精華影輯／Jiaoxi 160超級越野賽-78K/112K組賽事

賽前一週配速練跑，十二公里的路程，三公里就開始喊著跑不完，繁忙的生活總是有千萬個時間都去哪兒了，卻怎也調整不好自己的最佳狀態。六公里折返點到了，「我要休息」真的不想跑，這兩個月來每天都是如此：「我不想

2021-04-30 09:18