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路跑心得／初越野挑戰賽 超越自己「野」是可以

運動筆記 / 陳淑娟

沒有跑步課表的日子，就是要去山上當野孩子玩泥巴，爬大山看大景，轉換一下緊繃的心情，移地訓練刺激不同的肌群。備賽期過著一成不變的課表訓練，不是在操場就是河濱，孤噪乏味，相對越野跑有趣多了。跑步跟登山從來就是非常個人的事，登山除了有困難需夥伴相助外，有90%是屬於自己一人的，一步一步往前邁進，陪伴你的只有自己的心跳聲，與山之間的私密關係。這段孤獨時間裡最能深刻領悟到的事情，更認識自己。而大自然太美麗了， 隨時充滿驚喜，所有令人讚嘆的美麗都是可以超越的，沒有任何極限。

［小霸尖山］我喜歡樹，在一大片森林中要找到那獨一無二的樹，像是許久不見的朋友，抱著大樹把心裡的秘密說出來，實在是令人感動的一刻。不知道從幾何時愛上爬山涉水如此著迷，感嘆山的震撼、壯美，對外界影響需求越來越少，森林裡的產物足以讓我感到幸福。山上的每一棵樹每一塊石頭或每一條小溪，都以它們最完美的姿態存在，這樣的完美組成一首完全無需我再加工的交響樂。

［審馬陣山裡唯一吸引我目光的大樹］

經過單攻幾座百岳的洗鍊後，腿力體力增進不少，健身跑步是日常，假日跟著跑團跑山學習不少下坡技巧 (跑者的假日永遠比上班還忙XD)，嘗試各種崎嶇地形山路，算是累積了許多經驗。在一次朋友推坑之下腦弱的跳了坑，報了跑馬人生第一場初越野賽，給自己一個突破自我的機會。當我決定要去做一件事情，就會專心嚴以律己的準備，以最好的狀態盡力去完成，對賽事的尊重也是對自己的承諾。

目標：5小時，無傷完賽，安全第一補給：每40分鐘一包能量膠起跑之後是連續的3.5K柏油道路，然後接著上坡進入跑馬古道，再一路跑到石牌界碑都是最好跑的路段，要好好把握機會賺秒數。進了跑馬古道開始以自己的節奏跑起來，朋友看我臉紅氣喘的，為了讓我轉移注意力要我看一下龜山島，老實說..現在思緒裡我只想看到冰啤酒！

終於來到第一個補給站吃了一包能量膠，到了界碑看著麵粉指引方向準備拐進滑滑山徑-四堵古道。幾次練跑崎嶇山路也掌握下坡技巧，唯獨泥濘還不敢衝下去，果然第一關屁股就吃了厚厚一層泥土，緊接著又來一段泥濘這次膽子放開跟著前面朋友身體壓低眼睛看準，接著腳步快、狠、準、再來更殺！一口氣衝下去，嘿嘿～ 有帥到了!（可惜只差沒攝影機XD)這時隱隱約約聽到有追兵逼近，跑山的野跑高手聽說都沒在客氣的，「我也沒在怕，更是不遑多讓！」大概15k處平緩土徑開始加速，這段路也要好好把握。越野跑要比路跑更專注當下，加上速度每一步的踏點，土徑觸感直覺反應，注意石頭、樹枝的阻礙，從一個踏點跳到另一個踏點再一口氣跳上高處，時而又要瞄一下前方，根本沒空檔分心。

正準備要過一條溪時，一個腳步沒踏穩來了個大翻船..啊啊啊唉了一聲，腳ㄧ軟蹲了下來這個痛瞬間傳遍全身，腦筋一片空白，立刻把腳泡進冰涼的溪水裡，「心想..完蛋了，還能走嗎？前不著村後不著店的地方，該怎麼辦？」這時又傳來追兵聲音，心裡難免緊張局勢，只能告訴自己別急要冷靜安全第一，感覺腳舒緩些慢慢小走幾步，再試著跟著朋友的腳步跑起來（謝謝朋友這時給我最需要的安心）心裡祈禱著腳能安然無恙，成績已放一邊了，眼前最重要的是把自己安全的帶回終點。又再次繞回最後補給站大喝幾口可樂..真是透心涼呀，滿足了身體所需要的能量。

到了最後的10k，好陡的坡啊！維持跑跑走走方式，調整呼吸，感受腳的狀況看似還好，此刻心情安心多了。看錶的時間比預計目標快很多，告訴自己再撐一下嗑完這段魔王上下坡。面對這大陡坡已有心裡準備，彷彿前方有股強而有力的力量牽引著我，讓我充滿信心不再懼怕。這時刷過前面一位跑者還對著我們說：「你們好認真，上坡還用跑的」。最後的下坡都是跑在鋪滿枯葉的土徑，經過了聖母山莊僅有的體力也耗盡，腦裡浮現幾週來的精實辛苦畫面，唯有不斷的練習 ～「練就對了！」。33k完賽時間04:24- 女總二！比預定的目標更好，喜悅湧上心頭，冰啤酒先乾ㄧ飲為快，好感動啊！唯有不變的堅持與努力，認真看待一件事情的態度，才能遇見更好的自己，也為自己首場越野挑戰賽有了好成績。越野跟登山其實很累，到底是哪股魔力吸引我？我想..就是喜歡，沒理由的喜歡，在山裡與夥伴患難情誼，互相關心彼此，一起共同解決一個困難，一起完成一件事情的成就感。

#跑團-宗仁哥 ，志豪團長每週規劃的跑山路線，還有一群精實的訓練夥伴，練完吃美食是我們最期待的時刻。#謝謝恰恰越野主辦單位，執行長跟所有工作人員，事先規劃試跑，賽道除草，真的辛苦了！賽事路線有產業道路、土徑 、泥濘、碎石坡、過溪，給想要挑戰野跑的選手們具有多樣性地形挑戰的體驗。#中和捷豹跑團#謝謝辛苦的攝影師

越野跑

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