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訓練心得／鳳凰山-觀音山 Trail Run
台中后里的鳳凰山
算是蠻熱門的路線
往後一直走還可以到觀音山
路線從鳳凰山農場出發
沿著階梯往上
接到平坦的石階步道後
再往上到往觀音山的叉路
往上有景觀台可以看到遠方的火焰山
再往上一段陡上階梯
就會到達觀音山山頂涼亭
山頂視野更遼闊
風景非常漂亮
下山往階梯再到產業道路
再跑回鳳凰山登山口
結束之後可以到后里吃美食
非常不錯的路線
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