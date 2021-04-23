賽事心得／台新女子馬拉松 意外拚出團體第二名

（意外開心領獎）

緣起

與曙光參與過多屆的台新女子半馬嘍～但以往大家都是報名半馬，今年有滿多選手剛好是準備渣打與萬金石全馬本想說於大賽之後來做個組隊準備十公里的台新女子路跑～不料渣打萬金石相繼取消！原本是大家計畫是比全馬，不過還好賽事取消的早，就從原本的基礎期就直接延續下去到強化期，剛好階段性以有氧耐力為主的訓練，漸漸的大家就把目光放在這場了～～

一個人跑可以跑得很快，組團跑可以跑得很刺激

2021台新女子馬 香香團體組 AKBRC 選手簡介

小鹿:媒體業 半馬 01:47:23

皮皮:運動產業 半馬 01:46:50

Han:社會服務業 半馬 1:50:12

Vickie:外商公司 半馬 1:30:27

犀牛:電子業 半馬自測 1:30:23

黃瑜 鐵人三項國手 51.5km 2:04:05

訓練方式

對於訓練女生，相對訓練起來比較有趣，她們總是很細膩，無論是生理上的感受或是心理上的情緒，都是很精密的，不過我們團的女生都比較有個性，我是說自律啦哈哈😄我們的選手往往很常在訓練時會跟我唉，但跟我的特質很像都屬於比賽型的選手，往往能給我意想不到的驚喜！如果說上擔憂就是不要半路肚子痛就是我最大的幸福了！無論是男女在訓練上都是辛苦的，但不得不說女生認真起來比男生還兇😳 教練臉都是🥶

（比賽當天暖身活動）

全馬半馬跟10公里的訓練會有何不同呢？

全馬半馬，在比賽專項期還是著重在比較多的有氧耐力訓練以及次乳酸門檻訓練，相對的我們所謂的田徑場配速跑（馬拉松/半馬配速）會出現比較多在訓練計畫當中，而10公里的專項訓練更著重在乳酸能力門檻的訓練，會安排較多的長間歇以及速度耐力或是法特雷克的體能變化與強化。賽前倒數三十天，我們進行像是速度耐力訓練的800m/金字塔速度/金字塔配速，比較多的長間歇比賽配速及乳酸能力適應的訓練，1200m/1600m/2400m的長間歇，讓身體的更進入比賽會遇到的喘呀以及疲勞的感受。我們在訓練中就是要訓練比賽所發生的狀況，記得要如何避免比賽中的突發狀況，都是要從訓練做起的。

（2021 台新女子路跑）

突發況狀

上班族很容易遇到訓練上的突發狀況工作加班、睡眠不足、運動傷害這次也不例外，皮皮與Han因工作季節因素時常加班到半夜因此無法在週間有良好的規律訓練，為避免她們發生運動傷害的風險，故在訓練中讓她們多數以調整的方式來維持體能，令我最意外的是我們的隊長黃瑜在賽事前幾日剛好發生了身體的狀況，導致身體有氣無力，面對不同狀況只盼望，大家在比賽當天順利完成。

比賽當天

（賽前集氣！）

比賽當天一早4:30 到了會場先帶領著曙光半馬組的學員們一同暖身，等到半馬組出發後團體組開始熱身，大家看得出來都異常的緊張，這是一場妳我互相羈絆的賽事，每個人都想要發揮出最好的表現（不想當壓隊的），對於教練只希望大家正常發揮（但通常都超常發揮），起跑後，我們趕緊往河濱移動，在10km的終點陸續等待大家回來，看到犀牛、Vickie兩位回來後，我們知道黃瑜的身體狀況一定是很糟的情況，心中很是擔心，直到48分的時候她終於回來了，才放下心中的大石頭，後來小鹿、Han、皮皮也都陸續回來了！Han跟皮皮果然是標準比賽型的，我們大概算了一下成績，覺得可能有機會前三，但最終都要等大會公告！接下來我有任務，就前往半馬組來迎接曙光的女孩們回來。

（辛苦我們的女鐵人-黃瑜教練）

叮叮叮～～～大約8:30的時候趙哥通話跟我說我們團體第二名，還真的把我嚇到了！！！我本來想說我們應該沒機會，看到成績真的是美麗的意外，大家滿平均的。

路跑的團體賽與個人賽究竟有什麼不同？

其實對於教練的我來說都一樣，因為我們是一個團隊，無論是報名個人組或是團體組，或許單看表面都會認為出發後都是各跑各的，但在心理層面教練和加油團與每一位選手的會心繫著隊友的比賽狀況，對此每一位都相當重要，提早抵達的選手會擔憂後面的夥伴跑到哪了，身體還好嗎？在後面的夥伴會擔憂自己離前面的夥伴太遠想努力跟上產生壓力，沒參賽的加油團也會為參賽的夥伴們緊張激勵，因為在日常生活中互相訓練扶持鼓勵理解，才能讓團隊在比賽過程中發揮出凝聚的力量。

（去你的！！！光頭！！！）