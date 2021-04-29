Beth Potter 最速 5 K 世界記錄 恐無法被田徑總會批准

什麼創紀錄了！（怕） 圖/bethpotter91

還記得 4 月 4 日在英國 Barrowford 舉行的 Podium 5K，蘇格蘭女將 Beth Potter 以驚人 14:41 完成比賽，使當時所有人都驚訝（包括他自己本人也不敢置信），並刷新了 5k 的世界紀錄，這也讓她成為了田徑的頭條新聞。

詳細比賽情形，請參閱這篇👇

【國際田徑】Beth Potter 5k路跑 14:41 世界最速自己都不敢相信>

但就在近日，世界田徑總會宣布，Beth Potter 這項成績被認可的可能性不大，消息傳出後，跑界譁然，但 Podium 5K 創始人 Chris Barnes 則從田徑總會官員那聽到了無法被批准紀錄的 “原因” ，這讓他對這個決定不太滿意。Barnes 表示在 Potter 打破紀錄的消息傳得很快，在結束不久後就收到了世界田徑總會的消息，詢問是否有興奮劑檢查，但因在 Podium 5K 現場並沒有任何專業的藥物測試員，這對於世界田徑總會來說是非常困難的，另外，該比賽的計時結果並沒有被官方證明。

這兩個問題都導致了，這項紀錄難以被承認，僅管 Potter 仍擁有世界世界歷史最快 5K 成績之一，雖然她無法被列為世界紀錄保持者；比賽創辦人 Barnes 表示能理解世界田徑總會不承認紀錄的理由，但他認為該組資的批准制度上有著缺陷。Barnes 説道：「Beth Potter 的目標並不是來創造世界紀錄，這甚至不是英國官方的紀錄嘗試賽，我們無法負擔測試人員及管理人員的費用，因為我們並不是一場主要的比賽，更無法每年都滿足於世界田徑總會的規則來等待像 Potter 這樣的人出現。」此外，在 Podium 5K 在 2020 創下 13:20 紀錄的 Marc Scott 則獲得了批准， Barnes 在 2020 賽道設置與今年相同，因此他認為假設在未來賽道上創下的任何紀錄也將得到批准是公平的。

Marc Scott 圖/Mark Shearman

他認為，近幾年跑鞋的蓬勃發展下，屢創新的紀錄，有了這些超級跑鞋，這些紀錄將有可能會在任何地方產生，而不僅僅只在為世界紀錄而設計的比賽之中，雖然世界田徑總會不太可能會在短期內改變批准制度，這對他這樣的賽事主管來說是相當煩惱的一件事，但他們組織的比賽仍是充滿競爭性的賽事。最後，Barnes 説：當如果我問道 5K 世界紀錄保持者是誰時，我想 90% 會說，“哦，是那位蘇格蘭女士”，雖然她不會被列為官方紀錄的持有人，但我認為人們仍然會說她是。

責任編輯：Ian

新聞來源：eminetracanada

圖片來源：Mark Shearman、bethpotter91

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