精華影輯／Jiaoxi 160超級越野賽-165K組賽事
165K組的選手
在4/23晚上就抵達礁溪五峰旗會場報到
經過準備之後
在晚上8點起跑出發
黑夜裡跑向跑馬古道
沿著山徑往上到達北宜縣界碑CPA補站
補給之後再往山徑前進
沿著山徑下到溪水
經過溪水路段再上山經過北宜公路
再上四堵古道
到達最高的山頂之後再繞回交叉路小補站
接著跑回北宜縣界碑CPA補站
黑夜中再下到圓通寺的山徑
繞上林道還有山徑接回聖母山莊步道
再回到五峰旗賽事會場
完成1圈33K的路線
165K組則是要跑5圈
經過了2個夜晚的奔跑
最後剩下2位選手完成165K的超級越野賽
經過身體的疲憊
雨天山徑的濕滑路段
黑夜白天的交替
還有睡意的侵襲
最終完成距離及爬升長達165K/+7600m的越野賽事
非常的不容易
還有更多精采的賽事精華，敬請期待
恭喜所有完賽的選手
感謝辛苦的主辦及所有工作人員
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