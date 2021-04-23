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更減碳、全蔬食、重環保 一場跑在羅布森上的旅程！

運動筆記 / Run For TAIWAN

圖/羅布森提供

「我希望辦一場，跑在羅布森上的賽事。」

圖/羅布森提供

羅布森企業汪世旭董事長，是公司的領導者、是獨立書店的老闆、是「台中馬拉松扶輪社」創社社長，更是國內外各大馬拉松跑場上奔馳的跑者；他熱愛跑步，跑齡30年，每天晨跑10公里是他的堅持。在忙碌工作與生活中，花了兩年的時間，取得中華民國視障路跑運動協會「視障陪跑員」資格，為了陪伴同樣熱愛跑步的視障跑者，跑出自由的足跡。

羅布森「Lobsang」這三個字的意義，來自藏語的祝福，意涵吉祥、平安、喜樂，希望傳達正面能量，讓社會充滿愛與關懷。2021年羅布森企業秉持「低碳、友善、關懷」的品牌精神，將陪伴與關懷帶入賽事元素中，鼓勵全民運動維持身體健康，更是落實健康蔬食、環境保護、與關心身障者權益等公益實現。

羅布森伴城路跑名稱由來，蘊含「陪伴、相伴」的理念，也表示賽事除了親子組、健跑組、也具備「半程馬拉松」的級別，歡迎各路好手共襄盛舉，與你相伴在城市裡一起跑步。

圖/123RF

有別於眾多路跑賽事，羅布森伴城路跑規劃許多真誠友善的意涵：身障選手與陪跑員免費參與，提供600名身障選手與陪跑員免費參賽。一般路跑的公益選手名額僅數十名，羅布森願意提供600名額數量的作法堪稱全台創舉，並且免費提供陪跑員完賽證明與參賽物資，真正推廣全民運動的友善公益。

圖/羅布森提供

以電動車取代傳統燃油車

有鑑於許多國家鼓勵使用更加環保的電動車，羅布森伴城路跑在交通維安管制上用行動做出響應，活動工作人員的交通工具，以電動車代步，取代燃油車，打造減少空氣汙染的環保賽事。

圖/123RF

賽事補給全蔬食

路跑賽事的餐食補給主打「全蔬食」，少了大魚大肉的噱頭，但藉由綠色蔬食的環保議題，體驗減碳健康的蔬食，享受體內環保的暢快。

圖/123RF

專屬環保杯

伴城路跑設計專屬環保杯，避免拋棄式紙杯製造非常大量的垃圾，降低對環境污染。目前計畫全國系列賽事共有三場，分別是2021年10月台中的「拾陽墩」、12月高雄「拾貳臘港」、2022年3月桃園「參暮桃」。「羅布森伴城路跑-拾陽墩」台中場次的報名準備起跑！

圖/123RF

我伸出手，等著你。一起相伴在這座城市奔跑吧！

責任編輯：華少

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