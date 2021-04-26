賽事心得／台南後壁公益馬拉松 痛苦一瞬間消失

「一個人跑可能會哭，但一群人跑很不一樣。」一瞬間痛苦居然消失得無影無蹤，心中只有滿滿的歸屬感，原來這也是跑馬最美的風景，心中不自覺暖了起來..... ~台南後壁公益馬拉松

賽前就已經狀態不好的我(左半邊肌肉緊繃)，知道要小心以及注意，所以一開賽抱持著慢慢跑的方式進行，起跑時天氣算陰涼，但前5k我居然汗流浹背，一度覺得有點虛、有點冷，可能狀態不好吧！口還有點渴，打定每一個補給站都要進去補給。此時雙腿的肌肉有些緊繃不適的徵兆，但慢慢跑前半馬就這樣撐著跑完，遇到跑21k的跑友突然有些羨慕，他要結束了......而我還要再撐下去，設定還是先撐到30k再說。

跑到20多k時，突然遇到跑團跑友志明大腿抽筋，一陣猶豫下，還是停下來幫他拉筋舒緩，其中還遇到好多不認識的跑友幫忙，給鹽錠或是其他協助，甚至幫忙遞水、給冰袋等，這就是賽道上最美麗的風景了，今天讓我遇到了，而且最後志明還是艱苦的完賽了，感謝這麼多熱心幫忙的跑友。

這事過後，我告別志明，邁開腳步繼續趕路，沒想到此時的我居然輕鬆許多，可以加大步伐跑出去，就這樣衝了幾k，但好景不常，來到30k，下肢肌肉多處抗議了，正式面對大魔王關。

肌肉多處如觸電般的抽筋，我想盡辦法調整腳步撐過去，無奈真的抽筋很嚴重，一度踉蹌不穩，最後我真的無法跑了，痛苦的只能擺咖走路......

對於很少在賽道上走路的我，當然很不想這樣，但痛苦的程度居高不下，我無法平衡兩腿的跑姿，只好走路......「這次絕對不能再哭了！」跑團一姐毓雯賽前這樣對我說，加上一哥冠傑說的「平常心面對，跑不動就用走的」，我這次淡然處之，走就走吧......好在太陽不大，路上還有其他跑者陪我。

走了幾百公尺，後面的跑者開始一個個超越我了，除了好勝心作祟之外，還有跑友替我加油，於是我試圖再度跑起來，結果還是好痛苦，幾次掙扎跑不起來，因為不只一處抽筋，就算換別處發力還是緊繃難受，這次真的GG了，無奈只能走路了......看看手錶的距離，還有8、9K，天呀還有不少要走，真的要走這麼長嗎？好想回去啊！

一邊走一邊尋求解決的方式，找肌樂噴，補給吃多一點，以及拉筋試試，不知道走了多久，我還是想試試─跑起來，上天似乎聽到我的呼喚嗎？居然跑起來了....雖然速度慢得像烏龜一樣，但身旁最後這段路上的跑者，哪一個不是慢慢龜的跑，於是大家慢慢跑起來，互相有拉鋸、領先。

不過也不是就此急起直追，衝回終點，最後的4K還是抽筋難受，使用多種方法無效，甚至連腹部也緊繃得難受，沉重的雙腿仍一度停下來走路，跑跑走走再來就是臉部扭曲，難受極了......好想大哭啊！此時我哭不出來！只能期待看到終點，結束一切痛苦，有時候都覺得我會踉蹌倒地不起。

「最後3K了，請加油！」當時志工是這樣說的，我對自己說：「雙腿拜託撐下去，再撐一下，快結束了。」最後跑跑走走，以最痛苦的雙腿、最難看的臉色、最沉重的身軀，跑進終點，進終點後，在拱門後幾公尺，扶著難受的身軀，久久不能站立。

沒有激動、沒有眼淚，只有無限的痛苦，一點都不想再跑，要好好休息一陣子了！

賽後跑團的人聚在一起聊天，原來不是只有我一個人抽筋不斷，好多跑友也抽筋啊！這場真是不好跑。

「一個人跑可能會哭，但一群人跑很不一樣。」大家說說笑笑，互相鼓勵、打氣，分享跑馬心得，一瞬間痛苦居然消失得無影無蹤，心中只有滿滿的歸屬感，原來這也是跑馬最美的風景，心中不自覺暖了起來.....