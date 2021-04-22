賽事心得／新竹海風馬拉松 從找尋馬尾女孩到搶總一的蛻變歷程

在上周參加完風櫃嘴馬拉松之後，緊接著便是新竹海洋國際馬拉松了。

考量到我上禮拜剛完成山路馬拉松，我覺得這次比賽應該給予身體適當休息，以健康完賽為目標，不應該刻意追求名次或是成績。

在確認過賽事的獎勵辦法：

第一名：獎金10,000元+獎盃乙座

第二名：獎金8,000元+獎盃乙座

第三名：獎金6,000元+獎盃乙座

第四名：獎金4,000元+獎盃乙座

第五名：獎金3,000元+獎盃乙座

第六名：獎金2,000元+獎盃乙座

第七~十名：獎金1,000元+獎盃乙座

於是我的比賽目標如下： 低標：第七到第十名。 高標：全馬冠軍。

我決定給自己低標一個友善的容許範圍值。

但是全馬冠軍絕對不是我想像的那麼容易。

就我所知，這次的比賽名單至少已經有兩位好手全馬最佳成績在我之上，如果要在這場馬拉松賽事勝出，除了拿出我的秘密武器Mizuno Wave Duel Neo SP，我還必須做好其他萬全的準備。

於是我起身前往住宿附近的便利商店，除了購買明天的早餐外，也準備一些比賽用品。

「您好，請往前結帳！」年輕的店員女孩向我招手。

我將臂彎裡的商品一股腦兒地丟在櫃檯上，看著店員仔細為我的商品掃碼。

這女孩有一雙大大的眼睛，雖然戴著口罩，但是黑曜石般明亮的雙眼仍能讓人看出她在微笑，順著她低垂眼簾下的目光，我也將目光看向櫃台商品。

「喔！這個是凡士林，我跟跑友運動時，肛部和胯下部位很容易摩擦破皮，所以我都會先抹上一層厚厚的凡士林防止摩擦。」我語帶微笑地向店員解釋，試圖展現我身為馬拉松選手的專業。

豈知那女孩的眼神由好奇轉向驚恐，最後轉向嫌惡，我心裡暗喊不妙，她一定是誤會什麼了。我必須趕快轉移話題，以免情況變得更加尷尬。

「那...妳想要我的電話號碼嗎？」我仍然試圖保持微笑地詢問。

「噁心！誰要你的電話號碼！」那女孩按耐不住，怒斥道。

等一下！不是阿！報電話號碼不是可以集點嗎？

我可是有加入會員的欸，裡面還累積了兩千三百多點，我也算是你們家大戶吧！

我心裡忿忿不平，也不知道為何她翻臉跟翻書一樣快，女孩的心就是那麼難以捉摸。

唉~女人心 陳玉針

隔天到了比賽會場，便可以感受到新竹海風的威力。

梁朝偉在《聽風者》電影中可以聆聽風的細語。但是在清大讀書超過十年的我，早已深知新竹的風沒有細語這種事情。

只見現場旗幟上徐薇老師被颳得東倒西歪，地面的沙塵被揚起如飛砂走石，攤販上的花枝丸被吹得花枝亂顫。

這時有素未謀面的跑友向我打聲招呼「請問你就是噁男嗎？」

現在的人講話都這麼直接，沒有禮貌嗎？

「是啊！是啊！就是我！」我開心得跟他握手。

此時我內心一則以喜，一則以憂。

喜的是我這種市井小民竟然也可被路人認出。

憂的是以後如果成名要幫別人簽名的話，噁男這兩字筆劃多又複雜。我不禁感嘆，如果我那時標題是打城武，筆劃可就簡單得多了。

我心底暗暗下定決心，要慢慢擺脫對馬尾女孩的慕愛，才能擺脫噁男這個稱號。

起跑前夕，敦神來到起跑線旁向我寒暄，但是我了解，馬場上一向充滿爾虞我詐。

你最近練的怎樣？我都沒練耶。

你等下一定總一了拉！

你待會打算怎麼跑？我只能跟在你後面了拉。

跑友之間不是先彼此示弱，便是互相吹捧。我向來不是很喜歡故弄玄虛，於是我決定展現我的運動家精神。

「我大腿還有點緊。」我誠實的向敦神坦白我的狀況。

並且握拳敲了敲大腿兩側，希望可以加深他的印象。

可惜似乎並未獲得他的信任，鳴槍起跑後，我便獨自一人跟在前導車後方。

我心裡暗暗納悶，為什麼其他人不跟上來一起跑呢？

但是我無暇多想，只能穩著步伐，順著海風向前跑。

此時遠望海洋藍天的界線無限延伸，只能透過強風激起的白色浪花大略區分出海天邊界，景色的另一邊則是新舊房舍比鄰相間。

偶爾路邊經過留著馬尾的女孩，那馬尾也因強風被吹得如沖天炮般狂舞，絲毫沒有一點馬尾該有的矜持。

這對我來說不是馬尾，是鯉魚旗吧！

根本爛尾。

我完全不為所動。

由於前半程路線是順風，我想要盡可能的爭取時間，讓後半段逆風有空間可以消耗。原本預計用比目標配速還快10秒的時間來進行，可是雙腳畢竟還尚未從風櫃嘴馬的疲勞恢復過來，因此大概只能以配速快5秒的成績完成前半馬。

