行，大家都非常的珍惜，主辦單位規劃的真的非常好，從停車場規劃、出入口戴口罩量體溫措施到各路口交管都有超多的志工甚至是補給站都有豐富的補給，完全就是大型賽事的規格，真的很棒👍。

依照官方版給的路線圖就已經心裡有數這是一場不輕鬆的半馬，可是沒看到距離高度表，想說應該就是兩個坡，上坡跟下坡吧！

想不到出發300公尺之後耳邊就突然響起了黃小琥的「沒那麼簡單」，就這樣延續在這見山不是山的茶園間迴盪著，終於在20分鐘止住後伴隨著一陣涼風跟美景下心情突然開朗了起來，腳也突然不酸了，原來是我到山頂了，果然山依然是山。

接下來就是一路舒服的到半馬折返點，途中的茶園很美，有點像我們湖口後山，但接下來就是再原路折返回去，回程路上有超Nice的前導車大哥相陪還有跑友/志工互相加油打氣及楊梅樂跑熱情的補給，反倒非常享受這段沒跑過的地方，有好多漂亮的咖啡館跟漂亮的莊園。

感謝幫我拍照及加油的淑芳姐，於是就這樣很快又到了站在高崗上的時刻，接下來就是繼續下坡迎向終點了。

感謝鄒上校之邀使我能夠又多認識了一條楊梅的美景賽道，雖然延期不能看到魯冰花，但是能以這場為母親大愛而跑的賽事慶祝母親節，更是難能可貴。

也感謝楊梅樂跑的淯禎姐及一起團練今天也有好成績的最速副總、翔哥學姐為我加油打氣，賽後的合照一定要的，祝大家母親節快樂喔！

也感謝桃園市議會、楊梅農會等滿滿豐盛的完賽品，相信拿來獻給媽媽一定會開心不已。

也期待明年第二屆魯冰花之戀路跑時，我能如願地看到魯冰花，真心希望疫情趕快結束，大家都能快快樂樂、平平安安的享受每一天。