精華影輯／Jiaoxi 160超級越野賽-165K組賽事

ZEPRO在各縣市都舉辦許多路跑賽事4/25這場是因為剛好二姐生日，因此三姐妹相約到彰化跑一場賽事留念，這也是第一次三姐妹跑同一組 大姊因為工作關係，跑得比較沒這麼勤，但是運動的精神很棒！超有毅

2021-04-29 10:07