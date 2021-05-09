媽媽跑者語錄／我是一位母親 也是一位跑者！

身為母親，或許會為了孩子、家庭奉獻心力，甚至犧牲自己的時間，但我們不只是一位母親，更可以是一位跑者！我們收錄了 5 位媽媽跑者的網誌故事，集結成這篇「媽媽跑者語錄」，一起來看看她們的跑步生命歷程吧！

1.「就算別人都說妳不行，也只有妳自己才知道妳可以。」─陳思彤

“2021/4/11 台新女子路跑這一天我懷孕17週（17w5d）這是我跟肚子裡的寶寶一起完成的第一場10K賽事完賽時間 52:17懷孕前的10公里個人成績為 47:51”......繼續看下去📍節錄自：【台新女子路跑】跟肚子裡的寶寶一起完成的10K賽事－52:17

2.「我是媽媽，我是職業婦女，我是素人跑者，我也是全馬百傑！我圓了我的夢，你呢？」

3.「ㄧ個女人在成為母親後，要經過多久才能找回自己呢？答案可能是：一場半程馬拉松。」

4.「我用了一件自己很喜歡的事情來證明自己在這世界上的存在。」

5.「在跑步時，我可以單純只做自己。」