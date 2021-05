媽媽跑者語錄／我是一位母親 也是一位跑者！

"如果說工作是為了五斗米折腰,那跑步對我來說,儼然是生活的一部份。在跑步中重新找回了喜歡流汗暢快的感覺,無需滿足別人的期望、顧慮他人的眼光,這時角色除了員工、女兒、太太、媽媽外,在跑步時,我可以單純只做自己。"

Why Do You Run?|我為做自己而跑