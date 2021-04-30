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台中女高中生校門口過馬路 遭公車撞擊送醫不治

女人不准馬拉松的那些年：遺忘半世紀的美國長跑

2021戀戀桐花路跑 總字輩排名照

運動筆記 / 陳豪毅

4/25 凌晨五點望著即將日出的方向，山陵線上的天空清澈無雲，想著今天大概要被曬成人乾了吧?抵達終點前3公里的拍照處時卻又變成陰天，陰暗的天空，光線條件有點差緊急往後撤出原規劃樹林蔭下的拍照點尋找新位置等待著跑者到來... 

以下分享2021戀戀桐花各組總排照

8.5K 女子組

百傑桐樂會無誤依序為 1.傅淑萍 2.陳昭郡 3.董佳琪 4.余亭緣5.陳美彤 6.李惠娟 7.李妍萱 8.施靜慧

8.5K 男子組

三分速噴過去，鏡頭有點跟不上依序為 1.李立軍 2.蔡詠旭 3.陳智湧 4.李昇璟5.賴賢鴻 6.劉承恩 7.李亞翔 8.古寬武

半馬 女子組

每位女神看起來都有點累了 依序為 1.陳逸寧 2.許秀鳳 3.楊詠馨 4.吳宛玲5.魏子勛 6.吳海艷 7.劉雅娟 8.陳韋伶

半馬 男子組

個個表情好嚴肅依序為1.蔡政軒 2.李啟經 3.程中洲 4.曾作賢5.黃俊豪 6.Marcos 7.簡憲璋 8.陳佳鴻

路線配速變化顏色圖 8.5K組(由女子總三 維尼老師提供)

最高點:3.5K處 整場就是上坡下坡 上上下下的

半馬組(由男子總二 腹腫提供)

最高點:11K處，短短5K爬升300m深藍深紅都不好跑

十點 漫步在無人的賽道上撿撿桐花 拍拍照結束早上拍攝行程

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