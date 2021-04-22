賽事心得／新竹海洋馬拉松 蔡詩萍的「很慢」跑馬人生

4 月 19 日 下午 16:52 · 文/ 蔡詩萍

「雖然很慢，但還是一一過關了，這就是我的人生啊！」

我想像著，跑回終點時，媒體若圍著我，問我再下一馬時，我會怎麼回答時，我為自己想好了這句金句。

怎麼樣？很不錯吧？

但，很抱歉，這句話，只在我的心頭繚繞。

跑回終點前，除了「苗栗林志玲」迎上前，除了陪我一起衝進終點的，早就百馬以上的 Su 和小方外，我連攝影機在哪都沒看到？！（不知是已經撤了，還是我太累只顧衝進去？）

Anyway，反正這句話，就是我現在才在文字上寫出來而已！

（圖片來源：蔡詩萍）

這是我的第十五個完賽的全馬，在新竹南寮的海洋馬，有點小意義，因為這是我在新竹完成的第一個全馬，而新竹是我人生知識啟蒙的原鄉，回來跑馬，我邊跑，心思邊回想著，當年我還是個十五六七歲的青少年時，在這「風城」度過的三年時光。

那誠屬人生有意思的三年。

跟我女兒現在的狀況差不多，總是內心一陣陣暗流起伏，總是如刺蝟一般的回應著來自爸媽的關心，但心底卻有著對自己無限的寄望，寄望著未來海天遼闊，自由飛翔。

我的閱讀領域的開展，我的文字的琢磨，還有對跑步的培養，都在這三年宛如走進意想不到的花園，奇花異草處處驚奇了！

新竹中學的學生每年兩件體育課大事，夏天的游泳，冬天的越野跑。越野跑季一到，學生戒慎恐懼，每天在朝會時，先從操場開始，逐日堆高公里數，直到最後，跑完一趟十八尖山。

竹中三年畢業，進了大學，我們很自然多數時間是維持了這種跑步的習慣，那像生命的 DNA，跟著你，即使你後來未必再跑了，但一看到有人在操場跑步，有人在路上跑步，你心頭不禁就熱血上來：是啊，那年我可是很會跑的呢！

（圖片來源：蔡詩萍）

我報名新竹海洋馬後，雖然也在繼續練跑，但說真的，我早忘記了「風城」那個「九降風」的真實景況，我只記得當年，我們剛從火車站通勤下車，才出站，一陣旋風刮起，男生的大盤帽從頭頂竄飛，新竹女中、新竹商職的女孩們驚聲尖叫，瞬間按住她們的裙角，風實在太大了！

那天我驅車從台北出發，清晨三點五十分左右，因為谷歌地圖告訴我，一小時多一些可以到，果然我在五點左右到了新竹南寮貝殼公園，風刮得嚇嚇叫，還沒進場，路邊便看到一名警察騎著機車，在強風中，檢查跑步路線的三角錐，不誇張，成串的三角錐，好幾處被吹得東倒西歪。

停好車，（新竹海洋馬的停車場夠大），在一陣一陣的風中，走到寄物區，安置好，距離起跑剩不到半小時了。（帽子被吹走兩次！）。幾位關心我來新竹跑馬的臉書上的跑友，紛紛問我到了沒，我們相互找到對方，在貝殼公園的地標鐘樓前合照。

南寮已不是我記憶中的南寮了！

我高二分組選了文組後，班上有個好友，後來的小說家賀景濱，家住新竹市，我不時會去他家過夜，兩人海闊天空胡亂的聊，當時他就想唸中文系寫小說，我就想唸法政當知識份子（很年少無知吧！哈哈）

我記得我們騎自行車去了南寮好幾趟，躺在沙灘邊上，眺望遠方地平線，海浪一波波，捲來又退去 ；望著天上白雲蒼狗，一直在變幻，聊著聊著有時竟打起盹來！

那年歲，心思多昂揚！

那青春，時間彷彿用不完呢！

（圖片來源：蔡詩萍）

而今，我來跑馬的南寮貝殼公園，已經美得不像話了，應該是網紅們拍照打卡的熱門景點了，但，我卻是一匹以「花甲美魔男」自我期許的老驥了，歲月是殺豬的刀，只是我不想那麼輕易「被殺」而已。

新竹海洋馬是非常棒的馬拉松，除了風很強大外，沿路風景優美，跑在西濱公路慢車道上，呼嘯而去的重機車族，還會對我們按喇叭加油，跑進防風林後，綿密的樹叢擋住了強風，幾處大樹成蔭的綠隧道，非常怡人，跑進去，都還覺得自己像在拍跑步 MV 一樣。

我喜歡新竹海洋馬把全馬與超半馬區隔開的一項「巧思」（說巧思可能超半馬的會不太爽），因為全馬與超半馬的分叉點才剛過，也許跑全馬的你，正在路口猶疑「真好啊 ，他們超半馬可以折回去了！」時，你卻聽到前方一陣歡呼，並傳來一陣陣肉香（絕不是跑馬人身上的！）於是，你，這位全馬跑者，試著往前，越過超半馬的折返點，往前，哇，連你也不禁歡呼了，因為兩隻山豬掛在烤肉架上，正以牠們此生最完美的姿勢在等你！

油滋滋，肉亮亮，香噴噴。

我連吃了四塊，喝了一小杯啤酒，你說你能不繼續跑，你能不感謝主辦單位的巧思嗎？

（圖片來源：蔡詩萍）

但這次新竹海洋馬，我能完賽，真要感謝的，是江湖人稱的「小方教授」，他不知是不是受人之託（受另一位跑馬奇才，台積電的 SY Su ，以及苗栗林志玲之託）要好好鼓勵我完賽，於是他一路不離不棄，一直跑在我前後，我累得喘不過氣時，他便找話題聊天，我實在太累，他便自己講，我於是知道他為了妻子養病放棄升遷，他有機會成為最年輕的將軍但為愛不為所動，他在跟我加油打氣的談話間，讓我明白人生確實是一場馬拉松，跑不完的馬拉松，你不放棄就不會被放棄的馬拉松，跑道上處處是動人的故事！

像小方，他已經跑了一百五六十場全馬了，多一場少一場於他意義不大，但，他肯陪著才起步十幾場的我，這就是馬拉松最感人的氣質，「我們是跑馬人，我們相互加油打氣，我行你也一定行的！」

（圖片來源：蔡詩萍）

我最終衝進終點線了！（ 這之間，帽子又被吹掉兩次！）沒有鎂光燈，沒有歡呼聲，但我心頭是發燙的。我在我的高中故鄉，人生青春期最美好的舞台，跑完了我的第十五個全馬。我想，我還會跑下去的。

文章授權自 蔡詩萍〈雖然很慢，但還是跑完了，這就是我的人生啊！〉

責任編輯：Joanna

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