賽事心得／金城桐花盃路跑 克服內心深處的那座山

忽然想起我有報名金城盃這件事......這場本來要在2020年舉辦 疫情關係延期到今年舉辦嗯~~看了一下坡度 挖嗚 也太陡了吧!! 好險我只報13K~在賽前一個禮拜 行動派的跑友提議說 要不 一起先去探傳說中的'龍泉路'我心想 蝦密啊 當天已經跑過山路(五股觀音山愛心路線21K) 隔天還要操腿？

然後 我最後還是答應了這無理的提議 .........對 我又在山上了 誤)嘴巴這樣說 身體倒是挺誠實的 哈哈~~而且還原班人馬 這就是交到所謂的壞朋友嗎 XD

經過這個山路震撼教育後 我更確幸的是 好險我是報13K (報半馬的跑友拜託不要打我.......XD)-接近賽事當日的那禮拜 我就沒再繼續操腿這時候偷練也沒用了 身體是需要休息的唷沒跑步就重訓(上半身) 絕對不是懶得練 是不想給腿部太多疲憊感 : )-到了賽事這天(5/2)遇到了好多跑友 還遇到了 TOMO桑與 凱耀 好開心!! 一起與大家合照閒聊半馬是6:50 起跑 13K則是7:00準時起跑～還沒起跑 就很熱了

※13K路線:頂埔國小北門外(起點)→右轉福田路→高速公路橋下左轉龍泉路→鎮安宮 →善息寺停車場左轉→環山道路三叉路口右轉→勝利土雞城(折返點)→三 叉路口左轉環山道路→善息寺停車場右轉→鎮安宮→高速公路橋下右轉 →福田路→頂埔國小北門前(終點) -從拱門出發 ～一開始是平路 後面接下來緩上坡 再來就是天人交戰的山路了我心想 天啊 我不能停下來 我停下就不想跑了

(照片來源:沅碩哥 -feirou777 拍攝 )

(照片來源:Tony Chen 運動地圖 拍攝 )

就在最後一個大陡坡 我腿痠到炸 想說走一下順便打開小水瓶補一下水就遇到TOMO桑 已經折返~ 被拍到 我在走路~XD

(擷圖來源:Tomo Runs Taiwan!日本人跑遍台灣)

(謝謝跑友冠頭哥拍攝)

終於到了折返點…可以盡全力衝刺了!!! 毫無懸念的衝下坡沿路聽到對向跑友們加油聲 更振奮我心還有跑友喊著 女總二!!加油加油!!-

(照片來源:陳文德 拍攝 )

看著手錶早已超過13K 路途卻不見終點的影子到了嗎 ~快到了嗎 見一個志工就問一次...確實我累了熱情的大太陽卻絲毫不想放過我們 內心掙扎著 我不能放棄 我要回到終點…

終於回到終點了!! 印成績後發現拿到了女總排第二名 出乎我自己意料的一次謝謝跑友常常陪我練跑 ~ 還有感謝自己的雙腿希望下次能更突破自己!!!並謝謝大家觀賞我的網誌 ♥#愛跑者 #金城盃桐花馬