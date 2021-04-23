跑步知識／越野來閒聊 醫療包的重要性

「只有累積，沒有奇蹟」是的！我又PB了。在這瘋狂的海風中，我用跑步以來新高體重的77kg（到底是怎麼吃的？）頂住回程的逆風，達成全馬破4的目標，兌現自己的承諾。(大會時間： 4:30:30->3:5

2021-04-22 10:09