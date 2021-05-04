羅布森伴城路跑10月3日開跑 旅宿業者推跑者獨家優惠

羅布森伴城路跑從敦化路上的「台中之肺」起跑。（圖／123RF）

「2021 羅布森伴城路跑-拾陽墩台中站」將於10月3日正式開跑，為了讓跑者有更好的參賽體驗，賽事特別串聯台中市6家旅宿業者，推出「跑者住房優惠專案」，提供跑者獨家優惠好康，希望提供給跑者們一場完美的旅跑體驗。

台中中央公園內，有許多網美打卡景點。（圖／攝影：吳冠影）

「羅布森伴城路跑」是一場全新的賽事，首場拾陽墩台中站於今年台中最受年輕族群討論的中央公園舉辦，此賽事不僅是第一場在中央公園起跑的路跑賽事，跑者還能跑上連結中科及水湳的科湳愛琴橋，一覽74號快速道路跟國道一號的車流風光。

為了配合跑者及路跑活動開始的時間，各旅宿業者也提供多項貼心服務，包括清晨四點便讓跑者提前領取早餐餐盒、延遲退房供跑者完賽後回房盥洗、另外特別為本場賽事身心障礙公益選手提供無障礙客房的住宿選擇；其中，台中日月千禧酒店跟台中順天環匯酒店更有直達會場的接駁車專送，讓跑者輕鬆直達活動會場，交通住宿一手包辦。

此外，鄰近中央公園的葉綠宿-逢甲館，這次也參與「跑者住房優惠專案」專案中，該旅店不僅被臺中市政府環境保護局認證為環保旅店，曾榮獲台中市低碳旅館第一名，館內還有一面13米高的植生牆，結合了10種不同的植物，拼湊成一幅天然的自然畫作，美感與環保兼具，與此次賽事低碳、環境友善的核心價值不謀而合。

馬拉松路跑向來是城市行銷的最佳典範，也往往能創造很大的經濟效益，歡迎全民一起透過運動跟路跑賽事，來到台中旅遊跟住宿，透過不同的觀光活動來認識台中，進而愛上台中。

「2021 羅布森伴城路跑-拾陽墩台中站」賽事的「跑者住房優惠專案」，共有6家台中飯店旅館業者熱情響應，包括台中日月千禧酒店、台中金典酒店、台中順天環匯酒店、長榮桂冠酒店(台中)、葉綠宿-逢甲館、臺中逢甲智選假日酒店等，相關旅宿優惠詳見羅布森伴城路跑官網。