路跑知識／杜絕胸前的痛 如何在跑步時避免乳頭擦傷
這是 2019 年，日本名將設樂悠太在黃金海岸馬拉松以 2:07:50 成績勇奪男子冠軍的衝線照，然而最讓人在意的是衣服上的血跡！這是因為擦傷是跑者皮膚與衣服摩擦時，導致破皮流血，而這樣的情況大多會在男性跑者身上看到，因為女性跑者們穿著運動內衣有保護作用！
（圖片來源：voncho）
以下介紹幾個方法，教你如果不幸摩擦到乳頭時，可以怎麼減輕疼痛。同時也告訴你如何預防這件事發生！ 跑步時發現擦傷如何處理？
- 當感覺到乳頭在襯衫上擦傷時，如果可以的話可脫下襯衫。如果不允許，則可以將襯衫從乳頭上拉開（雖然這不是個有效的跑步方法），如果你正在比賽中，那就只好成為浴血奮戰的辣個男人了！
- 如果已經撐到比賽完成，你可以用「過氧化氫」（hydrogen peroxide）清洗摩擦過的乳頭（這個步驟會有難以忍受的刺痛），之後塗抹一些抗生素軟膏，並用繃帶或紗布用膠帶固定，覆蓋傷口。
- 穿混棉衣服：它可吸收汗水並保持濕潤。最接近皮膚的衣物層應該是吸濕排汗的面料，將汗從身體排出，減少摩擦或刺激。
- 衣服要無縫無標籤：T-shirt 或運動胸圍上的接縫和標籤有機會引起刺激。
- 穿著合適的衣服：確保選擇合尺寸的內衣，上衣及下身衣著。寬鬆的衣服加上汗水會增加摩擦的機會。尤其是在炎熱的天氣下跑步時。檢查看看衣服的材質是否有彈性纖維。
- 保護雙腿：緊身短褲或緊身褲可以保護大腿內側免受擦傷。
- 掩蓋它們：直接貼胸貼保護。
- 塗抹潤滑劑：在容易擦傷的身體部位上塗抹潤滑劑。凡士林絕對是價格便宜又經典萬用的「跑步好朋友」。不過要注意的是，有些特殊的衣服不能沾到凡士林，像是鐵人三項的「氯丁橡膠潛水服」不能接觸油性潤滑劑喔！
- 補充水份：定期補充水份不僅可保持身體水分充足、發揮你的最佳效能，還可減少擦傷的風險。因為如果脫水，身體無法輕鬆將鹽從皮膚上沖洗掉，反而會增加擦傷的機率。
＊跑步知識，盡在運動筆記
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