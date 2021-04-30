跑步知識／高血壓運動真的會爆血管嗎？

很多報告指出可以利用適當運動改善血壓，降血壓運動是控制血壓正常的天然良方，但患有高血壓的人士，運動時會面對很多不同的問題，當中有什麼需要注意？如何利用運動降低血壓？

1）必須慢慢加大運動強度，切忌剛運動時強度太大

2）運動前必須有充足熱身令身體逐漸適應

3）運動前必須量度血壓情況,血壓正常才可以開始運動。若上壓超過160mmHg（毫米水銀柱）、下壓高於100mmHg，都不宜運動

4）切忌進行頭部向下/頭部低於心臟的訓練動作。如倒立，下斜仰臥起座等

5）運動時請勿閉氣，令血壓上升，出現「勞責現象」

6）運動後切勿即時停下，應作輕鬆緩步行，深呼吸和伸展

7）運動時佩戴心跳監測器，監察運動強度。運動時如出現頭暈，面紅，不適等必須立即停止，尋求醫護人員協助。

高血壓運動原則

編寫適當運動計劃是降血壓的關鍵，訓練動作組合，休息時間，運動強度等等會影響訓練效果。強度太小效果不明顯，強度太大會比較危險，患病是建議由私人教練指導下完成。

運動大致分為三類

阻力運動（健身）：訓練計劃中擔演十分重要的角色，健身訓練不但可以增加肌肉，減低脂肪。更可以令肌肉力量，肌耐力等提升，而且適當訓練更加可以改善肌肉不平衡的問題。

有氧運動：慢走及游泳等都是不錯的選擇， 強度可以由低開始，配合心跳儀監察運動的強度，心肺功能提升對降血壓病大大的幫助

伸展運動：可以令關節活動角度提升，減低受傷風險。建議可以利用訓練組之間的休息時間進行伸展，以及作運動前的熱身準備及運動後結尾的緩衝動作。

高血壓運動注意事項

高血壓運動需要注意的事項比較多，老人血壓低及肥伴高血壓運動時會風險較大，運動前必須徵求醫生的意見，由私人教練陪同下完成訓練。

授權轉載：RY Fitness 健身中心