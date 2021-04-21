疫情下如何訓練比賽？真男人與蕭大俠華山論「跑」！

你有沒有想過，在疫情下，職業運動員該如何訓練、出國比賽？時報出版社與鐵人公司聯合主辦了一場《華山論跑》的講座，邀請現今台灣馬拉松選手「真男人」張嘉哲 與 超鐵華人紀錄保持人「蕭大俠」 蕭昱，進行一場臺灣頂尖耐力運動員的對談。

張嘉哲在去年為了自己的理想，歷經千辛萬苦到了日本參加福岡馬拉松；而定居美國的蕭昱，去年回來台灣參加「IRONMAN 70.3 Taiwan 台東站」，突破夢幻的 4 小時，今年再度回台，準備參加 4/25 的「IRONMAN 70.3 墾丁站」。究竟兩位運動員在疫情下是如何訓練與比賽，而兩人又會擦出什麼樣的火花？現在，就來看看精彩的華山論「跑」吧！

蕭大俠：我來到這個世界就是要比鐵人！

華人最速超鐵選手「蕭大俠」蕭昱來啦！（攝自 Joanna）

如果你還不認識蕭大俠，先來認識這位你不能不知道的華人最速超鐵選手 蕭昱！

【個人最佳成績】 140.6 （鐵人226）：8:36:05

70.3（鐵人113）：3:58:53

26.2（全馬）：2:26:05

13.1（半馬）：1:10:16

10K：31:42

5K：15:20

蕭昱是一名職業鐵三選手，但他真正的工作是矽谷的機械工程師。在台灣出生，11 歲時和家人移民美國，「我只有台灣護照，是真正的呆丸狼*！」（＊註：閩南語「台灣人」）從小喜歡跑步卻不被看好，秉持著不甘心被看扁的精神，這個愛跑步的男孩不斷苦練，5K 最佳成績從 2006 年的 17:30，到去年 2019 年 Burn 跑團自測成績達到 15:20！

並不是靠三鐵賺錢的蕭大俠，都稱自己為「職業三鐵實習生」，但他很珍惜跟世界高手同場競技的機會（攝自 Joanna）2010 年在加州的 Vineman 比了人生初 113，第一次興起一種感覺：「我來到這個世界就是要做這件事！」自此努力訓練，以拿到職業資格為目標，並成為了職業鐵人。2020 年蕭昱回台灣比賽，在眾人的加油下，以 3:58:53 完成了破四的夢想！

2020 年蕭昱在 IRONMAN 70.3 Taiwan 國際鐵人賽，以 3:58:53 完成了破四的夢想！（圖片來源：udn／攝自 羅紹平）

而這次回來台灣的蕭大俠，將參加 4/25 墾丁的 IRONMAN 70.3！蕭大俠也分享了他在隔離期間的生活與訓練，這裡就不藏私地公開給大家參考！

【隔離期間 一週課表】 週一：騎車 1.5 小時 + 游泳 1.5 小時

週二：騎車 3 小時 + 轉換跑 20~30 分鐘 + 騎車 1 小時

週三：跑步 1.25~1.5 小時 + 游泳 1 小時

週四：游泳 1.5 小時 + 騎車 1.5~2 小時

週五：騎車 1.5~1.75 小時+ 輕鬆跑 1 小時

週六：騎車 LSD (長距離) 4~6 小時 + 跑步 20~40 分鐘

週日：跑步 LSD (長距離) 1.75 小時 + 輕鬆游 0.5~1 小時

「我是來幹大事的！」蕭大俠這句話絕對是來真的。

真男人：最壞的時代，也是最好的時代

他是證明「靠跑步可以吃飯」的「真男人」張嘉哲！（攝自 Joanna）

「真男人」三個字，在台灣馬拉松界可說是無人不知、無人不曉！37 歲的張嘉哲幾乎大半輩子的時間都在跑步，既是選手也是老闆的他，更證明了「靠跑步是可以吃飯的」，不只推動了「國手匯」，近期更接下了「台北長跑扶輪社」的社長！

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在疫情前，許多選手們在台灣夏季時，到海外進行高原訓練，大部分人會選擇中國，而真男人則是選擇了到日本訓練，並觀察他們進行的方式，但他同時思考著台灣有哪些地方可以進行訓練。就在疫情爆發後，大家無法出去海外訓練，當初的思考成了迫在眉睫的現況。在 2020 年 7～9 月，真男人與一些選手們在台灣場勘適合訓練地點，並進行了為期 8 週的高地訓練。

