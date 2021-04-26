賽事心得／我愛淡水河快樂路跑 好天氣、好風景

從來沒有距離起跑線這麼近過，感覺超興奮的，沒有名人的光環陪著在起跑線上，享受著鎂光燈的聚焦，然而，光是雁丫伙伴們興奮的叫聲，都會覺得我們是冠軍！尤其，起跑前，跟局長合照，每次跟局長跑步，只能在起跑時看到他的身影，仰望著他明亮堅毅的眼神，再來，就一溜煙，連車尾燈也看不到了！

很有歷史的淡水文化園區，原英商嘉士洋行倉庫建筑，差一點毀在淡水捷運線開發上！而典雅的建筑，襯托出淡水快樂路跑的悠閑，再搭上很好的天氣，微風徐徐，路跑沿線，風景開闊漂亮，好舒服的快樂路跑~

謝謝樺姐的安排，第一次跑馬（21K)優惠，還給150餐卷（肉粽40元+冰咖啡60+雜糧餅干50元）感恩，看著紀念獎牌，講給誰聽？不知道的人，還以為我吹牛咧~只是太慢回到會場，騎著龍哥的腳踏車，飛奔到老街，買可口魚丸的饅頭和肉包，回到會場，大家已收攤，看著手裏的肉包......只好自己打包回家撐死喔.......

我太太說：優惠的也划不來，連續中醫針灸四天和吃西醫的消炎藥，為了趕快復原上週的追火車腳傷， 來因應今天（4/24）的淡水河快樂路跑賽事！連醫生都說沒救了，中毒太深，沒跑卡慘死......

今天跑完及吃飽後，各自散場回家，車上四人跑友，開啟卡拉OK模式，是由阿淇兄主唱，鼓掌大隊--史瑞克/滿姐/志玲姐姐，唱完歌，掌聲如雷~富有磁性男聲，加入人生體驗的豐富感情，讓車內好友，大飽耳福~原來，淡水到萬華的車程這麼短，一轉眼就到了，雖然平均時速60公里而已！阿淇兄，他今天跑第四名（不分組），特別開心，把第一次開嗓，獻給了我們~ 局長阿，你沒坐我們的車，可惜啊~

你看看，阿淇兄，他腳上的粉紅超跑啊~飛起來~