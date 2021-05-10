賽事心得／阿里山雲端路跑 氧氣都去哪兒了？

大約海拔為2,216公尺，是我今年朝聖的賽事之一。

這場賽事大家都是環保跑者

還好在高山不太熱

一開始就打算揹水袋背心全程不佔用免洗杯

接駁車剛抵達會場時氣溫只有11度，對比昨日屏東的煉獄烈日真是有種精神錯亂的快感!

此賽事還特別強調

"高海拔不鼓勵競速，建議大家放慢腳步欣賞阿里山美景"

讓原本充滿鬥志的我突然也想起

去年我的田中馬

那麼認真跑結果得到了甚麼?

大家啃桶仔雞、烤豬、王品牛排的時候，我在哪裡啊?

更別提嘉義啤酒馬拉松

那大量的啤酒水站

以及前年屏東馬

在連續上坡途中的金色三麥站

在在都是我懊悔的回憶

放慢腳步欣賞阿里山美景

是的!

於是我把手機也放在背心口袋準備拍些美景

賽前就聽說前3K好漢坡撐過就好

所以一開始也是毫不客氣的慢慢跑

坡還真的是蠻陡的

很快就喘起來了

跑了很久很久以後

才響起第一K的報時 7'18

此時覺得吸不太到空氣

是太喘嗎? 我是誰？ 我在哪裡？

但心率也沒飆高

心臟在2K左右開始出現往常練強度偶而發生的心悸 有點無力感

此時跟同學說我要再保持慢點

於是先脫隊

調整呼吸

看來高海拔的空氣稀薄是非常有感

腦海又浮現了大會廣播:

"高海拔不鼓勵競速，建議大家放慢腳步欣賞阿里山美景"

嗯~穩定慢慢跑，感受身體狀況

第二K 7'18

雖說定義為半旅遊朝聖跑

但前3K還是給自己一個目標

絕不用走的!

慢慢的撐完好漢坡

第3K 7'22

然後 風景很美 開始拍照XD

4~7K 回復到5'45左右的速度

很謹慎地感受身體的狀況

心率不高但卻感覺 氧氣不夠

身體肌肉心臟 氧氣不夠

這還是生命中第一次認真體驗到空氣稀薄是這麼一回事

8K與10K又因為風景太美而停下拍照兩次

10.5K終於到折返點

決定好好吃片西瓜 真甜!

清爽解渴 精神飽滿折返

回程的下坡路段較多

也因此身體比去程還穩定多了

但也完全稱不上能夠倒吃甘蔗

或者開外掛這樣的狀況

太陽大了起來

但氣溫應該是維持在16度左右

晴空萬里 遠山近樹 一覽無遺

心情身體都很舒服的狀態下

11~18K速度依然只能維持在5'30左右

新鮮空氣傳送著溫暖扎實的陽光賦予綠樹有著好看的綠色、新鮮空氣傳送著溫暖扎實的陽光賦予黃樹有著好看的黃色、新鮮空氣傳送著溫暖扎實的陽光賦予每位跑者有著晶瑩耀眼的汗珠、注重防曬的女跑者有著雪白的膚色、不注重防曬的男跑者有著傲人的古銅色。

終於回到好漢坡

只是這次是下坡

我還不給他跑爆？

雖然有想要好好衝刺一番

不過身體肌肉卻不是往常那麼靈活的狀態，還是維持在跑姿穩定的狀態適當加速回終點。

初次海拔２２００Ｍ半馬

２：０６：２２

謝謝阿里山

謝謝同學的邀約