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賽事心得／新北鐵道接力 讓我一次追個夠

運動筆記 / Chi Kuei Huang

首先要感謝跑友 SAM KANG，在第四棒接力區拍下我接到接力環後，用四分速跑的衝刺畫面，當然拿來當網址文章封面照。原本今年沒計畫參賽，但跑團有跑友組隊，卻有人臨時有事無法出賽，蛛隊友收到緊急任務，就去支援追火車了！一開始是代跑六棒，但後來又有人臨時有事，又異動到第四棒。這次依然還是101套的蜘蛛裝出賽，在會場看到好多的扮裝跑者，真的是好驚艷，佩服他們的強大！

之前跑過三次海神，這次被排來跑里程增加後的新棒次-第四棒：山神。

「假日，就是要跑長距離+山路啊！」

既然是追火車，那就不搭火車了，一路追到底吧！

第一棒開跑後，先吃完早餐，等到八點多，先緩跑暖身跑四公里去貢寮國小(跟第三棒賽事路線不同少2K)。

08：50分左右就到接棒區等侯，果然接力就是會熱血衝，第三棒比預估的時間快了10分鐘！

接了棒，也是腦衝，一開始第一公里就跑4分初，後面才慢慢調回來，五天沒跑，沒有固定的跑步訓練，果然還是有影響，跑到後面累累的，全程只刷了2個人，但被4個人刷過…囧。

一路上坡真的有累，但用「意象訓練法」激勵自己，這個坡沒有比馬祖的坡硬啦！~XD 就這樣一路不停腳的跑上牡丹，將接力環交給第五棒，任務達成了！花了51分跑完，比預估的52分鐘快1分鐘，也算圓滿了！

交棒後，整個人累癱了，稍稍休息補個水、香蕉後，繼續追火車。就這樣跑了3.4.5.6.7的棒次里程，從福隆跑到牡丹，再跑回福隆，跑了一圈29公里，讓隊友久等真是抱歉…因為拿著完賽禮跑了10公里，左手無敵痠，速度完全跑不出來…

這次隊友都超棒的！

大家一起努力，成績竟然是第27名，而且51公里差點就破4，猛猛的！

賽後當然要吃個福隆便當才過癮，也代表正式完成這項任務~XD

#馬場最狂最速蜘蛛人#中壢快樂跑跑團#追火車鐵道接力馬拉松好有趣好好玩

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