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蔡閎宇的跑步筆記—淺談我所認知且熱愛的箱根驛傳

運動筆記 / 蔡閎宇的跑步筆記

👆第97回箱根驛傳宣傳

110/1/2至1/3，2021第97回東京箱根間往復大學驛傳競走！

如果你被標題吸引進來，相信你可能也是驛傳愛好者！汗水、青春及友情，這是一場無比盛大的畢業典禮。箱根驛傳（HAKONE EKIDEN），日本人過年除了紅白歌唱大賽及寺廟參拜敲鐘外，1/2至1/3全家人還會一同收看電視直播，甚至到現場觀賽，在日本這可是一場不分男女老幼家喻戶曉的超大型路跑賽事！箱根驛傳僅限「關東地區大學」陸上競技長距離部門參賽，想要參加正式賽還得通過10月中旬舉辦的預選賽，想要參加預選賽還得在各大紀錄會留下正式成績。紀錄會門檻是該隊登錄選手名單全員5公里16分30秒內、10公里34分內（自第95回起僅保留10公里34分內）；預選賽則是由約45支隊伍以各隊10名選手各自完成20公里（自第95回起改成半馬）的時間總和，取前11名得參加正式賽，另外加上「關東大學聯賽積分優勝隊」、「關東學生聯盟」及上屆正式賽前10名隊伍無須參加預選賽，直接進入正式賽，共計23支隊伍參賽。（參賽隊伍選拔規則偶會小幅度修改，但大致上每年都會有約20支隊伍參賽）


👆預選賽宣傳


👆預選賽由陸上自衛隊立川駐屯地飛機跑道出發


👆2020預選賽因疫情調整路線

由此可知，這是一場多高水準的大規模賽事了，踏上箱根舞臺之路非常艱難，這是多夢幻，多令人憧憬！我想有關注賽事的跑友在觀看影片也都按捺不住熱血沸騰了吧，真想直接下訂機票飛往日本透過自己的雙腳奔馳在箱根賽道！

正式賽由東京讀賣新聞社前出發，朝向箱根蘆之湖，往路約108K，復路約110K，總計約218K，各隊10名選手平均每位要扛一個半馬的距離，大多選手都是開著3分速上下在場上奔馳，身上背負神聖的「襷」（tasuki）可不只有10位選手的汗水，更乘載著整隊的精神、信念及熱情！


👆神聖的「襷」

以下就簡要記錄有關第97回箱根驛傳的重點，兩天約11小時的賽事，共10區都去細講會太冗長，有興趣的跑友可以在youtube搜尋到很多相關影片唷！


👆往路由東京讀賣新聞社前出發

首先恭喜駒澤大學榮獲總優勝！總成績為10小時56分5秒，10人均速約為3分鐘/公里！


👆駒澤大學10區選手，3年級石川拓慎

另外今年令所有人跌破眼鏡的一匹大黑馬「創價大學」，賽前根本乏人談論，然而卻殺出重圍獲得往路優勝（隊史首次箱根優勝），帶出約3分鐘的優勢，復路也一路領跑到10區，亦領先約3分鐘，然而卻在終點前2公里被駒澤大學反超


👆創價大學5區選手，3年級三上雄太


👆創價大學10區選手，3年級小野寺勇樹 VS駒澤大學10區選手，3年級石川拓慎

還有近年大殺四方近7年奪下5次總優勝的青山學院大學在往路只排名第12，卻在復路拿回了優勝，從第12名追到第4名！


👆青山學院大學10區選手，2年級中倉啓敦

這也形成了總優勝：駒澤大學往路優勝：創價大學復路優勝：青山學院大學正式宣告日本大學驛傳進入了戰國群雄割據時代，每支隊伍實力都相當接近，不再是一方獨霸了！最後跟大家介紹小說、動畫「強風吹拂」！（以下不會爆任何雷，請放心觀看）係由日本小說家三浦紫苑以箱根驛傳為舞台創作的小說，其後改編成電影及動畫等，我個人認為是認識箱根驛傳所有細節最棒的方法。三浦老師耗時6年取材，她談到這本小說寫了6年的原因：「首先是箱根驛傳一年就只舉辦一次，為期兩天，為了要全盤瞭解10個區間約220公里的賽道、地形及比賽中常有戲劇性發展的重要地點，或每位選手的表情與動作，老實說只花1、2年是辦不到的，就算在取材後覺得『這個地方好像少了什麼』，等到下一次比賽，就是1年後的事。為了弄清楚大大小小的細節，因此花了我6年時間做準備。」


👆強風吹拂小說封面

因為小說篇幅非常龐大，一時半刻沒辦法看完，在此也超推動畫 ！動畫只有23集，1集約25分鐘，保證一不小心就直接就看完了不管會不會跑步，都一定可以深刻感受到作品帶出來的強大能量，細細思考其中的道理，我認為甚至可以影響人生建議觀看前要準備好衛生紙唷，實在好哭呀！


👆長跑不是比速度，而是比心裡放什麼東西

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