台灣首次超硬超級野獸賽 10/23、10/24 即將在台中開跑！

5/1 中午 12 點正式開報！（圖片來源：Spartan Race Taiwan FB粉絲團）

4月10、11日在高雄舉辦的斯巴達障礙跑競賽，於民眾熱情參與下完美落幕，「Spartan Race」障礙跑競賽這次不只吸引全台運動好手參加，甚至最近於屏東被送往集中檢疫所檢疫的科威特籍男子，原先也預計報名參賽，但經衡量後未能做好隔離期滿規定，最後科威特籍男子並沒有如願來高雄參賽。

（圖片來源：寬寬整合行銷）

斯巴達障礙跑競賽儼然已經成為全民運動，許多民眾和斯巴達的粉絲都積極詢問下一場賽事的資訊，主辦單位為了即將到來的台中場斯巴達障礙跑，驚喜公布 10 月台中場將增設 ULTRA 超級野獸賽！

台中場將舉辦 Trifecta Weekend 三色週末賽，Trifecta Weekend 三色週末賽是指當選手在一個週末內完成超級野獸賽距離 50 公里 60 項障礙物，或 BEAST 野獸賽距離 21 公里 30 項障礙物，兩者擇一；再跑 SUPER 超級賽距離 10 公里、25 項障礙物；以及 SPRINT 衝刺賽距離 5 公里、20 項障礙物後，除了獲得完賽獎牌、還能拿到一面三色週末賽獎牌。另外，還有藝人昆凌和阿緯（劉峻緯）在 IG 上認證並推薦專為小朋友舉辦的「Spartan Kids小勇士賽」。

（出處：阿緯 IG @superawayne）

更值得一提的是，主辦單位聽到數千跑者敲碗許願的心聲，第一次在台灣舉辦 ULTRA 超級野獸賽，賽事首度襲台讓跑者們如願以償，在後疫情時代可以不用出國，即體驗到前所未有並具挑戰性，同時又能媲美國外的賽道，此次 10 月的台中場受人數限制，有興趣參加的跑友們歡迎關注 Spartan Race Taiwan 官方粉絲團。

（出處： Spartan Race Taiwan FB粉絲團）

責任編輯：Joanna

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