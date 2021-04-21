賽事心得／新竹海洋國際馬拉松 7年不見的42.195！

忍著肩上紅腫刺痛的曬傷，勉力控制不聽使喚的雙腿，回憶新竹海洋國際馬拉松，南寮漁港的貝殼公園飛沙，起點3.83公里的一陣驟雨，數不盡的高聳風力發電機，片段綠意盎然的濱海林蔭，生態豐富的香山賞蟹濕地，台 6 1 線最美的快速道路，精緻充足美味補給與飲品，沿途用心志工與交管人員，全程永不停歇的新竹狂風，終於，我完成了人生第三場全程馬拉松，但距離上次的全馬已經是7年前的事情了。這7年間，除了年齡的堆疊，臉部細紋的增加與體重的無預警累積外，還多一項對42.195數字的恐懼。

搭乘時光機，2014年3月，帶著無比興奮的心情，完成了人生初馬，傳說中的「雙溪櫻花馬拉松」。順著這種美好的感覺，同年的4月，參加了「貢寮馬拉松」，然而準備過程因過於急躁，在一次練習中不慎傷了右側膝蓋，在腳傷尚未痊癒的情況下，勉強參賽，記得在不到半馬的距離，舊傷就復發了，於是一路走走停停，腦海裡也浮現許多負面想法，最終痛苦結束比賽。

之後大約有半年的時間，都以游泳和單車作為替代性運動。恢復跑步參加路跑後，也都是以半馬為主。42.195在我心中儼然成為一道不敢再嘗試的陰影與障礙。俗語說：「婚姻感情有七年之癢」，但我相信，這七年是考驗感情的轉捩點，只要成功跨越了，感情便能朝向良性健康的方向發展（大叔我也結婚12年了）。同理可證，7年沒跑全馬，腳不知不覺癢了幾來，於是「再來一次全馬吧」這樣的聲音，不斷在心中盤旋著，我也相信，只要循序練習，應該可以達成目標。

人生好難，就是因為理想和實際狀況總有些落差，2月的一次半馬練習，跑出了還不錯的感覺與成績，但沒有按照原計畫的天數休息，逕自再增加10k的練習，造成大腿左側拉傷，因傷勢的影響，在3月的成功嶺路跑中，跑出了參加路跑賽以來最差的半馬成績。

賽前，很擔心7年前的場景會重演，只告訴自己，路還很長，一定要平安完賽。人真的很難不受環境影響，鳴槍起跑後，跟著人群前進，心情也逐漸亢奮起來，跑完21k，竟然沒有疲累的感覺。正當心中暗自開心的時候，真正的考驗才正要開始，畢竟「全馬絕對不是半馬的兩倍距離或兩倍時間的數學遊戲而已」，21k以後的風景，我很久沒跑過去看了，23k後，覺得體力大幅流失，30k後，身體的痛苦程度與距離感覺開始放大，走走停停的步兵模式也隨之開啟，前進速度雖然緩慢，只要方向正確，不停下腳步，目標還是會來到。咬著牙關，貝殼公園再次映入眼簾，終點線就在不遠處，第三場全程馬拉松在強風吹拂下順利入袋。這次跑完後，雙腿只有酸，很酸，非常酸，沒有抽痛的感覺，而且40幾歲的我還跑贏30幾歲的我，應該是此行最大的收穫了。

未來，我想，還要繼續跑下去。