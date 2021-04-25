墾丁國際鐵人三項賽／重返榮耀之地 眾菁英選手逐鹿

「2021 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan 墾丁國際鐵人三項賽」將於 4 月 25 日假國境之南墾丁盛大舉辦。時隔 6 年 IRONMAN 70.3 國際鐵人三項賽再度移師回墾丁舉辦，有來自 20 個國家 600 多位選手參賽，今年主辦單位祭出高額獎金，吸引一眾頂尖鐵人三項好手共襄盛舉，號稱史上最豪華、媲美奧運等級的黃金選手陣容。

2021 年墾丁國際鐵人賽高額獎金吸引眾多鐵人好手參賽，「男子組菁英名單」中有「華人超鐵紀錄保持人」蕭昱(左上三)、「全運會鐵人冠軍三連霸」張團畯(左上二)，以及多位實力堅強的鐵人好手。菁英組選手各各大有來頭，旅美工程師蕭昱在 2020 年美國 IRONMAN FLORIDA 以總成績 8 小時 36 分 05 秒，打破由自己在 2016 年創下的超級鐵人三項賽華人紀錄，堪稱「華人鐵人三項界最速男」，他也將特別提前自美國返台，並按照防疫規定居家隔離和自主管理，以期能順利參加賽事。還有來自香港甫在 2021 年以 8 小時 47 分 35 秒創下香港華人最佳超鐵成績的陳凱榮，這次也將會以台灣新住民的身份參加比賽；以及享譽兩岸的鐵人三項教練徐國峰、2021 IRONMAN 70.3 台東國際鐵人三項賽冠軍王志袁、2016 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽台灣冠軍林岳岡等等一票鐵人三項好手都將齊聚墾丁參賽。

「華人超鐵紀錄保持人」蕭昱也將特別提前自美國返台居家隔離，準備在墾丁國際鐵人賽上再創賽道新紀錄。除了素人好手之外，其中張團畯、吳承泰、張嘉家、郭家齊皆是現役鐵人三項國家級選手。張團畯自 2015 年起在「全運會鐵人三項」連續拿下3屆男子冠軍；張嘉家更是不遑多讓，曾創下「全運會鐵人三項」女子冠軍四連霸；而郭家齊更曾在 2019 年受邀全球只有 65 個參賽名額的「東京奧運測試賽」，堪稱史上最靠近奧運的鐵人三項選手！

2021年墾丁國際鐵人賽「女子菁英組」中也是臥虎藏龍，張嘉家(右二)曾創下「全運會鐵人三項」女子冠軍四連霸，而郭家齊(左二)更曾在 2019 年受邀全球只有 6 5個參賽名額的「東京奧運測試賽」。除了個人組精銳盡出之外，接力組也有由「鐵人三項國手」張家豪、「自由車國手」徐御凱、「世大運長跑國手」周庭印，所組成的夢幻隊伍「台灣鐵人聯隊」，欲集三人之力劍指「華人鐵人三項界最速男 」 蕭昱的紀錄，在國境之南與之一拚高下。

「鐵人三項國手」張家豪(左一)、「自由車國手」徐御凱(中)、「世大運國手」周庭印(右一)所組成的「台灣鐵人聯隊」將以接力方式與「華人鐵人最速男」蕭昱一拚高下。無法到現場觀賽的觀眾有福了！今年墾丁國際鐵人三項賽將會在 IRONMAN 70.3 in Taiwan 臉書粉絲專頁上全程現場直播，透過賽事活動的現場直播，將選手於墾丁海天一線美景中，熱血奮戰之畫面第一時間傳播出去，讓收看觀眾彷彿身入其境。除了首創國內鐵人三項賽事現場直播之外，墾丁國際鐵人三項賽也是全世界第一場接受虛擬貨幣報名的國際鐵人賽事，更是全世界第一場頒發區塊鏈 NFT 數位賽事紀念品的國際賽事，選手的驕傲會永久被紀錄在雲端，將NFT概念結合於賽事中，透過此賽事讓台灣成為邁向未來世界的第一步！今年 IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人三項賽將於4月25日在墾丁舉辦，在墾丁最美的海域小灣開賽，首先進行1.9公里游泳項目，選手上岸後接著是90公里自行車項目，沿台26一路往北騎後折返兩圈，再來是台 26 線往鵝鑾鼻方向的21.1公里路跑項目，來回折返共計兩圈，最後奔向位於墾丁福華飯店的終點拱門。本次賽事將提供 50 位分組優勝選手，前往 2021 美國猶他州聖喬治 IRONMAN 70.3世界錦標賽名額，將優秀選手送上國際舞台，讓世界看到台灣。墾丁得天獨厚的特殊賽道和依山傍海的天然美景，加上媲美奧運等級的黃金選手陣容，相信將帶給大家一場最高水準的賽事饗宴，也希望透過 IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人三項賽的舉辦，能夠替墾丁帶來更國際化的宣傳，帶動更多運動觀光的效益。為使比賽順利進行，25日上午五點至下午一點自車城台26線13處至墾丁福華飯店，南下路段兩線封閉對向車道進行調撥 ，請用路人行駛於此路段時小心駕駛，預訂賽事25日當日進出之車輛，可盡早停放至調撥側，以利進出。

「IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人三項賽」時隔6年後再度移師回墾丁舉辦，今年有來自20個國家600多位選手參賽。Coin IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan 墾丁國際鐵人三項賽」◆ 賽事日期：2021 年 4 月 25 日 (星期日)◆ 賽事地點：屏東縣墾丁小灣◆ 賽事距離：113 公里 ( 個人 / 接力 )，包含 1.9 公里游泳、90 公里自行車、21.1 公里路跑◆ 菁英男子個人組名單：蕭昱、張團畯、王志袁、徐國峰、許仁茂、陳凱榮、林岳岡、梁祐榮、吳承泰、謝育宏、梁騰瑜、李長泰、楊博智◆ 菁英女子個人組名單：郭家齊、張嘉家、陳俐妘、陳玉玲◆ 賽事直播頻道：https://www.facebook.com/ironman70.3taiwan◆ 賽事道路交管資訊：

責任編輯：Ian新聞來源：台灣鐵人公司圖片來源：台灣鐵人公司＊賽事新聞，盡在運動筆記