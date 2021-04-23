跑步知識／越野來閒聊 醫療包的重要性
不管是爬山還是越野跑
醫療包都是非常重要的裝備
隨時都要放在背包裡面
醫療包裡面有哪些基本醫療用品
以及還有哪些要自己準備的用品
登山中發生流血,扭傷,骨折等等事故時
自己以及朋友都可以有工具
能讓你在當下先做一些處置
等回到山下可以再做進一步的處理
醫療包在越野賽事上更是一定要攜帶的裝備
會發生什麼意外
我們不會知道
但至少身上必須隨時攜帶醫療用品
以便不時之需
醫療包不會隨時使用到
但是一旦使用都是很重要的時候
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