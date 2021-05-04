賽事心得／金城桐花盃路跑 捷豹大軍爭豔全場之頒獎典禮

來來妹期待已久的賽事，今天不得已，必須要棄賽，但我還是去了會場共襄盛舉！來來妹今天要來分享的不是自己的榮譽，而是捷豹慢跑團的榮耀。

金城桐花盃，似乎是每年捷豹都會參與的一場賽事來來妹想寫下這篇網誌，除了分享跑團的榮耀，也想記錄自己的心情。不久前來來妹腳受傷，醫生判定是” 前脛骨症候群”，我非但沒好好休養，還持續跑步、騎車、打羽球…前一周，以為自己可以跑，還去比了一場半馬(21K)賽事，於是…

來來妹的腳，徹底的不能跑，連走路都有困難，其實當時自己也嚇到了!!於是收起，固執的性格，來來妹只能放棄接下來的兩場賽事。來來妹今天來當拍照組，記錄每一個團友的精彩時刻，而你們確實沒有讓大家失望，甚至替”捷豹慢跑團”，爭取了榮譽，甚至讓大家更認識了捷豹。

首先，來來妹的教練，拿下半馬總五名次:

再來，捷豹雙嬌，，拿下半馬女總一&總三席次:

最後，分組名額，捷豹大軍一手包辦12個分組名額，我們的獎座放在這草地上有多閃耀。

名次及獎座得來不易，大家都是很認真的在訓練。每周二&四，我們有”有溫度的中小團”訓練每月一次的華中橋下配速”團練”，配速從4分速~5分半每月一次幹部規劃的”團跑”

因為大家有向心力，有共同的目標，所以彼此互相陪伴與鼓勵雖然來來妹不是每一場訓練都有參與，因為我的程度沒有大家好，其實是追不上啦，但是卻可以感受到，大家對跑步的熱情…團友們得到的獎座，都是實至名歸，雖然來來妹沒有全程參與大家的訓練課表，但是卻常常親眼目睹到他們努力的過程。

比賽前，大家開開玩笑，說著要拿名次，拿獎金，但是身為跑者的來來妹知道，得名的榮耀遠遠超過拿獎金。對於我們來說，名次是對自己這些日子努力的肯定，獎金只是吸引我們努力的動力。身為跑團的一份子，能夠讓跑團界知道”捷豹慢跑團”，是一件很有榮譽感的事。再來是，有一群一起努力的夥伴很重要，我在這群人身上學習到，有比賽大家一起訓練，一起努力，不分彼此，即使是同組別也沒關係，這是很難能可貴的事情。最後，我們有獎盃組，也有負責吃補組，捷豹真的很分工合作呀!

來來妹在會場，等大家回終點的時候，內心有些許多愁善感很怪自己沒有好好照顧身體，錯失了比賽機會…但是也看到有些團友，有得獎實力，因為其他因素，所以只能好好”玩”成這場比賽，內心自然安慰許多。

你們喜歡這樣的跑團嗎？想突破自己想有人一起跑步跟訓練想歡樂跑想休閒跑想吃吃喝喝跑都歡迎加入我們”捷豹慢跑團”。

IG：chic_jill

FB：Fong Jill