經過折返點後，便穿越青草路來到崎頂新樂園。路邊柵欄裡豢養著兩批馬正背對我低頭吃著草，只聽那馬一聲長嘶，高挑馬臀上的一束紅鬃馬尾左右晃啊晃。

朝進南寮港，晨上白雲橋，旭日照前導，馬鳴風蕭蕭。

這時我恍然大悟，原來我們都錯怪主辦單位了！他們不是沒有準備馬尾女孩，而是字面意思上真正安排了馬尾在賽道旁阿！

不過這馬尾我真的不行，畢竟人馬殊途。

生物學分類：界、門、綱、目、科、屬、種。我們只有到哺乳綱一樣而已啊！

在26k橫越西濱路後，便彎進了十七公里海岸線，強勁的海風迎面撞來，我的配速也漸漸往下掉，這時候我只能縮小步距，盡量維持步頻來降低體力消耗。

我估算了一下，如果後面全程都可以使用3:50/k的配速來進行，說不定有機會打破自己的最佳紀錄。然而此時後方的摩托車聲慢慢逼近，看來第二集團的追兵總算來了。

我努力思考接下來的完賽策略：我要跟著第二集團一起跑嗎？還是放慢維持自己的配速就好？萬一他們躲在我後方讓我擋風，這時該怎麼辦？

結果前導機車只是換班而已，是要嚇死誰啊！

前導車群就如同三英戰呂布一般，沿路會以車輪戰方式擔任你前導。

好不容易跑到倒數10k的補給站，我看準了桌上運動飲料打算迅速抓起後邊跑邊喝，以節省時間，但在我拿起水杯的同時，突然砰的一聲，撞到一位補給桌前的跑友，我握在手中杯子的水也全部灑了出來。

我內心一陣慌亂，專心取水時並沒注意到他是從外側進來補給，還是已經在桌子前方休息一段時間了，但是現在我只得回頭再重新取水。

「我沒拿到水！我沒拿到水！」我一面折返一面出聲驚呼，希望可以讓補給桌旁的跑友注意到我，避免再被撞到。

這麼一個來回，我知道今天的賽事可能無法破最佳了。

其實我身上也沒有受什麼傷，來回取水也不過短短十秒的時間，照理來說對比賽結果並不會有太大關係。

但是由於此時已經跑到32k的距離，這是馬拉松比賽中最容易出現的撞牆期。再加上新竹的海風如風牆一般擋在前頭，我必須非常專注於配速以及節奏上，才能避免瞬間的失速並導致後段爆掉。

此時我的體力就像是注入在有裂縫的魚缸中，慢慢一點一滴的滲漏出來，直至消耗殆盡。此時若稍有差錯，導致魚缸整個破裂，我一直努力穩住的配速便會登時瓦解。

於是我的配速一路開始2秒、3秒、5秒、10秒、15秒，逐漸的往下掉。

在跑過彩虹橋後，抬頭就能看到紅白香間焚化爐煙囪，似乎終點就在不遠了，路邊也不斷出現《全馬請直行》標誌。

可是明明就說直行，前導車卻一直帶著我上上下下，左左右右的迂迴前進，讓我不禁內心充滿委屈，越跑越是無力。

在強風吹拂下，雙手手臂上緣漸漸痠麻，連帶我的步伐也越來越慢。

這時我腦海中突然浮現金城武俊俏的臉龐，從他口中緩慢吐出那廣告台詞：

人生的對手，只有自己。

每走一步，都是超越。

唯有左腳，可以超越右腳。

「左腳，右腳，左腳，右腳。」於是我不斷在心裡默念，讓雙腳慣性的持續踏步前進。

就這樣我一路衝出環保運動公園，往終點所在貝殼公園前進，最後混在超半馬選手裡衝進終點線。

終於不用再跑了！不用擔心有人追來了！緊繃的情緒隨著比賽結束而釋放，我感覺再也撐不住上半身的重量而彎下腰來。看了看手錶時間停在2:37，看來還是離個人紀錄有段距離。

突然一陣茫然，似乎大會還沒發現我已經抵達終點。

「請問你是全馬的嗎？」不久後才有裁判發現，詢問雙手撐著膝蓋喘氣的我。

「是...」我有氣無力地回答。

「請問你真的是總一嗎？」裁判繼續追問。

我當然是總一阿！我不是總一難道是噁男嗎？我不耐煩的想著。

「是...」我還是禮貌性的回答，因為我俗辣。

「請問我可以確認你的號碼布嗎？」裁判打破砂鍋問到底繼續問。

不要，我好累。

我很想這樣回答，但是我還是努力站起身子讓辛苦的裁判紀錄我的號碼布。

我只覺得好累好累，應該補充能量但是又沒有食慾。於是我在物資袋裡左翻右找，找到了那60ml瓶裝濃縮咖啡。

但是，我還是打不開瓶蓋！！！

感謝保持心情愉快讓我亂入，獎金也承讓了。

賽後由友人載我到清大門口下車，我一如既往立刻和我女友越洋連線。

「寶貝！我這次馬拉松又是第一名喔！」

「沒有啦！這次沒有馬尾妹可以看啦！而且我跟你說我已經免疫了拉，我已經蛻變對馬尾女孩無感了。」

正當我拍胸鋪像我女友保證時，突然一個女孩從我面前走過，我登時感到一陣暈眩，怔在原地，說不出話來。

吸引我目光的並不是她剛運動完雙頰抹上的一層紅霞，不是她那玲瓏有緻的胴體，也不是躍然衣上的《清大經濟》四個字。

而是她，

是個雙馬尾女孩。