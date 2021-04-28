精華影輯／Jiaoxi 160超級越野賽 台灣越野菁英選手周青

被問到為什麼開始跑步，很多人答案是為了健康、希望減重、從小愛運動等，或是像我沒什麼特別原因，就莫名其妙報名比賽，或有些跑友被人推坑。但是，有一個人，因為一篇報導而開始跑步，而且一跑就跑了30多年，到現

2021-04-27 09:45