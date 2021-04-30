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女人不准馬拉松的那些年：遺忘半世紀的美國長跑

賽事心得／台新女子馬拉松 99分的堅毅 跑自己的人生故事

運動筆記 / Teresa Pai

賽前一週配速練跑，十二公里的路程，三公里就開始喊著跑不完，繁忙的生活總是有千萬個時間都去哪兒了，卻怎也調整不好自己的最佳狀態。六公里折返點到了，「我要休息」真的不想跑，這兩個月來每天都是如此：「我不想跑，真的不想跑」複雜的思緒，最終也是六分速完成該次訓練。在沒有間歇訓練的狀態下，只能把握每次的配速跑，想辦法在「像樂透開獎的每天」在身心狀態好時，管他颳風下雨，專注訓練。

賽前狀況不好，有時連五公里都跑不完（照片來源：Teresa Pai)

4/11比賽當天，三點準時起床，喝了一杯手沖咖啡，四點十分出門。準時5點25分站上起跑點，5點30分鳴槍開跑。人群帶來恐懼、焦慮，是最直接的形容。「專注，別想太多，完成任務」放空的跑步，想著父親在清晨前往市政府的車程上交代：「盡力就好，如果不舒服就棄賽，不要拼命。」不知道自己有多少能力，維持4:45平均配速。有著不確定感，但還想突破框架。

習慣了不看錶的訓練，用節奏帶領每一步伐（照片來源：Allsports）

第一個晶片感應點到，前十公里用七成力跑出10k PB，逐漸升高的氣溫，沒有風的河濱讓悶熱感越發增加。排解這不適感，只能放空看風景，而這下場就是中間三公里掉速。水站到了，快速拿水別停留。上橋時拉高步頻、調整呼吸，最後一公里突然發現好像得加速了，逼自己腦袋清醒，用者比前一公里平均配速快二十秒的狀態下衝過終點，九成力平安完賽。

體重減少六公斤，腳步果然變得輕盈許多（照片來源：汪汪）

穿著好戰友TC順利達成破百任務（照片來源：運動標籤）

破百達成，持續完成任務清單上目標（照片來源：路跑協會）

99分的交代，九十九分鐘的思路，破百的階段任務達成。在沒有訓練課表、間歇訓練的前提下，月跑量也不過一百五十公里，還能達成自己預設的破百任務，給自己打個八十分。剩下的二十分呢？我想那就是之後認真跑課表，來檢視成果，給自己更多的空間與時間，成長、堅強、茁壯。

跑步為生活注入更多元素，用雙腳開拓生命足印（照片來源：運動標籤）

當我思緒混亂時，我不想跑步。

當我舊傷復發時，還好我能跑步。

當我缺乏靈感時，我要去跑步。

當我被課業壓垮時，我需要跑步。

很多個理由能阻擋自己不穿上跑鞋，但這不就是突破自己的選擇嗎？於是重新拾回跑鞋，踏出家門，這次，我要跑自己的故事。

跑步到底有什麼力量？是一種給予生活更多的排列組合，不只是C取多少的問題，而是在那之間有著更多的人生故事、未知挑戰，增添生命厚度與滋味。或許跑步就是生命裡的元素，而催化劑就是那每一場賽事堅毅汗水，化學反應衝過終點後，不論是喜悅又或是鬱卒不甘心，都會懂得：「沒錯，這就是跑步。」

2018台新女子馬1:55:38

2021台新女子馬1:39:50 PB

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