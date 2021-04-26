旅跑記趣／登高望遠真武廟 玩跑美食顏記肉羹

北有真武山受玄宮 南有阿拔泉真武廟

今天跟嘉義的跑友嘗試新路線（全程約12k）

路線概況：是以竹崎高中為起點，沿途行經龍山、文峰遊客中心、真武廟、竹崎車站、竹崎中山路市場，最後回到竹崎高中

這條路線，在文峰遊客中心前，車流較多，需要稍微留意外，其餘的路線算蠻安全的。而以阿拔泉真武廟為中繼休息點來看的話（有廁所與飲水機），前半程是一路上坡，過真武廟後，則是一路下坡，藉上下坡可以訓練到不同的跑步技巧與肌群

拍照景點方面：（1）文峰遊客中心有花旗木可拍（2）而花旗木大爆發的據點則是在竹崎親水公園（3）特殊景點則是「三角線軌道」，供列車調頭的作用，在森林鐵路方面，只有在竹崎車站與二萬坪車站看得到。

在歡樂跑後的美食方面：我們這次品嚐了在竹崎鄉第一市場內，舊東昇戲院樓下的《顏記香菇肉羹》，已經第四代傳承的小吃店，曾受＜美鳳有約＞＜食尚玩家＞＜非凡新聞＞的採訪，品質與好吃的程度，親自來吃看看就知道了 👍👍👍👍👍

回到竹崎高中，還有跑友自備的紅牛和香蕉補給，實在是太幸福啦!!!