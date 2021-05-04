焦點人物／視障跑者賴智傑 把遺憾打亮成燦爛之光

快樂自己給的，眼前黑暗也帶不走內心之光。 （圖片來源：賴智傑 FB ）

有一種生命靈魂叫做捍衛今生，在賴智傑身上我感受到了。沒什麼可以阻止他調控人生的燦爛光度，雖然上天在智傑中學時期，選擇了他做為天選之人，讓他雙眸視網膜病變。從青春求學期，就感受雙眼漸漸遺失真實色彩的人生，對他而言，這是生命不美好的遺憾，但他不為此感到黑暗，反而把生命的光亮，用靈魂火種點出光度。

即使沒有視覺 也能讓靈魂迸發光亮

賴智傑五十六年次，與視網膜色素病變共存三十餘年，從求學時期，發現視網膜異樣，到畢業工作後，才拿起手杖接受視盲身份，陸續投入想做的興趣活動，持續與身體共融至今。沒了視覺的他，以聲音為榮、以態度為生，正擔任盲人重建院鋼琴調音老師，同時也是按摩推廣協會理事。除了按摩與鋼琴調音的工作，他還從事比一般人還要豐富的運動，曾以身心障礙游泳隊國手身份，三次造訪國外比賽游泳；曾是蝙蝠盲棒隊的一員，在美國世界盃盲人棒球賽也拿下五座冠軍、五座亞軍的好成績；同時開始跑步運動，曾在 2002 年參加世界六大馬拉松之一的紐約馬拉松，回來也持續參加多場賽事，更帶領家人一起加入活動。從 2017 年開始挑戰鐵人三項運動。在 2020 年完成難度很高的 226 公里全程超鐵賽，還以 14 小時 05 分 18 秒拿下視障組的冠軍，即使他拿到多次肯定，但仍嘗試更多新的可能；在今年初又完成北高協力車挑戰，聽智傑說，今年五月還要挑戰潛水運動，他的正向心態，使他找到屬於安穩與光亮的靈魂光度。

2020 Challenge Taiwan 226超級鐵人三項賽榮獲視障組冠軍。 （圖片來源：賴智傑 FB）

慢慢失去使人無力 但學會重新定義

在高中二年級時期，智傑在某一個寒假過後，發現看報紙竟然有些吃力，當初還以為只是近視不以為然，開始隨身攜帶放大鏡，不過畢竟不是長久之計，改去眼鏡行配新的眼鏡時，發現近視度數只有 25 度，但視覺感受卻與度數差異甚大，才開始意識到自己的眼睛，是不是真的不一樣。接著展開求醫路程，跑了各大名醫，歷經無數拿板凳搶看診的日子，最後確診雙眼為「視網膜色素變性」也就是視網膜病變，也隨著時間逐漸失去視力，改變了生活步調，後來也因為視力的嚴峻退化則無法勝任工作。在畢業從事工作後，卻因為視覺越漸阻礙下，讓智傑不得不放棄原有的工作，有足足兩年的時間鮮少出門，從得知自己確診後，更不曉得怎麼跟朋友同儕去相處，那陣子是他人生中灰暗的燈滅時期，生活作息也較為凌亂地日夜顛倒，每天都對未來感到疑惑，直到某一天，有個親戚在他旁裡提及：「有沒有考慮去盲人重建院學習？」

「盲人？視障？有這麼嚴重嗎？」當下智傑對自我的認知，開始有認同上的衝擊。不過後來細想，視覺變異確實給生活上帶來許多不便，想彈鋼琴但卻看不清楚譜，想認真工作卻因視力而不能為，累積無數的挫折與黑暗，在當時也帶給自己很多心裡壓力，不過還好他的靈魂，還有一絲火苗，在這不可逆的狀態下，他選擇接受：「我已經是個盲人，一個盲人了，要開始拿手杖、學走路。」嘗試接受親友們的提議，去申請視障手冊接受新身份，然後加入盲人重建院。這過程不僅是克服自身對己的認同感，他也將正向力量延伸至周遭，感化家人來支持自己，過程中也經歷家人對自己的不放心，不放心來自於家人不確定自己在向外發展時是否會受傷，但智傑確定好自己的人生方向後，再嘗試溝通說服家人，最後取得後盾支持，讓他開始全新的人生。

