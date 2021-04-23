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跑步知識／越野來閒聊 醫療包的重要性

運動筆記 / Jack Kox

不管是爬山還是越野跑

醫療包都是非常重要的裝備

隨時都要放在背包裡面

醫療包裡面有哪些基本醫療用品

以及還有哪些要自己準備的用品

登山中發生流血,扭傷,骨折等等事故時

自己以及朋友都可以有工具

能讓你在當下先做一些處置

等回到山下可以再做進一步的處理

醫療包在越野賽事上更是一定要攜帶的裝備

會發生什麼意外

我們不會知道

但至少身上必須隨時攜帶醫療用品

以便不時之需

醫療包不會隨時使用到

但是一旦使用都是很重要的時候

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越野跑

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