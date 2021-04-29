賽事心得／ZEPRO RUN彰化場 三姐妹一起跑一起健康

ZEPRO在各縣市都舉辦許多路跑賽事4/25這場是因為剛好二姐生日，因此三姐妹相約到彰化跑一場賽事留念，這也是第一次三姐妹跑同一組

大姊因為工作關係，跑得比較沒這麼勤，但是運動的精神很棒！超有毅力和韌性的👏👏👏

鳴槍起跑後，因為速度不同，我們各跑各的，唯一的提醒就是安全第一，因為參賽人數眾多，天氣也悶熱，傾聽身體很重要！

賽道上，除了一起跑自己有些失速，後來都穩住了平常的配速，超越人潮擁擠的5公里，後面補給站完全無法進入，只能快速通過回終點喝水較實在🤣

10公里不長，心裡對自己精神喊話，路上交警鼓勵我：很厲害！手受傷還參賽🤣。回到終點，和二姐幸運獲得女總7和總9，大姊也超厲害是女總88（總女生數985人）

上台頒獎，頒獎者同樣說了：手受傷還跑這麼快喔！我笑笑心想：我的腳沒受傷，有帶著手努力不放棄🤣

這一場，第一次經驗到路跑凸台被訪問當然就是分享為何參與這場盛會啦！😆謝謝現場大家的熱情，幫二姐說聲「生日快樂」，一起的回憶永遠可貴呀！

很開心在二姐生日這一天，三姐妹都非常認真努力相信繼續加油，有一天會是三姐妹一起上凸台的

跑步可以聯繫情感，可以健康身體，超棒！我們的姐妹相約跑一定會持續下去希望可以一起跑到老老老😁😁😁