視覺變異對自我認同產生的衝擊，動搖著年輕時期智傑的內心。（圖片來源：賴智傑）

遺失了很多 但擁有的更多

其實在智傑真正開始接受視障身份的那刻起，他的世界就開始翻轉了，雖然他看不見這個世界，卻比誰都懂得感知這世界的心跳：「坦開心胸，開始放下、終於面對自己問題時候，反而可以談心，也認識到更多交心的朋友。」

他很感謝自己選擇去到盲人重建院，去到那變得更積極，對於學習也有更開闊的心態，不僅主修視障者大多習得按摩能力，也額外選修鋼琴調音。就因為自己已經失去太重要的視力，所以更要努力習得其他還能夠擁有的事物，在重建院學按摩的課後，他把大多的休息時間，拿來學習鋼琴調音，也在他的恩師陳崑晉老師教學下，從「摸」琴感受鋼琴構造，摸清楚每一個鋼琴零件，才能精準知道每個音的環節，用心感受每一弦鍵震動，日覆練習鋼琴調音，直到因緣際會進入樂器公司，才重新進入工作領域，發揮調音長才，也在工作期間考取得到「鋼琴調音師技能檢定」證照，是全台灣第二位盲人調音師的榮耀。

智傑把學按摩的課後時間，拿來學習鋼琴調音。（圖片來源：賴智傑）

接受挑戰 是一切的踏腳石

儘管視覺障礙造成很多不便，過程雖然艱辛，卻不能改變智傑對未來的熱情，為了能夠長久的勝任鋼琴調音工作，他開始「投入運動」維持身體能量。與朋友相約至啟明學校學習游泳，為了游泳也開始改變自身作息，從以前按摩工作到凌晨四點才能休息的狀態，改成凌晨兩點就收工，再為了早起晨泳，把作息調整至晚上十一點即就寢，好讓隔天能夠準時起床晨泳，精進泳技。

與朋友們相約至泳池畔習泳。（圖片來源：賴智傑）

在規律游泳的日子裡，習慣早起早睡的作息，專心投入運動，也在伯樂老師的提拔下，參加會長盃游泳比賽得冠軍後，被體育總會選上代表台灣出國參賽的游泳國手，前往馬爾他參賽也因此榮奪冠軍，陸續幾次出國，也在西班牙盲人游泳比賽，從百名國外選手中拿下第7名佳績， 1998 年更在曼谷亞運蛙式兩百榮獲銅牌殊榮，原是想維持體能的契機，穩實墊步地開拓新運動生活起點，一切來自「把握現有，接受挑戰」。

為了游泳改變生活作息，身體也變得更加健康。（圖片來源：賴智傑）

快樂是可以複製的

智傑將寶貴的經歷視為生活上的精神。從投入學習到得果實的過程，有挫折也有調整，直到能一一克服關卡，每一次的突破都帶給他心靈養分與飽實的快樂感，從游泳比賽得到的成功經驗，複製到更多運動領域之上，也開始嘗試更多新的運動，誤打誤撞進入棒球領域，再從跑壘體驗跑進馬拉松的世界，同時也帶領夥伴挑戰協力車環台，在這幾年更是挑戰鐵人三項、226 超鐵比賽，也拿下很好成績。

2019 帶領夥伴挑戰環台前的協力車練習。 （圖片來源：賴智傑 ）

智傑藉由運動的過程，與自己對話跟溝通，建立對各種事物的良好心態，帶領自己的心往正向信念蔓延，也透過身體上的訓練，感受流汗、堅持、不放棄的心情，把身體限制視為無礙，展現自信的價值，這些心靈養分更溢滿到，讓他分享給更多人體會，延續自身經歷擔任鋼琴調音師，教導和他一樣的學生，更經驗傳承自己的運動經歷，鼓勵受資訊不充足的身障朋友，「給自己機會，機會是自己給的。」邀請大家積極製造快樂人生。

