跑步知識／你不可不知道競技運動三元素—力量篇

競技運動， 當我們討論到競技運動訓練時候，其實就該專注，專注在如何增進運動表現？假如你的強壯是發生在健身房裡面，而沒辦法有效轉移到競技場上那麼，這樣的訓練你就該思考看看？究竟是否符合運動表現訓練呢？

體能訓練是所有訓練的基礎。訓練的金字塔：體能訓練、技術訓練、戰術訓練、心理與精神訓練。

那麼體能訓練，包含了哪些元素呢？

1、肌力-Strength

2、速度-Speed

3、耐力-Endurance

這三個要素通常是體能訓練主要軸心，因此評估這三種能力，可以用來代表一名運動員的運動能力水準。當然，也一定會有所謂「頂尖」運動員，在這三種元素裡面表現不是那麼理想，但因為優異的「天賦」、「基因」而有好的運動表現，這當然是不可否認，畢竟，競技運動訓練世界是存在這些條件；然而，在大部分運動中，體能較好的運動員的確較有佔一定優勢。

何謂肌力呢？

一、肌力：肌肉產生「力量」能力力量：向量單位（大小及方向），由特定肌群收縮（時間限制）

我們可以根據不同特性，將其分成兩種不同特質。

一般肌力 v.s 專項肌力

一般肌力：為整個發展肌力的基礎。尤其是在為完整接受過肌力訓練的運動員，需要先從一般肌力建構，以降低受傷風險。

專項肌力：考量專項運動特性，諸如：能量系統限制、主要作用肌群、關節活動度以及肌肉收縮方式。

二、不同肌力特質：由於肌肉有著不同收縮方式諸如向心、離心、等長、以及離心到向心的過程我們可以根據這些收縮特性，就會發展成不同肌力特質：

1、向心肌力

2、等長肌力

3、離心肌力

4、反應肌力

當我們了解這些肌力特質時候，就可以透過檢測來發現自己問題點落在哪裡接著針對不同肌力特質進行訓練，就不會再有著籠統表示「肌力不足」

三、力量—時間交錯

然而，假如分析力量—時間曲線，亦又可以區分成不同肌力類型

1、啟動肌力

2、發力率

3、速度肌力

4、最大肌力

四、結語

在討論到力量、速度及耐力這三種元素之下，多數競技運動都會使用到至少兩種能力，來獲得高峰運動表現，當選手與教練能夠了解彼此之間的關係，他們就可以擬定相關訓練，在運動表現訓練之間操弄相關因素。﻿﻿你呢？在運動訓練之間，有沒有發現這三元素，會影響到你的運動表現呢？以及如何透過這三者之間進行變化，邊排好一個肌力訓練，以及體能訓練呢？

透過所學，幫助每一個愛好競技運動訓練的人；你可以擁有第二人生，就在運動競技場上，找尋以及遇見更好的自己，跳得更高、飛得更遠，每個人都該有一個選手夢——Ｍaxperformance 運動表現訓練師—林建宏

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