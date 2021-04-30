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精華影輯／Jiaoxi 160超級越野賽-78K/112K組賽事
78K/112K在4/24的早上7點出發
起跑後往跑馬古道前進
到達CPA1北宜縣界補給之後
再跑向濕滑的四堵古道
經過了下雨的山徑
路線變的非常泥濘
下坡路線很容易滑倒
再跑往四堵山頂之後
沿著山腰路線回到CPA補站
再跑往圓通寺進入山徑
回到聖母山莊步道
78K組完成2圈66K之後
最後上到聖母山莊
從傍晚上到山頂剛好入夜
往山下沿途的夜景非常美麗
還有78K選手陸續上山
另外112K的選手也陸續跑回會場完成第2圈66K的距離
最後還要再跑一圈
完成第3圈之後再上聖母山莊
在4/25早上回到終點
恭喜所有完賽的選手
感謝辛苦的主辦及所有工作人員
還有更多精采的賽事精華,敬請期待
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