快訊

陳時中指華航案非部桃翻版 有3處不同

早上人工增雨下午大雨 十幾分鐘紓解旱象有限

路跑知識／杜絕胸前的痛 如何在跑步時避免乳頭擦傷

運動筆記 / 運動筆記HK編輯部
圖片來源：跑得瀛 Run Nippon
圖片來源：跑得瀛 Run Nippon

這是 2019 年，日本名將設樂悠太在黃金海岸馬拉松以 2:07:50 成績勇奪男子冠軍的衝線照，然而最讓人在意的是衣服上的血跡！這是因為擦傷是跑者皮膚與衣服摩擦時，導致破皮流血，而這樣的情況大多會在男性跑者身上看到，因為女性跑者們穿著運動內衣有保護作用！

（圖片來源：voncho

以下介紹幾個方法，教你如果不幸摩擦到乳頭時，可以怎麼減輕疼痛。同時也告訴你如何預防這件事發生！  跑步時發現擦傷如何處理？

  • 當感覺到乳頭在襯衫上擦傷時，如果可以的話可脫下襯衫。如果不允許，則可以將襯衫從乳頭上拉開（雖然這不是個有效的跑步方法），如果你正在比賽中，那就只好成為浴血奮戰的辣個男人了！
  • 如果已經撐到比賽完成，你可以用「過氧化氫」（hydrogen peroxide）清洗摩擦過的乳頭（這個步驟會有難以忍受的刺痛），之後塗抹一些抗生素軟膏，並用繃帶或紗布用膠帶固定，覆蓋傷口。
  避免擦傷的方法
  • 穿混棉衣服：它可吸收汗水並保持濕潤。最接近皮膚的衣物層應該是吸濕排汗的面料，將汗從身體排出，減少摩擦或刺激。
  • 衣服要無縫無標籤：T-shirt 或運動胸圍上的接縫和標籤有機會引起刺激。
  • 穿著合適的衣服：確保選擇合尺寸的內衣，上衣及下身衣著。寬鬆的衣服加上汗水會增加摩擦的機會。尤其是在炎熱的天氣下跑步時。檢查看看衣服的材質是否有彈性纖維。
  • 保護雙腿：緊身短褲或緊身褲可以保護大腿內側免受擦傷。
  • 掩蓋它們：直接貼胸貼保護。
  • 塗抹潤滑劑：在容易擦傷的身體部位上塗抹潤滑劑。凡士林絕對是價格便宜又經典萬用的「跑步好朋友」。不過要注意的是，有些特殊的衣服不能沾到凡士林，像是鐵人三項的「氯丁橡膠潛水服」不能接觸油性潤滑劑喔！
  • 補充水份：定期補充水份不僅可保持身體水分充足、發揮你的最佳效能，還可減少擦傷的風險。因為如果脫水，身體無法輕鬆將鹽從皮膚上沖洗掉，反而會增加擦傷的機率。
以上就是這次的避免乳頭痛痛介紹，如果你們有什麼防止摩擦小撇步，也歡迎跟我們分享喔！參考資料：RUNNER'S WORLD原文作者：／原文出處：運動筆記HK責任編輯：Joanna
＊跑步知識，盡在運動筆記

鐵人三項

延伸閱讀

「太極掌門」不講武德！魏雷聲稱遭6人圍毆 卻被爆咬人乳頭

如何增加持久度？多打手槍有用嗎？醫教3招鍛鍊助延長

劉至翰妹妹自曝遭神棍性騷　當父面被逼脫衣碰乳頭

分享朋友童年性騷往事遭質疑　雞排妹怒揭「我就是當事人」

相關新聞

墾丁國際鐵人三項賽／重返榮耀之地 眾菁英選手逐鹿

「2021 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan 墾丁國際鐵人三項賽」將於 4 月 25 日假國境之南墾丁盛大舉辦。時隔 6 年 IRONMAN 70.3 國際鐵人

路跑知識／杜絕胸前的痛 如何在跑步時避免乳頭擦傷

這是 2019 年，日本名將設樂悠太在黃金海岸馬拉松以 2:07:50 成績勇奪男子冠軍的衝線照，然而最讓人在意的是衣服上的血跡！這是因為擦傷是跑者皮膚與衣服摩擦時，導致破皮流血，而這樣的情況大多會在

蔡閎宇的跑步筆記—淺談我所認知且熱愛的箱根驛傳

如果你被標題吸引進來，相信你可能也是驛傳愛好者！汗水、青春及友情，這是一場無比盛大的畢業典禮。

跑步知識／越野來閒聊 醫療包的重要性

不管是爬山還是越野跑 醫療包都是非常重要的裝備 隨時都要放在背包裡面 醫療包裡面有哪些基本醫療用品 以及還有哪些要自己準備的用品 登山中發生流血,扭傷,骨折等等事故時 自己以及朋友

賽事心得／台新女子馬拉松 意外拚出團體第二名

（意外開心領獎） 緣起 與曙光參與過多屆的台新女子半馬嘍～但以往大家都是報名半馬，今年有滿多選手剛好是準備渣打與萬金石全馬本想說於大賽之後來做個組隊準備十公里的台新女子路跑～不料渣打萬金石相繼

更減碳、全蔬食、重環保 一場跑在羅布森上的旅程！

圖/羅布森提供 「我希望辦一場，跑在羅布森上的賽事。」 圖/羅布森提供 羅布森企業汪世旭董事長，是公司的領導者、是獨立書店的老闆、是「台中馬拉松扶輪社」創社社長，更是國內外各大馬拉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。