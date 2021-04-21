賽事心得／新北鐵道接力 原來我也能跑接力賽!!

跑跑跑~一起去跑步!!學生時期因為跑太慢，從來沒參加過接力賽~而上次參加馬拉松接力賽是9年前剛開始跑步的時候，應表弟朋友之邀去當隊伍的女生第一棒是個一人跑一小時的12小時接力賽，當時幾乎都不認識也沒時間認識，因為我跑完之後就去參加同學會了，隊伍的人都很強，但我當時年輕不懂事(?)也不積極，所以比較沒什麼實際參與感~這次則是因為我很想挑戰看看接力賽，於是就在FB不抱希望的徵求夥伴，意外迅速地就達到7人目標!!其中除了高中同學，還有我的大學同學及她們的朋友們，集結眾人之力才得以挑戰完成51公里!!

前一晚有6人住宿在龍洞，雖然有開車，但怕趕不上寄物時間，所以決定請前後棒次幫忙人工寄物~早上六點，兩台車往會場出發!!到福隆時，福隆的停車場已滿，於是停在旁邊的私人停車場，一次$100，聽說福隆停車場是按時計費，$100也許還比較便宜XD第1棒先獨自出發前往起點，第6棒的我和第7棒則跟著第2棒一起搭火車到石城車站鐵道接力賽的別名是追火車，除了路線會讓你跟著火車跑之外，跑者也需要搭火車移動到各棒的接力區~不過不是每個接力區都在車站旁邊，所以不能將移動時間抓得太剛好，像是第2棒的接力區離石城車站大約1.3公里~感覺各隊第2棒在跑15公里前都可以有充分的暖身(誤)

第2棒的接力區在隧道旁，也就是第一棒出了隧道再繞個圈就要準備接力了，雖然有工作人員會用大聲公喊號碼，但現場還是一片混亂~腹地真的太小了XD我們一邊計算地1棒大概會抵達的時間，一邊伸長脖子看著隧道口，只怕不能順利接棒~所幸她出隧道沒多久我就發現她了~也來得及在交棒時拍下照片記錄!!接下來就交給15公里漫長旅途的第2棒了~由於距離下班火車班次還有時間，我們就先稍作休息拍拍照，瞬間就到了第1棒的關門時間，沒想到真的有人被關門!!只不過不是因為第一棒沒在時間內抵達，而是要交棒的第2棒不見人影...看到兩個女跑者拿著接力環急著用手機找人，結果等到現場裁判宣布關門也還沒看到人...最後她們的第2棒是有出現，但不知道是不是已經被取消資格了...聽說是沒趕上火車，看到這讓我們也覺得好緊張啊!!

在第2棒獨自奮鬥的同時，我們則是前往雙溪車站覓食兼休息一邊利用官方的晶片進度查詢網頁確認動靜，一邊用line確認交棒的情形。而第五棒也來到了雙溪跟我們會合，打算視交棒的時間而定再配合火車班次移動到牡丹車站接棒~從line看到第2棒順利交給第3棒的時候，我們不自覺的海狗式拍手!!因為她之前最常只跑過12公里，但是真的完成15公里啦!!接下來比較刺激(?)的是，第4棒和第5棒沒有見過面，雖然兩人有利用line上傳彼此的當天跑者照，但還是有點擔心是否能順利交棒!!不過當然還是順利交棒啦!!第4棒是將近10公里的一路向上山神棒!!在上山前還拍了照片給我們看~只能深感敬佩啊!!

我和跑完的第1棒一起移動到第6棒的接力區到了雙溪高中，我才發現第6棒是恍神棒XD

當我們抵達的時候，接力區還挺多人的，但隨著時間過去，人也愈來愈少~似乎開始能體會為什麼第6棒是恍神棒啊，等到恍神XD

等啊等的~終於等到第5棒來了迅速地拍了合照，我就出發啦!!第六棒總計5.8公里，從雙溪高中跑到貢寮國中路線為：雙溪高中->中山路->長泰路->嵩陽街->貢寮國中照理來說，應該不會太難跑，但我出發沒多久，想到「啊，可以脫口罩了」很急忙地把口罩脫下來時，口罩其中一邊的繩子竟然斷了=口=於是一手抓著掛在身上的接力環，一手抓著手機和口罩，有點狼狽地跑出去啦，然後可能一個不小心衝太快了...第一公里我跑了5:14，不是我平常會跑的速度啊~~所以很快的我就覺得有點喘...然後很想上廁所...明明在接力前一個小時我有先去上過廁所的Orz一邊顧慮著尿意一邊有點喘的跑著~~~默默地一路超車，發現自己超越了10幾個人，但是我累了...所以我有停下來兩次改用走的....＂6公里走什麼走啊~~~平常練跑10公里是跑假的嗎??!!＂邊走邊罵自己!! 然後邊跟自己道歉＂對不起，讓我走一下...＂只能慶幸(?)就算用走的也沒被超車XD最後以35:02結束這回合，將接力環交給最後一棒整體來說，其實有比我平常練跑時還要快了，我賽前原本預估要花36-38分的XD

這次的完賽獎牌做得很精美，一面是名稱及棒次，一面是該棒次的路線圖，不過不知道為什麼我的獎牌沒有像第1棒被包得好好的，而是赤裸的躺在大袋子中，所以背面已經有一點點被撞到的痕跡....

領了完賽禮，接下來就是要趕回福隆迎接最後一棒歸來，但是從貢寮國中到貢寮火車站，路程就要走17分鐘，而且等下一班火車到貢寮時，最後一棒應該已經到終點了...就在我移動到大馬路上的同時，發現對向車道來了一輛標示著'和美-福隆'的公車，於是迅速地跟著其他人上車!!不過在我下車的同時，最後一棒也已經到終點了...沒關係，至少大家不用苦等我一人XD大家集合後就拿著獎牌拍照啦~要七人的獎牌湊在一起才能拼成一個圓呢!!

因為有大家的共同努力，才能完成這51公里的漫長里程~感謝大家讓我圓了參加接力賽的小小夢想~我們這群人都不是專門在跑步的人，有玩三鐵的、有騎單車的、有打籃球的、有登山的，能夠因緣際會湊在一起完成一場接力賽真的很難得!!時間和排名什麼的就不是重點啦XD期待大家能夠有緣再相聚!!

*完整的流水帳圖文版文章：https://fmegumih.pixnet.net/blog/post/47696589