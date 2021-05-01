賽事情報／聯大八甲馬拉松 2021為守護石虎而跑

照片來源：陳豪毅(竹北溫生蠔)

接獲苗栗在地報馬仔0痣0可靠消息，聽說…消失N年的聯大八甲馬拉松即將復活了！聽說…現任的李校長有信心辦的比以前更好更優質！

聽說…就在良辰吉時10/24(星期日)6點30分起跑！

聽說…苗栗國蝸牛團要組一團旗袍團(啊..是要驚死人是嗎XD)！

聽說…大腳丫承辦(品質掛保證)！

聽說…路線很美、賽道有點硬又不會太硬！

聽說…補給很強大！

聽說…完賽獎牌及獎盃很有特色(石虎唷)！

聽說…完賽伴手禮非常讚(多功能手提便當盒)！

聽說…全馬完賽限時7小時！

落落長的聽說，到底真實狀況如何呢？跑友要的其實很簡單啊！路線佳、風景美、交管要確實、補給要優(就算趕時間沒吃看到也開心)、完賽獎牌及凸台獎盃要特別且有收藏價值、快腳總排有獎金、要有冰塊降溫、免費停車位很重要、免費住宿(免費搭帳篷)也十分重要、有熱水澡可以洗(咦！！！這些條件有很簡單嗎？？？)以上所列的，在聯大八甲馬拉松通通都有喔(真心不騙)，請聽聽苗栗在地的網紅~0痣0~經過正反面試跑後的心得分享【溫馨提醒~一樣是落落長，請耐心閱讀苗栗0痣0不專業的報導】

關於賽道硬不硬這個問題，給共ㄝ，苗栗ㄟ，一出門就是山，上上下下是難免，坡坡相連到天邊，不信？來跑看看就知道啦(嘿嘿嘿)！關於風景美不美的問題，真的不要問，很可怕，跑了你就知道。不然就先透露一些些好了(聯大八甲校區操場起跑後進入美麗的聯大校園-苗圃道-自行車步道-很刺激且有遮陰的苗34鄉道-五湖社區-西湖的伯朗大道-藍山大道-要價一張3000元起跳的天空之橋往下拍的照片拍攝地-通霄福龍宮-西湖自行車道-飛龍大橋之飛龍不在天-夫妻樹-西湖老街-西湖遊客中心之世界最高石雕媽祖神像之有跑有保佑)-全馬終於折返啦。這個賽道風景真的很美，設計的路線幾乎都避開車流量大的省道台13及縣道119，跑在自行車道旁可以追火車，也會經過獨角仙復育步道唷。

關於補給真的不囉嗦！龍蝦鮑魚牛排通通都沒有(都沒有都沒有喔)！我們有烤山大豬、烤雞、挫冰(10月天就是要吃冰才爽快)、0趴的海尼跟、其它的飲料.餐點.甜點.水果類通通都有啦！關於快腳上凸台有沒有獎金？獎盃是苗栗特色塑膠獎盃嗎？有有有獎金！小聲的說…在苗栗的比賽凸台有獎金的已經很稀有了，全馬、半馬、10k總排通通有獎金，獎盃當然是有特色又值得收藏的石虎獎盃喔！歡迎快腳的朋友們來聯大八甲馬拉松把石虎獎盃及獎金帶回家。關於停車位是跑者最擔心的一件事，常常要很早起出門尋找停車位，常常要停一、二公里遠，最怕收到紅單，金害！來來來，來八甲馬拉松免費停車，就停校園內(謝謝李校長佛心的為跑者著想)，超大心的！ 關於普查是許多跑友會擔心的重點，我想說的是：大腳ㄚ承辦品質有保證，安啦！（免煩惱）！ 關於住宿..對遠道而來的跑友也是一個大問題！來來來，哩來，學校為跑友們提供了八甲校區草坪可以讓跑友搭帳篷(免登記且免費)；也準備了韻律教室讓跑友帶著流浪小睡袋就可以躺平睡覺(免登記且免費)：洗澡很重要很重要，八甲校區的無障礙廁所全部都有電熱器可以沖熱水澡(免登記且免費) 以上說明是不是很心動，心動就要趕快報名喔！ #乾媽的店在哪裡是重點中的重點最後一點我要很認真的說明，因為賽道上有沒有乾媽的店很重要，對我來說是相當的重要XD，去程大約6-7公里處五湖社區有乾媽的店(這裡還有賣玻璃瓶的海尼根)回程是大約是36-37公里處：全馬的折返點大約21k處五龍宮旁邊就有乾媽的店。全馬的歡樂跑者都知道在賽道找乾媽買美如多麼一件開心的事，可以補充能量又可以跟跑友分享美如的美好滋味，喝了再上，活力滿滿。................分隔線又出現了，到底結束沒？.........…...當然是還沒？哇哈哈哈！來分享一下苗栗國蝸牛團正反面試跑的賽道照片，好賽道與好風景就是要與好朋友分享啊！起跑點：聯合大學八甲校區運動場，起跑前來一張大合照，準備出發！(照片來源：芒果)

