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訓練心得／鳳凰山-觀音山 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台中后里的鳳凰山

算是蠻熱門的路線

往後一直走還可以到觀音山

路線從鳳凰山農場出發

沿著階梯往上

接到平坦的石階步道後

再往上到往觀音山的叉路

往上有景觀台可以看到遠方的火焰山

再往上一段陡上階梯

就會到達觀音山山頂涼亭

山頂視野更遼闊

風景非常漂亮

下山往階梯再到產業道路

再跑回鳳凰山登山口

結束之後可以到后里吃美食

非常不錯的路線

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