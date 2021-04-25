路跑知識／杜絕胸前的痛 如何在跑步時避免乳頭擦傷

這是 2019 年，日本名將設樂悠太在黃金海岸馬拉松以 2:07:50 成績勇奪男子冠軍的衝線照，然而最讓人在意的是衣服上的血跡！這是因為擦傷是跑者皮膚與衣服摩擦時，導致破皮流血，而這樣的情況大多會在男性跑者身上看到，因為女性跑者們穿著運動內衣有保護作用！

（圖片來源：voncho）

以下介紹幾個方法，教你如果不幸摩擦到乳頭時，可以怎麼減輕疼痛。同時也告訴你如何預防這件事發生！ 跑步時發現擦傷如何處理？

當感覺到乳頭在襯衫上擦傷時，如果可以的話可脫下襯衫。如果不允許，則可以將襯衫從乳頭上拉開 （雖然這不是個有效的跑步方法） ，如果你正在比賽中，那就只好成為浴血奮戰的辣個男人了！

，如果你正在比賽中，那就只好成為浴血奮戰的辣個男人了！ 如果已經撐到比賽完成，你可以用「過氧化氫」（hydrogen peroxide）清洗摩擦過的乳頭 （這個步驟會有難以忍受的刺痛） ，之後塗抹一些抗生素軟膏，並用繃帶或紗布用膠帶固定，覆蓋傷口。

避免擦傷的方法

穿混棉衣服：它可吸收汗水並保持濕潤。最接近皮膚的衣物層應該是吸濕排汗的面料，將汗從身體排出，減少摩擦或刺激。

衣服要無縫無標籤：T-shirt 或運動胸圍上的接縫和標籤有機會引起刺激。

穿著合適的衣服：確保選擇合尺寸的內衣，上衣及下身衣著。寬鬆的衣服加上汗水會增加摩擦的機會。尤其是在炎熱的天氣下跑步時。檢查看看衣服的材質是否有彈性纖維。

保護雙腿：緊身短褲或緊身褲可以保護大腿內側免受擦傷。

掩蓋它們：直接貼胸貼保護。