一起跑，離開田徑場後就來個小上坡，暖暖身(照片來源：二馬姊)

準備進入校園巡禮喽！(照片來源：芒果)

這是聯合大學八甲校區最美最美的公車站(照片來源：二馬姊)

美麗的校園，大家笑嘻嘻且精神飽滿的留下開心的畫面(照片來源：春麗)

大家與校園內的裝置藝術「親親虎」合照，這也是2021聯合大學八甲馬拉松優勝(凸台)獎座的造型喔。(照片來源：二馬姊) 這是校園內中央大道圓環的E+E=∞，當然也要來一張合照的(照片來源：二馬姊)

繞完一圈校園後，從另一側校門出來，準備繼續前進了，一定要帥氣拍張合照的。

跑在自行車道，輕鬆又自在。

這條通往西湖有遮陰的綠色小徑，是主辦單位精心設計刻意避開車流量大的省道台13及縣道119，跑著跑著，心情就越來越美麗了，因為是下坡啊(回程還是要償還的XD)

哇！到達西湖鄉五湖社區了，大家搶著按壓冰涼的井水沖沖涼，這裡也是10K組的折返點唷！

賽道會經過吳濁流藝文館，風景很美，適合全家大小假日來放鬆的好地方。

美麗的鄉間小路、田園風光(照片來源：芒果)

跑起來很舒服的賽道，讚讚讚！

西湖鄉重要景點指標(照片來源：春麗)

賽道會經過的劉恩寬古宅，一定要來張大合照的(照片來源：芒果)

西湖鄉的金城武樹(黃金一路)

黃金一路的造景~來喝茶(照片來源：春麗)

從另一個角度拍的黃金一路的金城武樹，半馬、全馬都會經過的賽道；你想當西湖金城五嗎？？？來跑八甲馬拉松你就可以成為金城五了唷(照片來源：芒果)

宣王宮，前身是雲梯書院，台灣文學家吳濁流先生著名的小說「亞細亞的孤兒」也是利用雲梯書院作為創作的故事背景。宣王宮是半馬跟全馬跑者都會經過的唷！廟內有提供廁所及飲水機，是個香火很鼎盛及對待香客及跑友非常友善的廟宇！

這裡是半馬的折返點「天空之橋」，也是台灣目前唯一一條友善動物天橋，最愛「蛇」的志方哥又躺在地方蛇了，大家都沒在客氣的欺負他，嘻嘻！(照片來源：芒果)

要價一張3000元起跳的天空之橋往下拍的照片拍攝地(國道警察常常駐點在這拍攝國道三號違規超速的車輛)，YA！趕緊多拍幾張，哈哈！(照片來源：芒果)

動物(石虎)通過，減速慢行！(照片來源：芒果)

經過了宣王宮與天空之橋後，通往通霄福龍宮的山路，雖然賽道上上下下，大家還是玩的超開心，大家跳的超沒默契的(照片來源：二馬姊)。

真的很多上坡餒，不怕不怕，全馬有7小時！加油，勇往直前！(照片來源：芒果)

