訓練心得／鳳凰山-觀音山 Trail Run

結束了一月份的臺北超級馬拉松24小時賽後至今都沒有跑過30公里以上的長距離，面對九月底即將到來的斯巴達246公里超級馬拉松，是應該要開始做準備了，在詩宜的規劃下首站來到礁溪，目的地是基隆車站，全程80

2021-05-05 09:15