1.觀霧高地訓練／2週／基礎累積跑量：

2.梨山高地訓練／2週／專項期前的轉換期：

3.阿里山「類高原」訓練／2週／專項訓練：

真男人說，在台灣訓練的優點是有地利之便，有老婆在一旁照料，飲食習慣沒有適應的問題，還常常能獲得帥照；缺點就是山中沒有補給，要自己買過濾器濾水，而沒有標準 400m 場地，因為 GPS 會有誤差，還要自己丈量距離。不過正是在這樣的艱難的環境，更能激發人們去想新的訓練方式、進行台灣高地訓練等等。「狡兔三窟嘛！」嘉哲笑著說道。

「真男人」張嘉哲分享了他的 3 個心法：「狡兔三窟」、「雞蛋別放在同一個籃子」與「最壞的時代，也是最好的時代」（攝自 Joanna）

在 2020 年底， 真男人為了想要突破自己紀錄，他排除一切萬難，前往日本參加了「第 74 屆福岡國際馬拉松」，這也是他在 2020 年參加的唯一一場馬拉松。他在日本自肅 14 天，自肅期間可以出門，但不能搭乘大眾運輸工具，人多的地方不能去；回台還要隔離 14 天。而這一切的付出，是為了達成自己的夢想－－以每公里 3 分 10 秒完成一場馬拉松！雖然目前還未達到，但這一切的經歷並非徒然。「最壞的時代，也是最好的時代！」或許，這是最好的註解。

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真男人與蕭大俠的正面交鋒！

介紹完各自在疫情下的訓練與比賽經驗後，來到了兩人對談時間！（攝自 Joanna）

各自談完經驗後，來到了兩人對談的時間！就在不久前（4/11），蕭昱踏入了真男人的地盤－－國手之道，兩人一起共跑，究竟他們之間擦出了什麼火花呢？嘉哲說雖然是在平常熟悉的場域奔跑，但因為注入了新的刺激，覺得很興奮，原本預定每公里跑 3 分 50 秒，結果實際跑變成配速 3：30；蕭大俠說這次的邀約是他主動邀請的，自己抱持著失敗就算了的念頭，結果真男人爽快答應。不過蕭大俠也說，說平常訓練分成兩種，心虛的時候就會帶「順澤宮帽」，這次貓空共跑，他特地選了「順澤宮帽」來應戰！

接著問起在賽前、賽中兩位高手是如何面對壓力的？嘉哲說自己在賽前喜歡閱讀、看電影，為了能夠抽離「跑步」的訓練狀態。蕭昱則說自己會數自己的腳步，並專心在自己騎車、跑步或是游泳的姿勢，來轉移痛苦的心情；比賽時覺得難熬時，會想著家人、朋友；再沒有辦法就會念「阿彌陀佛」，或許跑友們可以參考一下（笑）。不過蕭昱也提到，聽到「蕭昱加油」會很有感，因為在美國比賽不太會有人加油，而去年在台灣比賽，獲得許多人鼓勵，聽到自己的中文名字被喊出，有很大的振奮效果！

蕭大俠表示，聽到別人喊「蕭昱加油」時會很有感，所以 4/25 大家知道該怎麼做了吧！（攝自 Joanna）

最後問起對身為跑者的嘉哲，和鐵人選手的蕭昱來說，最重要的觀念是什麼？嘉哲表示，「多嘗試，並持續訓練」；蕭昱說最重要的是開心，並且保持自我反省的態度，「Be open-minded!」這場《華山論跑》來到了尾聲，不免俗地問一下蕭大俠這次 IRONMAN 70.3 墾丁站的賽事目標？「希望可以破PB！」蕭大俠表示，自己最近拜訪了很多土地公，他說去年回台灣比賽有拜拜，後來回美國就去教堂拜，結果在佛羅里達比賽真的變得滿順利的！「希望游泳、騎車突破成績，跑步 1:15 以下」（*註：半馬1小時15分以內），蕭大俠也給出了數字。最後，我們祝福蕭大俠比賽順利，別忘了一起喊「蕭昱加油！」

「真男人」張嘉哲與「蕭大俠」互送對方禮物，作為這場《華山論跑》的信物交換！最後也期待這兩位高手能再創佳績！（攝自 Joanna）

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責任編輯：Joanna

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