YA！終於到達福通霄龍宮了！牌樓上的題字「成功圓滿」(照片來源：春麗)

一群很愛跳的夥伴，福龍宮前一樣要跳拍，我跳我跳大家一起亂跳(照片來源：春麗)

國道三號西湖路段~高架橋下自行車道非常涼爽，即使是炎熱的中午時段也非常舒適涼爽！(照片來源：二馬姊)

國道三號西湖路段~高架橋下的自行車道，搞笑的芒果坐上自行車抱緊緊ㄝ (照片來源：二馬姊)

全馬折返點前200公尺的苦楝(苦戀)夫妻樹，當然也要跳一下！(照片來源：二馬姊)

全馬折返點前200公尺的苦楝(苦戀)夫妻樹，後面紅色的橋是飛龍大橋之飛龍不在天的橋(照片來源：二馬姊)

這是聯大八甲馬拉松的折返點旁邊的知名景點，世界最高石雕媽祖神像(照片來源：林明德)

這是聯大八甲馬拉松的折返點旁邊的知名景點，世界最高石雕媽祖神像，旁邊有乾媽的店喔(照片來源：林明德)

原路折返後，再次經過黃金一路依然神清氣爽，認真的跑者最帥氣(照片來源：芒果)

#乾媽的店振隆商店去程大約6-7公里處五湖社區有乾媽的店(這裡還有賣玻璃瓶的海尼根)回程是大約是36-37公里處：全馬的折返點大約21k處五龍宮旁邊就有乾媽的店，這裡也有賣蠻牛、可樂、舒跑...等等的飲料。

去程是下坡，回程就要還的，不過沒關係，這些路段有遮蔭，涼涼的，剛好散散步慢慢走，全馬真的有7小時，而且離終點真的越來越近了，正面思考很重要！(照片來源：芒果)

雖然這坡很厭世，但牙一咬舌頭一吐，撐一下就到終點了啦！

雖然回程還要爬坡，內心戲也一直不斷在上演，但玩著、笑著，很快就到終點了，笑笑就快完成42.95了。(照片來源：芒果)

上坡也可以很開心，跑步就是快樂丸啊！(照片來源：芒果)

美麗的自行車道(照片來源：芒果)

舊銅鑼隧道口，這個賽道真的太棒了！(照片來源：芒果)

走進時光隧道的FU(照片來源：芒果)

舊銅鑼隧道口，走進時光隧道真的太棒了！(照片來源：芒果)

賽道會經過獨角仙復育基地，經過這裡就表示離終點快到了，YA！

其實賽道雖然一坡又一坡，一坡未平一坡又起，但有遮蔭的地方還蠻多的，跑起來很舒適啊！(照片來源：芒果)

賽道上的馬櫻丹花開了！(照片來源：芒果)

試跑的時候，剛好是紫藤花開的季節，水喔！(照片來源：芒果)

回程從自行車道轉進小路後進入整片茶園，我只能說終點快到了，真心不騙！

轉個彎就到終點了，系金ㄟ！

哈哈，終於回到終點了(起終點都是在田徑場)

全馬終於完成了，謝謝一起試跑的苗栗國蝸牛們，謝謝二馬姐精心策劃試跑及邀約，謝謝一起歡樂的好友們！

非常謝謝我的好朋友二馬姐安排了我與聯合大學李校長的粉絲見面會(很敢講)，聯合大學辦八甲馬拉松，說甚麼也要參一咖，無論如何也要強力給它推薦好幾下的，因為我是校友(國立聯合工專時代的資深校友)。經過與校長喝咖啡聊是非後(笑)，由衷佩服李校長想要把八甲馬拉松變成超優質賽事的決心，言談之中深刻感受到他對跑者的尊重與關心，一切以跑者的需求為優先來辦理賽事，校長的用心我感受到了，二馬姐積極推廣家鄉的美及對聯合大學八甲馬拉松的熱情與用心，我深受感動。