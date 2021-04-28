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精華影輯／Jiaoxi 160超級越野賽 台灣越野菁英選手周青

運動筆記 / Jack Kox

2021 Jiaoxi 160超級越野賽在4/23礁溪的五峰旗舉行

165k組首先在4/23晚上8點起跑之後

110k及78k在4/24早上7點出發

33k及19k則分別在4/25的早上7點/7點半出發

台灣各組別都有很多選手參與賽事

33k組的人數和競爭更是激烈

國際賽上屢創佳績的台灣越野菁英選手周青

也參加了33k組

因為賽事持續3天2夜

先帶給大家周青在賽事中的精彩片段(小編盡力了)

還有更多精采的賽事精華，敬請期待

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