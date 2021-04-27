焦點人物／林明哲：馬拉松是跑向起點 而不是跑向終點

被問到為什麼開始跑步，很多人答案是為了健康、希望減重、從小愛運動等，或是像我沒什麼特別原因，就莫名其妙報名比賽，或有些跑友被人推坑。但是，有一個人，因為一篇報導而開始跑步，而且一跑就跑了30多年，到現在還在跑，他是華威國際（CID）合夥人、台北市長跑協會（也就是跑界熟知的北大長跑）新上任的第十二屆總幹事Chris林明哲。

「記得那是大二升大三、1984年洛杉磯奧運馬拉松比賽前一天，我看到報導預測第2天可能奪冠的選手，那年最被看好的是來自日本的瀨谷利彥」，瀨谷利彥也是1981年波士頓馬拉松冠軍。Chris說，看到報導當下原本沒有覺得特別，反正媒體總是有類似預測。「可是我再看詳細資料時嚇一跳，瀨谷利彥的身高體重，和當時的我一模一樣」。「像我這樣身材的人，也可以成為世界級的運動員」！

Chris把瀨谷利彥當成偶像，從此開始關注跑步的事，開始跑步，同年就獲得台大校園馬拉松第8名，前7名都是田徑隊，這樣的成績鼓舞Chris更認真跑。研二那年，他拿下台北市1萬公尺金牌，代表台北市參加台灣區運動會。金牌不是偶然，亮麗的成績背後，都有努力的痕跡。「從大二升大三那年到研究所兩年，將近五年，除了除夕和初一，我每天都在跑步，夢想成為專業的運動員」。

但是研究所畢業時夢醒了，Chris參加第三屆台北馬12.5K，拿下國內組總一。但他看到的是國外選手的成績真的太好了，自己完全無法相提並論，加上之後訓練量持續增加，但進步愈來愈少，距離專業跑者愈來愈遠，Chris轉向素人跑者之路，一直堅持繼續跑。「跑步成為我一輩子的伴侶，陪伴所有喜怒哀樂、愛恨情仇，度過人生的高峰或低潮」。

知道Chris為一篇報導而開始跑步的奇妙經歷，是不久前他情義相挺，來到我的podcast 播客小火鍋，導讀日本跑者、也是馬拉松教練川越學的一本書--《每個人都能4小時完成全馬！最有效率的馬拉松訓練》，我們在節目上聊到的。Chris看過不下20本中英文的跑步訓練書籍，他認為，川越學這本書提到的訓練方式中規中矩，是很正統的訓練方式，「如果以武俠小說來比喻，就像少林寺，注重基本面」，相信照著這些方法訓練一定時間，例如一年兩年三年，4小時完成全馬是沒有問題的。「跑步特別是跑馬拉松這件事，不是能不能，而是信不信；任何人想嘗試之前，必需要先相信。在這個前提下，每個人都能4小時完成全馬，是做得到的」。

Chris認為，這是對一般跑友非常好的入門書。川越學教練注重跑步的紀律，不求LSD，不一定要有很多跑量，但是對於一定速度有一定要求，例如10K、20K、30K怎麼配速？間歇怎麼跑？書中有各種不同program，讓跑友根據自己的狀況參考。要在4小時內跑完全馬，意思是1公里要在5分40秒跑完。如同川越學教練所說，跑步方法論固然重要，心態也很重要，跑步的成就不只是成績，也是過程中的心得，「每個跑友心中都有自己跑步的故事」。

在專業與素人跑者之間做出選擇之後，Chris對於跑步有更多心志與訓練的體會。「對於業餘跑者來說，成績本身不是最重要的」，「大家都以為馬拉松是跑向終點，但我的心得是，馬拉松是一個跑向起點的訓練，而不是跑向終點」。「馬拉松不是等到比賽那一天，站在起跑線，想像著跑到終點，我的成績會怎樣？好的馬拉松跑者的精神，是把日常訓練視為比賽，全神貫注吃完課表，不論是配速、LSD或間歇，跑完課表，到了比賽那天，你就是勝利者」。

Chris導讀川越學的書，談起他為一篇報導而開始跑步的初心，也談到他的另一個偶像、日本跑者大迫傑，對於大迫傑的成績如數家珍：2020年東京馬拉松跑出2小時05分29秒的日本紀錄，2021年2月28日被鈴木健吾2小時04分56秒打破。大迫傑曾經幾次來台和台灣菁英跑者交流，Chris是其中之一，對於大迫傑的書-《跑過、煩惱過，才能發現的事。大迫傑：如何讓自己內心變強大的良方妙法》，Chris是這樣理解的--認真訓練，自己才會發現問題和煩惱；跑過完賽之後，才會得到答案。

半小時的訪問，Chris用自己跑步30多年的經驗貫穿其中，和我們一起讀川越學《每個人都能4小時完成全馬！最有效率的馬拉松訓練》，也分享大迫傑跑步心法，更令人驚艷的是，Chris把文學與跑步結合為一。中國作家哈金的成名作《等待》，獲選為1999年美國國家圖書獎小說獎，記者問哈金，「你成為知名作家，是否鼓勵大家成為作家」？「千萬不要，作家是辛苦的行業」，「可是人的一生要為目己寫一本書，日記、雜記或回憶錄」。

和哈金異曲同工之處在於，Chris說，每個業餘跑者 ，不論跑量多少，一生都應該跑一次全馬，在生命中留下深刻印記。跑了30多年，Chris牽掛著許績勝老師高掛26年的紀錄，希望台灣近年來跑步的人愈來愈多，跑步風氣愈來愈盛行，質也能隨著提高，加上國家政策與私人企業更多資源投入，許老師1995年二月在日本別府大分馬拉松跑出2小時14分35秒 的成績被打破，指日可待。