賽事心得／金剛馬拉松 一場想挑戰很久的硬仗

這是一場21K比42K還累的心路歷程～～因為刻苦銘心，所以一定要記錄一下的．．． 話說在在四年前，姐剛入馬場坑時就有發現了這個可愛名字的馬拉松，金剛吔！～跑完會變金剛嗎？🤣(早就是金剛芭比了，還要再變嗎？🤭)

只是…這場賽事在遙遠的台東，住宿及交通對姐而言都不是那麼方便，更重要的是．．．它有坡😱．．．很多坡😱．．．非常多坡😱．．．(因為很重要，所以說三次．．．)上坡一直是姐的罩門，所以因為這個理由，姐很毅然決然的放棄它．．．🤣

直到2021年3月，不知道怎了姐又發現了它．．．然後因為疫情．．．因為太多事．．．所以姐於2021年3月26日決定報名了😤．．．(到底是誰給的勇氣，要來去挑戰坡啦？！！😱) 不過因為住宿來不及訂了，所以姐選擇了坐接駁車，在車上睡覺的方式去會場．．．（賽後覺得，這真的不是個聰明的做法．．．）

因為報名了，就不想在賽事上太難看，練習是有必要的，所以在四月初時自主了一場半馬練習，並在2小時內完成…（上一場的半馬是在2021年2月28日的22.8 K超半馬賽事，1:54完賽）

四月練習狀況

一般姐的月跑量夏天大概90~100K；冬天大概120～130Ｋ左右，每次距離6~9K，四月加了一場21K長距練習，跑前一週為了維持體能，所以就沒跑步以騎腳踏車替代 5月1日晚上8點出門，搭上了公車，到板橋車站等待火車，準備來去花蓮坐接駁車去長濱～

23小時 三峽-長濱 快閃時間表

本以為．．．姐可以在火車上睡一下，但．．．淺眠的姐，被每到一站的廣播聲不斷的吵醒，所以．．．沒睡．．．😵然後到了花蓮等待接駁車時，一整個睡意來襲😴，心想～ 等會在遊覽車上應該就可以睡了吧？

等待接駁時的閒晃，凌晨12:40(衣服和帽子意外的搭．．．那個誰？我也很適合當代言吧！把臉矇起來的話XD🤣)

沒想到．．．明明就很累，但怎樣都睡不著呀！姐心想～慘了！這將是場體力和耐力的挑戰呀！😭😵

運動手錶記錄到，姐整晚只睡．．．33分鐘😵

凌晨三點半終於到了賽事會場，距離比賽時間還有一個多小時，但姐實在無心睡了，因為怕睡了就起不來，而且會場上能躺人的地方也客滿了．．．☹️

終於到了比賽時間，姐這次的目標設定在2小時完賽，因為姐知道自己在後段會掉速，所以起跑時先跟著1:45的配速列車跑，只是．．．起跑沒多久，就開始了姐最怕的上坡，所以在跟了快2K後，姐就看不到1:45配速列車的車尾燈了．．．😢

4:50 全馬及半馬起跑囉! (照片來源:尋寶網 感謝攝影師)

努力撐著不步兵（以前只要一遇到坡，管你是啥時開始，姐一律二話不說直接啟動步兵模式）終於在第5K時追上了1:45配速列車，就這樣跟到了10K後，姐．．．又下車了．．．🤪姐心想，無所謂！反正姐的目標是2小時完賽，所以就不追了，穩穩的跑就好．．．

努力追1:45列車的姐(照片來源:尋寶網 感謝攝影師)

為了怕體力流失及腳抽筋，所以姐這次準備了較多的補給，還帶了隨身水瓶補水．．． 在第5K時先補了32GI的咖啡因在第9K時補了櫻桃口味的能量飲(超像感冒糖漿的，害姐一度想吐，所以牌子就不說了．．．)在第12K時補了32GI的乖乖膠 16K前一路還算順利，還遇到了朋友幫拍照

還沒有抽筋，所以還笑的出來的姐 (照片來源:朋友提供 謝謝你幫姐拍照呀!這次沒把姐肥胖的身材拍出來🤪)

結果．．．到了16K的上坡時，終於．．．痛苦的抽筋就要開始了．．．小腿開始出現了抽筋前的症狀，不斷的抽搐著．．．然後在17K就．．．爆了．．． 姐努力的走著、停著，並找機會拉筋，都無法解決這狀況，所以只能硬著頭皮，含著眼淚帶著微笑的~努力前進．．．（感謝一路上幫姐加油的美女們．．．）

到了19K抽筋的狀況稍微緩和，努力用6分速的速度前進著，看看時間，只要維時在六分速，姐仍有機會跑2小時內，可是好景不長，快20K時的長緩坡，再度讓姐爆了😭，雙腳像針刺般的疼痛😱，腳底像長了根一般的定在那無法動彈．．．經過姐身邊的醫護車問姐還可以嗎？要不要上車．．．上車？什麼？怎可能，姐剩下不到2公里吔！所以姐回答，不用！就算用走的，姐也要走完．．．😤

誰能告訴姐，那突然飆高的高度是怎回事嗎？

就這樣堅持到了手錶顯示21K了，但往遠方看去．．．怎還沒看到終點呀？結果迎面而來己跑完的跑者說，再忍一下，還有0.7公里，這次是21.7K．．．姐的心理早己ＯＯＸＸ🤬🤬🤬．．．了！

運動手錶果然測出21.74K的距離

最後，姐以02:02:03完成了此次的賽事．．．沒能達成2小時完賽的目標．．．(以距離嚴格說起來，我應有在2小時完賽吧?只能這樣安慰自己了．．．)

當天因為要等全馬的車友回來，所以在接駁車上“呆”了快五小時，卻仍無法好好入睡．．．中途有出去晃了一下（肚子餓，去小7覓食），結果二隻腳痛到讓姐舉步維艱呀！

後記

這次半馬的狀況很不優，總共抽筋了5K的路程，且賽後拉筋及按摩均無法平撫，一整個就是受傷的狀態，比2018年的初馬還慘．．． 姐跑初馬時，才剛練跑一年，月跑量也不到100K，然後在32K抽筋，以05:04完賽，當天腳的不舒服狀況還好，是隔了二天才開始了所謂的延遲性肌肉酸痛，痛了一星期左右，上下樓梯都很困難．．．(初馬是在號稱有銅標某海邊的賽事，當天的天氣比金剛馬還嚴熱，後半段還找不到水喝．．．😠)

分析了這次狀況，練習不足及上下坡應該都不是最大因素．．．因為姐在2020年12月5日以1:56的時間完成了石門水庫楓半馬，而且也沒有抽筋或任何延遲性肌肉酸痛發生．．．這次賽事回程都是上坡，算是讓姐抽筋很大原因之一，但．．．評估最大的原因應該是睡眠不足，才會抽筋的如此利害，這次也得到了教訓，後續不再這樣虐待自己了．．．