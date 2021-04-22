賽事心得／新竹海風馬拉松 體重新高之硬扛海風破4之旅

「只有累積，沒有奇蹟」是的！我又PB了。在這瘋狂的海風中，我用跑步以來新高體重的77kg（到底是怎麼吃的？）頂住回程的逆風，達成全馬破4的目標，兌現自己的承諾。(大會時間： 4:30:30->3:58:05推進32分鐘)。風到底有多大？我們看影片便知道。

成功破4的完賽證明

特別感謝好友琪琪的幫忙，讓我有機會用自己的名字參加這場本來不在規劃內的賽事，讓我的心願提早半年達成。（本來下一場全馬已經是11月了）

#Fun4跟著中4組歡樂放肆跑

#莎拉嘿多多跑團

#透中晝跑跑跑河堤幫

======以下是賽事心得分享======

賽事當天3:50便早早起身準備，吃早餐，清空肚子，稍做暖身便驅車前往現場。沒想到新竹的名產--大風，一路上把車子吹的搖搖晃晃，讓本來沒有把風勢放在心上的我，被吹的開始信心動搖⋯⋯停好車前往棚子找到琪琪拿號碼布跟晶片，見到了許多熟人：熱心美麗的琪琪、腿力驚人的帥彥、帥氣pacer阿維、馬克還有新認識的振元及董事長樂團主唱吉董、認真努力的淑娥姐。還有我們本來約定好如果能夠的話，希望能夠一起跑的文生哥。文生哥還熱心提醒我以後號碼布要先處理好、後面有小徑可以熱身及不用排隊的廁所。

430 pacer阿維

琪琪、吉董還有我

拿到號碼布後，我就慢悠悠的處理上場的相關準備，時間明明很充裕，卻被我弄到開賽前5分鐘了我才前往起點準備開跑，此時遇到明宗哥，我們彼此打氣了一番，就準備開跑了。

FUN4前輩明宗哥

這次好友Amber有特別提醒我不要拿手機出來，我很乖的聽話了，畢竟我手機拿出來就會忍不住一直拍拍拍，搞不清楚是來玩還是來比賽的。可是..............咦？我手上怎麼多了一隻Gopro？口袋還裝了兩個備用電池？這能吃嗎？(好啦我承認我不拍點東西實在太難過了)

出發前自拍，有把GOPro藏好

我開始往前面擠，可是怎麼也找不到文生哥，此時槍響，我就開始今天的狂風之旅了...........一開始先遇到了帥氣的阿維，幫他拍了些畫面後便行道別。不久又遇到了淑娥姐，幫他打氣後繼續前行。跑著跑著，吳醫師從外側高速超車，我只能在後方幫他加油打氣。過了不久，總算追到了4:00的配速列車，跟列車長振元、昇哲以及乘客帥彥打過招呼，就繼續往前跑了。

跑到海埔路已經可以看到對面折返回來的領先群，我好奇的張望著，看到了快速奔過的琪琪以及吳醫師，就在此時，除了大風，也開始飄雨了...........

從地面看得出有有下過雨

約末11K多的時候，看到了從後方奔來的小葉子，我大喊了聲加油，他也有回應。我正在納悶他怎麼這麼晚出發的時候 ，他在12K的招牌大喊了一聲，然後調頭就跑，我這才恍然大悟，原來他是半馬組的，這下真是虧大了。

接下來很訝異的遇到了琪琪，看來330的列車速度太快了，上週才跑完台新馬的她應該太累了，我們就一起跑了一小段，過了補給站我們便向彼此道別，各自推進了。

感謝野孩子的敬堯陪我跑了一段，讓我能夠順利的在前半馬以1:50的成績破了自己的半馬PB。（喂！還有一半耶，跑這麼快幹嘛？）

到了折返點，我竟然覺得肚子餓了？（以前都到35K才餓的）擔心後半程會油盡燈枯無以為繼，趕緊認真的進行補給。這個時候的我，知道應該是追不上文生哥了，接下來的逆風只能靠自己了...........就把手機拿出來幫自己拍了一張。