2020 CT226 超鐵賽，智傑：「沒有你們，我做不到」。（圖片來源：賴智傑FB）

運動維繫家人間的情感

運動讓智傑獲得很多快樂的經歷，同時灌溉自己人生，也因此多了很多自信與魅力，幸運地遇到美好的另一半，在和家人相處的過程中，當然仍有因為視盲而讓妻子擔憂的部分。智傑說：「剛開始參加視障路跑時候，妻子是有點反對的，反對原因是怕我跑在路上會有危險。」可他和妻子說：「雖然眼睛看不到，但土地的味道，徐風拂過臉旁的舒服，這些都是只有路跑時才會有的感受。」經過幾次溝通後，妻子慢慢接受智傑跑步這個運動，也時常在旁擔任起強大應援團，現在每個賽道都有他的故事。

台灣很多賽道都有他的故事。 （圖片來源：賴智傑FB ）

第一次參加路跑賽時，還是妻子帶著智傑到比賽會場，拿著一條牽繩，拜託會場上其他不認識的跑者，拜託對方牽著智傑跑上一段路程，跑著跑著，有時陪跑的選手也累了，停了腳步，智傑就再找下一個好心的跑者，繼續跑著跑著，直到完成賽事。

分享運動美好，帶領家人一起加入，使快樂更放大。 （圖片來源：Andrew ）

看不見的視力 看得見閃爍

妻子被他的運動信念感動，也在智傑鼓舞之下，參加某一年的印度孟買馬拉松賽事，挑戰半馬路程，不過當時妻子跑到了一半路程 10 K 時，便開始感到體力不適，她跟智傑說：「我好累，跑不下去了。」智傑反倒跟她說：「我們都來到國外了，妳想等等進了終點後，妳若想再重新感受在孟買跑步的心情，可能就沒了。」會發現，智傑看待事情的態度，與大多數人的想法不同，雖然他的視覺看不見影像，但卻感受的到內心有很多畫面在他心裡，尤其靈魂方面是光亮燦爛的。

不論終點有多遠，困難有多少，只要想著「再多努力一步，總有一天我也可以抵達。」最美的經歷不是景色美不美，是存在於內心，那個不放棄的自己。

原來有時候的人生選擇 就取決于自己的決定下

很多無可抗拒的天選，不能選擇，但在天選之後的人擇，是自己有權利決定方向。智傑說：「很開心自己有這個特質，對新的事物會保持正向，也因為這樣的我才有今天。」雖然視網膜病變帶給他人生很多遺憾，遺憾也從不讓人喜愛，更無法有良藥彌補，但也因此，讓智傑更珍惜現下擁有的東西。沒了視覺，但他還有知覺、聽覺、嗅覺、味覺，還有最重要的「感覺」，為了感覺到生命中更多的燦爛光度，他勇敢嘗試新的運動、學習新的事物、扮演更多不同角色，他也希望藉由自身的經驗，跟和他一樣是視障或是身障的朋友們說：「無論你是誰、是什麼樣子，請永遠相信你也可以擁有很多，只要你願意嘗試新的可能，讓可能為你生命注入泉源火花。」若不去做就不會有新的感受，但從做了之後開始，也許和現在想的並不一樣，甚至能帶來新的感受與新的生活。

在智傑工作室大門旁的一隅，看到「源源不絕的動感聚寶盆」豐富生活。（圖片來源：李小龍 ）

期盼共融視角 理解與肯定

有些恐懼與不自信是想像不到未來的可能，往往從 0 到 1 是最難的第一步。但以智傑的人生經歷，從他發現視覺變異那刻起，經歷過低潮到接受新身份，開始把握已經擁有的，不放大去看待失去的部分，反而把期待放在感受生命的過程，完成很多運動，得到成就感。這樣的演變，讓他深刻認為「經驗是很好的傳承」，希望透過自己的故事，傳遞正向的態度，鼓勵和他一樣為身障的朋友發揚自己，能夠表達自己的需求，也期盼大眾能以理解身心障礙者愛運動的心，給予尊重與肯定，身心障礙朋友並非弱勢，他們也可以從事多種運動，可以打棒球、比游泳、跑賽事、騎北高、征服鐵人 226，我們是可以用共融的視角，一起與身障朋友共同生活！

2019 臉部平權運動國道馬拉松，用運動傳遞正向平權的渴望。（圖片來源：賴智傑 ）

責任編輯：Andrew Chen

圖片來源：賴智傑