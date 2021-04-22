賽事心得／新北鐵道接力 2年份一次完成

2020年篇

一次要寫完兩年分的心得覺得自己實在是很會拖稿，事實上也才間隔不到半年啦!哈哈哈

多虧報名了2020年的名古屋女子馬拉松，讓我認識了不少志同道合的女生們，也才終於湊齊了七個人達成多次想跑這場接力賽卻跑不了的願望。

但因2020年武漢肺炎爆發，所有的賽事幾乎取消或是延期或是更改成線上馬拉松，那2020年的鐵道接力賽就是屬於延期的其中一個，本應該在4月的比賽硬生生延到了12月。

先來談談2020年的接力賽事

因為延期所以原本隊員們訂好的民宿通通都要退訂，到了快到比賽的2個月前大家才熊熊想起來要趕快訂民宿，但因我家住七堵算是離福隆地區很近的地方所以原本就是打算搭火車去會場，又是最後一棒第七棒所以並沒有感受到時間的壓力。直到快到比賽的前兩個禮拜，隊員們受傷的受傷，還有卡在蘭嶼回不來的，最後再前一個禮拜鐵路還因為坍方卡住不能到達福隆地區。因為我剛好是隊長，雖然因為隊員們大力支援有找到替代的跑友，但還是不免覺得壓力很大的作夢夢到比賽當天忘記帶手錶跟號碼布.....。

總之，天氣預報下雨且濕冷(其實很正常，冬天的東北角一直是這樣)大會也緊急派了很多很多的遊覽車到七堵車站接駁跑者們，算是應變能力很快又很好的主辦單位。不過其實很怕又有坍方事故，所以一直到比賽前一天我們都還有隨時要棄賽的心理準備。

因為下雨所以我們都打算要寄物，畢竟比完賽身體如果濕濕冷冷的很容易感冒，那各棒的寄物時間都不一樣，截止時間都很早。拿我來說好了，我是第七棒也就是最後一棒，我們預估我接到棒的時間大約是12點左右，但是我這棒寄物的截止時間是早上9:30，也就是說，我寄物後要等2個半小時才起跑。要知道那天天氣真的很糟糕，雖然在雙溪高中有室內場地可以躲雨，但還是很冷，為了減輕身體重量所以身上穿了外套和沒有帽子的雨衣(帶錯雨衣的下場.....)。然後又需要隨時用手機LINE追蹤隊友的動態，我都還沒起跑，手機就要沒電了!!!

終於在又濕又冷又擁擠的接力區等到我們的第六棒-Lily，其實第七棒-(8.4公里)的路線大概了解就是起起伏伏，但正確來說應該是起伏起伏起伏伏伏伏= =，若再加上大雨不斷的天氣，我只能說，很濕很滑很冷然後又看不到鐵路的路段。但也因為這樣很多人根本就放棄掙扎，我一路都邊跑邊算超了幾個人然後被幾個人超，因為時間過有點久，印像中應該是超了20個左右被超只有個位數的樣子。

好不容易終於要跑完了，辛苦到後來現在都忘記是怎麼跑回終點的，匆匆的領完物資和寄物就趕快跟隊員們集合，才知道大家都躲在寄物區的房子裡躲風躲雨(真的有夠悽慘的.....)然後我們要合照也很難，因為外面還在下著磅礡大雨，克難的用雨衣墊著獎牌們拍了張照，也在灰暗的室內硬是拍了張合照，就決定解散回家了。這就是我們悽慘的2020接力賽..........

2021年篇

跑完的隔天還是隔幾天就馬上要報名2021的接力，總之就是很趕。因為原先的幾名隊員並沒有要續報，所以我們又緊急的找人來補，隊長也換人了，路線也跟2020的不太一樣。因為2020時大家都覺得比完賽應該要吃到便當才對都覺得很可惜，所以就決定了我們的隊名-終點便當吃起來!!

然後賽前在跟隊長拿號碼布的時候，想說便當是不是應該要先訂起來比較保險，不然當天可能又忙又累又慌亂不知道要去哪裡買，沒想到隔天隊長就說她已經訂好了!!效率超高的!!!也總算不負我們的隊名啊!XDDD＿

比賽前幾天其實有感覺大家還是很緊張天氣的部分，不過感覺這次應該是好天氣，總之就是用念力祈禱不要下雨不要大太陽不要太熱(整個要求很多的人類)

我這次是選第四棒，路線調整後這棒就是所謂的山神棒，顧名思義，就是跑山路啦!!

平常家裡練跑的路線就有點坡度所以本來覺得應該還好，出門的時候也覺得很悠哉悠閒，慢慢的搭火車慢慢的晃過去會場，到了會場又是跟去年一樣的叫賣聲。什麼叫賣聲呢？就是因為接力賽嘛，大家都是不同時間出發然後隊友如果沒有來的及出現，應該要交棒的那個人就必須要留在原地等到他的隊友出現，大會主持人就會一直大喊他們號碼布的數字直到接棒的人出現為止.....

去年實地經驗過後就覺得這場面實在太有趣，但因為一直大雨也沒辦法拍照或是錄影片，今年就是邊等隊友邊拍照整個很歡樂的氣氛。而且因為想拍照，所以我一手拿著水瓶一手拿著手機然後腋下夾著我們的接力環

非常忙碌的場景。去年因為天氣沒辦法好好欣賞風景的我，今年邊跑著崩潰的陡坡，邊看著旁邊的鐵道，邊數著被超越的人數，對!今年只超了4個人卻被超了20幾個人，不意外拉!畢竟這棒是除了第二棒外最硬的棒次，我看幾乎都是男生，難怪我在跑的時候經過我的都有對我喊聲加油，哈哈哈哈!!

喘的要命的終於把接力環交給第五棒-佳穎，結果她一跑出去太陽眼鏡就掉到地上了，本來想追上去，但我腳真的沒力了!先幫她收好趕快坐車去福隆也是終點站找隊友們。到了集合點剛好便當也來了哈哈哈哈哈!!!我們辛苦的動力!終點便當吃起來!!!

寫這篇文章除了記錄下來這兩場接力賽的歷程主要想要感謝我的隊友們:2020:堂敏、育瑄、NICO(NANAMI)、寧靜、小藍、Lily、我2021:Lily、nanami、堂敏、我、佳穎、俞廷(nico)、寧靜謝謝有妳們成就了這兩場都是完美的接力賽

一個人可以跑很快，一群人可以跑很遠