唯一的一張自拍

雖然沒有前半程跑得這麼快，但畢竟還都能夠挺住，一直到的26K左右的南港賞鳥區，風大到實在挺不住了，看到實體廁所就跑去放個水，減輕負擔.......沒想到上不出來，反而覺得腳有要抽筋的感覺，只好放棄趕快繼續奔跑。經過在上坡終點的攝影師以後，我找了一位高大男子躲在他後面跑，看來他覺得很不開心，一過白雲橋就加速把我狠狠甩開了........失去遮蔽物的我，重新找到一個新目標，他跟我跑的速度差不多，也咬牙拼命頂著風在跑，觀察了一會兒，我決心邀請他跟我輪流破風，我對他說：「我們輪流破風，我先！」，然後就跑到他的正前方幫忙擋風，沒想到他回覆了我一串聽不懂的東西，然後一開口後就猶如洩了氣的皮球般掉到後面去，過了海山漁港後，就再也看不到人了..........（事後想想，他有可能是外勞）

接下來的風情海岸，吹的我們這些跑者真是東倒西歪啊，也就是大約從這裡開始，我的腳再也不聽話，終於從30K起掉出了5:40均速的行列.............，到了33K左右，進入了一片很美的樹林，雖然跑不動，但欣賞風景也是非常愉快的，此時遇到了攝影師粉紅哥，我開心的手舞足蹈的跑了過去，結果粉紅哥看後面沒人，跟我說：「重跑！」。好吧，反正也跑不動了，我就回頭又跑了一次，終於成就了這次賽事的經典照片，也是一大收穫啊，謝謝粉紅哥。

感謝粉紅哥的美拍

跑著跑著到了紅樹林公園(35K左右)，此時有遊覽車下客，讓一堆爺爺奶奶下車看風景，他們一面幫跑著加油，一面卻在路面任意穿越擋住跑者的去路，加上強風的吹拂，我真是徹底的感覺到跑不動了，這應該也是一種撞牆吧？

紅樹林公園上方的彩虹二橋

然後沿著港南濱海風景區向前跑著，沿途風景讓我有一種身在冬山河的錯覺，這兩個地方的承包商不會是同一個吧？有夠像的...........我一面向前跑，一面閃著幫我們加油卻擋住我們去路的觀光四輪車，龜龜的向前跑，勉強撐在六分鐘以內.........

長的很像冬山河的港南濱海風景區

到了海天一線風景區，一整排的攝影師在此守候，在我按例打起精神要好好拍照的時候，568大哥看到我們Fun4的團服，一面拍一面問我：「破4，OK嗎？」，能遇到自己人真是非常感動啊!!

568大哥真情相挺的照片

此時里程已經到了38K，看看手錶，想說怎麼樣都能夠跑進4小時了吧？可惜過了海天一線的上坡後，才下去又是一個長上坡，我終於徹底被擊倒，再也沒有跑進六分鐘以內了............

我就這麼緩慢的推進，一面略有點恍神的往前跑，想說怎麼終點這麼遠呢？突然！！！我發現手錶里程已經42.2K了，咦？怎麼還沒到？終點在哪裡？已經3:56了耶！完蛋完蛋，我的破四宣言不會要破功了吧？於是開始死命的跑，最後衝進終點總算能在四小時內............

轉頭向賽道鞠躬，感謝賽道及所有工作人員，並請人幫忙拍攝終點照後，我攤坐在終點前的斜坡上，一面感受大腿隨時要抽筋的快感，握拳鼓舞自己：「你真棒！這樣的強風你一樣可以達成目標」

達成目標衝過終點開心的模樣

請人幫忙拍的終點照

賽後跟4:00配速員互道恭喜並合照下一次，就讓我來挑戰3:50吧！