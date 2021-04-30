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精華影輯／Jiaoxi 160超級越野賽-78K/112K組賽事

運動筆記 / Jack Kox

78K/112K在4/24的早上7點出發

起跑後往跑馬古道前進

到達CPA1北宜縣界補給之後

再跑向濕滑的四堵古道

經過了下雨的山徑

路線變的非常泥濘

下坡路線很容易滑倒

再跑往四堵山頂之後

沿著山腰路線回到CPA補站

再跑往圓通寺進入山徑

回到聖母山莊步道

78K組完成2圈66K之後

最後上到聖母山莊

從傍晚上到山頂剛好入夜

往山下沿途的夜景非常美麗

還有78K選手陸續上山

另外112K的選手也陸續跑回會場完成第2圈66K的距離

最後還要再跑一圈

完成第3圈之後再上聖母山莊

在4/25早上回到終點

恭喜所有完賽的選手

感謝辛苦的主辦及所有工作人員

還有更多精采的賽事精華,敬請期待

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