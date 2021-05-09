媽媽跑者語錄／我是一位母親 也是一位跑者！
身為母親，或許會為了孩子、家庭奉獻心力，甚至犧牲自己的時間，但我們不只是一位母親，更可以是一位跑者！我們收錄了 5 位媽媽跑者的網誌故事，集結成這篇「媽媽跑者語錄」，一起來看看她們的跑步生命歷程吧！
1.「就算別人都說妳不行，也只有妳自己才知道妳可以。」─陳思彤
“2021/4/11 台新女子路跑這一天我懷孕17週（17w5d）這是我跟肚子裡的寶寶一起完成的第一場10K賽事完賽時間 52:17懷孕前的10公里個人成績為 47:51”......繼續看下去📍節錄自：【台新女子路跑】跟肚子裡的寶寶一起完成的10K賽事－52:17
2.「我是媽媽，我是職業婦女，我是素人跑者，我也是全馬百傑！我圓了我的夢，你呢？」
|"我是一位超過40歲的職業婦女，雖然我大學讀體育名校國立體育大學，但我不是體保生，每年學校的校園路跑，只有短短的3K，我都是跟同學用走的回到終點，只為了賽後的摸彩活動。從沒想過，我的人生生活中，會成為一位熱愛跑步的地方媽媽。"......繼續看下去📍節錄自：我是一個媽媽，我跑進全馬百傑
|"ㄧ個女人在成為母親後要經過多久才能找回自己呢？兩年嗎？五年嗎？大概上小學就可以了吧？不！當媽媽之後，可能永遠失去自己了！妳會全心全意的愛著妳的孩子我是誰不重要，孩子平安健康長大是我唯一的期待。"......繼續看下去📍節錄自：地方媽媽復出賽
|"前年的這個時候，我因為乳癌我正在化療，我的嫂子在初次全馬時將她最後的10K的其中1K送給了我，希望我能順利完成化療。治療的過程我很努力，身體很虛弱，時常感覺疲憊...再加上30次的放射治療，其實在化療之後我也很明顯感覺到身體的狀況太不如前，不管是柔軟度還是我的耐力，肌肉的狀況更不用說整個身體都鬆了...畢竟化療是用很毒的藥劑來殺身體裡的癌細胞，那時候的自己最努力的事情我想就是治療之後好好的活著這樣而已。"......繼續看下去📍節錄自：富邦馬拉松 初半馬
|"如果說工作是為了五斗米折腰，那跑步對我來說，儼然是生活的一部份。在跑步中重新找回了喜歡流汗暢快的感覺，無需滿足別人的期望、顧慮他人的眼光，這時角色除了員工、女兒、太太、媽媽外，在跑步時，我可以單純只做自己。"......繼續看下去📍節錄自：Why Do You Run?｜我為做自己而跑
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＊媽媽跑者語錄，盡在運動筆記
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