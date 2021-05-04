日本人跑遍台灣／金城桐花盃路跑 上坡蟲，下坡龍！

這週參加了第30屆金城桐花盃全國路跑賽 13k。因爲半馬有很大的上坡，所以我選擇報路線相較平坦的13k。但是13k的前段有坡度300m的超陡山路！我應該會很慢...起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所需要的體力。今天我穿#AquaFeb 贊助的alphafly。熱身時我看到很多朋友們當志工！

太感謝了~。13k起跑後，一個高中生衝出去。然後，後面有四個高手。有一點點距離，我跟第6-10名一起跑。起跑後一公里，上坡模式開始，整個坡度高達300m，持續到折返點，永無止盡的上坡。怎麽辦！？上坡開始後，我開始慢慢落後。先出發的半馬組的朋友們幫我加油。太感動了！讓我的意志更為堅定，但是上坡還是很辛苦！

我拼命跑到了折返點，此時我第六名。終於開始下坡，所以我開始加速。過了一會就刷卡總五。在8公里時，找到總四。我的配速3‘13/km！我喜歡下坡！9.6公里的時候，我刷卡總三，過程中他又再次加速！好强！他是跟真男人常常一起練習的高手。但是9.8公里的時候，我再次刷卡他。然後連同前面的總二也一起刷卡了！所以我現在總二！但總一看不到。應該還有一點距離，而且太陽出來了，很熱又很累。

慢慢超過5k組的朋友們。在12.6公里，終於看到總一的車尾燈！但是不到1公里就比賽結束。我拼命加速。總一也越來越近！但是我們右轉，就快到終點！沒有很多距離。右轉後我拼命加速！我能不能追上！？詳情請看影片~https://youtu.be/7x1V2aF9p9I

跑完後，跟大家合照很好玩！謝謝大家幫我加油。謝謝大會，志工的朋友們！這場很好玩！謝謝紅牛贊助BCAA，然後，#AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看連結 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd...

#金城桐花盃全國路跑賽#新北市土城區體育會#buff #可捲收跑帽 #跑帽 #紅牛聰勁 #AKIWEI #FOOTLAND