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日本人跑遍台灣／戀戀桐花全國路跑賽 下坡狂奔刷卡

運動筆記 / 日本人跑遍台灣

這週參加了2021浪漫台三線 戀戀桐花全國公益馬拉松賽。因爲半馬有很大的上坡，所以我選擇報名路線相較平坦的8.5k。起跑前遇到很多志工，還有參加這場比賽的跑者朋友們。一起合照很開心！戀戀桐花給人同學會的感覺。去年我輸給了很多高中學生。今年我要好好努力。

但起跑時我看到好多台灣國家級的高手們！怎麼辦？！一開始，很多人衝出去！哇噻！等一下開始850m的上坡。我就落後了...哭哭哭。上坡結束後，因為1公里開始大下坡，所以我加速。我開始超過跑者，這些被超過的選手，有些是過去比賽我跑輸的高手們，這是我第一次超過！

然後，這場比賽的每個補給站，是由朋友跑者們幫忙。所以他們都幫我加油，並且馬上遞水給我。我不用停下來拿水。太感謝了！2.4km看到高手張家銘的車尾燈，他常常是我參加比賽的總一。我慢慢追他，但他好快！在5km左右，我看到前面有兩位很有名的高手。在過去的比賽，我碰到他們好幾次，但沒有超過他們！這次我慢慢地追。在7km時有下坡，我加速，然後第一次超過他們！太開心了！但是，他們仍然緊跟著我。從這裏開始，最後一公里的三角爭霸戰！我贏了或輸了？詳情請看影片~ https://youtu.be/0-JH7KFwBUk

跑完後，跟大家合照很好玩！謝謝大家幫我加油。謝謝大會，志工的朋友們！戀戀桐花每年很優秀！謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd...

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