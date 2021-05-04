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挪威女子選手Karoline Grøvdal 14:39 寫下 5k 世界紀錄！

運動筆記 / 李吳菊

Karoline Grøvdal  通過終點。圖/ MALINJØRNHOLT

記錄就是要拿來打破的！這一次是由挪威選手 Karoline Grøvdal 所寫下，她在週六的奧斯陸附近的比賽中以驚人的 14:39 跑出 5K 最速世界紀錄。兩屆奧運選手 Grøvdal 擊敗了 Beatrice Chepkoech 所保持的官方世界紀錄 14:43；同時也擊敗非官方的 Beth Potter 在四月所創下的非官方記錄 14:41。

這是 Grøvdal 至今最快的 5K，甚至打破了她在 2020 年 10 月所寫下的個人最高紀錄 15:04 （同時也是挪威記錄），根據挪威新聞媒體 NRK 的賽後採訪報導中，Grøvdal 表示：「我知道我跑出的時間，但這並不是我今天的重點，我將目標放在改善挪威的記錄上。」但她仍表示跑出如此歷史性的成績，她對自己感到相當滿意。

Karoline Grøvdal  在本週成寫下最速5k。圖/ MALINJØRNHOLT

不過，與 Beth Potter 同樣的問題來了，Grøvdal 的記錄也將有可能不被承認，因為都是在沒有藥物檢查及國際官員來測量路線下進行的，這讓 Grøvdal 稍稍失望了，她表示：「沒有這些程序（指藥檢與國際官員測量距離）對於賽事主辦是非常糟糕的，但正如英國 Podium 5K 的主辦 Chris Barnes 所說，要確保一場比賽獲得世界紀錄的認證並不便宜，而且非常難負擔得起。」

賽後主辦單位也向 NRK 談論：「在某種程度上因為疫情問題，現場並沒有世界田徑總會的官員，而在挪威也沒有人獲得測量距離的認證，加上比賽是一週前自發組織的，因此歐洲的官員並沒有辦法前往挪威（須隔離 10 天）。」主辦也正努力嘗試將透過後續來通過比賽認證，在未來幾天讓藥物檢測官員對 Grøvdal 進行測試，並請人來測量賽道。不過，似乎為時已晚，Grøvdal 的記錄或許將會如 Beth Potter 一樣都只能成為非官方的記錄之一。

責任編輯：Ian

新聞來源：NRK

圖片來源：MALINJØRNHOLT

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