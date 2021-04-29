焦點人物／史上最快的亞裔馬拉松選手－鈴木健吾

新生代日本馬拉松紀錄保持者－－鈴木健吾（擷圖：Sport Elite運動王者）

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在 2021 年的末代琵琶湖馬拉松更有一位跑者，以 2 小時 4 分 56 秒飆出了史上最快的非非洲人馬拉松紀錄，震驚了長跑圈，這個人既不是大迫傑，也不是設樂悠太，大部分的人對他的名字也很陌生，今天就要介紹這位新生代日本馬拉松紀錄保持者－－鈴木健吾。

鈴木健吾是在 1995 年 6 月 11 日出生在日本愛媛縣，他的父親也是田徑運動員，在高中時曾經參加過高中賽接力賽，在父親的影響下，在小學六年級開始田徑運動，雖然在高中時期曾經代表學校參加驛傳，但成績並不算亮眼。比起跑步基因，或許從父親身上繼承到的，更多是田徑運動員永不放棄的精神。在高中時跟他當過隊友的人說：「他在早上日常訓練結束後，下午還會自己默默的多跑二十公里，想讓他放棄實在太難了」之後升讀神奈川大學，雖然到了一個全新的環境讓他挑戰自己，也獲得參加箱根驛傳的機會，但大一大二的他分別只拿到第 19 位跟第 14 位，仍沒有出色的成績。根據他的恩師 大後榮治 教練 所說，「由於他大量的練習導致他的消化系統跟內臟出現問題，所以導致這兩年的他都不能好好的訓練跟比賽。」

鈴木健吾（右）與恩師 大後榮治（左）（截圖：Sport Elite運動王者）

隨著時間過去他的身體也發育到一定的程度，使他可以承受以前承受不了的訓練量，身體恢復穩定的他，接受了教練在跑步經濟性方面的指導，穩定有系統的訓練再加上跑資的調整，使他在大三時出現突破性的成長。5000 公尺跟 10000 公尺分別提升到 13 分 57 秒跟 28 分 30 秒。接下來在箱根驛傳負責及各大學王牌的「花之二區」，也成功獲得區間賞的成績，之後在本學生半程馬拉松以 1 小時 1 分 36 秒，多達 40 秒之差拋開第二名，獲得冠軍。鑑於上述成績，使他獲得參加 2017 年在台北舉行的世大運半程馬拉松。不過在頻繁的參賽後導致他受傷，未能發揮百分之百的實力備戰世大運。比賽當天氣溫高達 32 度，最終以第三名完賽。

2017 年在台北舉行的世大運半程馬拉松，鈴木健吾以第 3 名完賽（擷圖：Sport Elite運動王者）

大四畢業時參加了東京馬拉松作為他的初馬，以 2 小時 10 分 21 秒完賽，成功獲得參加 MGC 選拔賽的資格。他也在大學畢業後加入富士通的田徑部。其實在完成初馬後，他一直被髖關節及膝蓋的傷影響，令他在入社第一年不能好好訓練。經過將近一年的調整後，參加了德國漢堡馬拉松，以 2 小時 11 分 36 秒完賽，雖然比個人最佳慢超過 1 分鐘的時間，但他知道被傷影響下一定不會跑得比去年快，所以這一場也算是好的開始。而他之所以會趕快回歸是因為 2019 年有一場對日本國內馬拉松好手非常重要的賽事－－2020東京奧運馬拉松選拔賽（簡稱 MGC）。在這一場比賽，他在前 38 公里都在主集團的位置，最後以第七名完賽。

在 2020東京奧運馬拉松選拔賽，鈴木健吾以第七名完賽（擷圖：Sport Elite運動王者）

這一場比賽可說是他長跑生涯的轉捩點。因為 MGC 至今一年多的時間，他都沒有受傷。2020 年半程馬拉松跑出接近個人最佳的時間，一萬公尺跑出 27 分 49 秒的個人最佳。而為了備戰最後一屆琵琶湖馬拉松，他也積極加強了上半身的穩定性，因為他覺得上半身是直接連動下半身的。在馬拉松比賽身體越晃的話，42 公里累積下來就損失了不少力氣。在 2021 年 2 月 28 日舉行了琵琶湖馬拉松，比賽當天氣溫 7 度，是破 PB 的天氣。在比賽前 25 公里鈴木健吾都處在第一集團的位置。之後井上大仁突然加速，在 30 公里第一題團用時 1 小時 28 分 59 秒，但 3 公里過後第一集團只剩下 3 人。在 35 公里用時 1 小時 44 分 1 秒，比大迫傑的日本紀錄慢了 25 秒，但情況就在 1 公里後發生變化！

鈴木健吾在 36 公里趁其他選手補水時趁機加速！（截圖：Sport Elite運動王者）

在 36 公里有補給處，但鈴木健吾手滑沒拿到水，他就趁其他選手補水時趁機加速，在 35~40 公里用時僅 14 分 39 秒，已經比日本紀錄快了 11 秒。最後 2 公里平均配速還加到 2 分 52 秒，最後以 2 小時 4 分 56 秒刷新了日本紀錄，一口氣更新了自己全馬最佳 5 分多鐘的時間。這一戰也令他成為史上第一個達到 2 小時 4 分台的非非洲人選手。對比起大迫傑前面快後面掉速的日本紀錄，鈴木健吾是後半程比前半程快 16 秒「負分段跑法」（Negative Split，又稱「後段加速」）。

對比大迫傑前面快後面掉速的日本紀錄，鈴木健吾是後半程比前半程快 16 秒「負分段跑法」（擷圖：Sport Elite運動王者）

不僅如此，光是這一站就令五位選手闖入日本歷代 10 傑的成績，多達 42 名跑者在 2 小時 10 分內完賽，連穿內優輝都以 2 小時 7 分 27 秒更新了 8 年前的個人最佳。所以這場一場可說是亞洲人史上最佳的馬拉松比賽！鈴木健吾能成為新一代的日本馬拉松紀錄保持者是因為他的態度。他的啟蒙教練大後榮治說過：「我曾經指導過 700 名選手，鈴木健吾的天賦跟態度都是我見過最好的選手。」由於自 2018 年設樂悠太打派日本馬拉松紀錄後，之後又被大迫傑二度改寫，短短兩年時間就發了三億日圓的獎金，導致日本田徑總會的資金枯竭，所以在去年春天已停止獎金頒發；又奧運馬拉松的男子代表已塵埃落定，所以他等於兩頭空的狀態。但他仍然努力訓練向日本紀錄發起挑戰，而幸運的是他現在才 25 歲多，就算 3 年後的巴黎奧運也才 29 歲，所以奧運夢還有機會！

現在才 25 歲多的鈴木健吾，3 年後的巴黎奧運也才 29 歲，值得期待！

（擷圖：Sport Elite運動王者）

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（影片出處：Sport Elite運動王者）

責任編輯：Joanna

【本篇授權轉載自 Sport Elite運動王者，原影片出處：《【人物介紹】史上最快的亞裔馬拉松選手 鈴木健吾》】

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